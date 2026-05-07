Rionegro alerta por freno de obras viales tras decisión de la ANI: inversiones por $121.000 millones en riesgo

Jorge Rivas pidió al Gobierno revisar la decisión de la ANI sobre las obras proyectadas para el Oriente antioqueño. - crédito Alcaldía de Rionegro

La Alcaldía de Rionegro manifestó su preocupación por la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de no autorizar, por ahora, la ejecución de varias obras viales estratégicas proyectadas para el Oriente antioqueño, una situación que pondría en riesgo inversiones superiores a los $121.000 millones destinadas a mejorar la movilidad y conectividad de la región.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, la determinación fue comunicada el pasado 19 de abril a la concesión Devimed y afectaría un conjunto de intervenciones consideradas prioritarias para descongestionar corredores de alto tráfico vehicular conectados con la autopista Medellín-Bogotá y el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

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El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, indicó que la medida podría comprometer el desarrollo vial de al menos 23 municipios del Valle de San Nicolás, debido a la importancia de estas obras para la movilidad regional.

“No podemos permitir que se detenga el desarrollo de toda una región. Estas obras son fundamentales para la movilidad, conectividad, competitividad y el bienestar de miles de ciudadanos”, afirmó el mandatario local.

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Asimismo, anunció que solicitó una reunión urgente con la ANI y el Gobierno para revisar la situación y buscar alternativas que permitan avanzar con los proyectos.

Municipios como Rionegro, Guarne y Marinilla serían algunos de los más impactados por el freno de las intervenciones viales. - crédito @CoviandinaSAS7/X (referencia)

Las obras que se verían afectadas

Según información divulgada por el medio regional MiOriente, las obras contempladas estaban proyectadas con recursos provenientes de excedentes de la concesión vial Devimed y tenían como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir la congestión en varios puntos estratégicos del Oriente antioqueño.

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Entre los proyectos incluidos se encuentran:

Intercambio vial de Somer

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Considerado uno de los proyectos más relevantes para la subregión, contempla una glorieta superior con paso soterrado de doble calzada de aproximadamente 240 metros, además de 700 metros de segunda calzada entre la Clínica Somer y Casamía.

La obra busca mejorar la movilidad en uno de los sectores con mayor flujo vehicular de Rionegro y fortalecer la conexión hacia el aeropuerto y municipios cercanos.

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Intercambio Puerta a Embalses

El proyecto contempla un paso a desnivel con cerca de 220 metros de puente y conexiones hacia Guatapé y El Peñol, corredores con alta circulación turística y comercial.

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Retornos La Mosquita y San José

Estas intervenciones en Guarne incluyen retornos viales en doble sentido, obras de drenaje, señalización y separación de carriles sobre corredores de acceso al aeropuerto José María Córdova.

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Paso peatonal en San Antonio

La obra contempla un box culvert prefabricado de 30 metros de longitud, además de rampas de acceso, bahías y paraderos de buses para mejorar la seguridad peatonal en la zona.

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Puente peatonal El Cordobés

El proyecto consiste en una estructura metálica de aproximadamente 33 metros con rampas de acceso y adecuaciones para usuarios del transporte público.

Retorno a desnivel en San Vicente

La intervención incluye un puente de cerca de 34 metros, sistemas de contención y obras de drenaje para optimizar la movilidad y disminuir riesgos de accidentalidad.

Los proyectos contemplaban retornos viales, pasos peatonales e intercambios a desnivel en sectores de alto flujo vehicular. - imagen de archivo crédito Camila Díaz/Colprensa

La reversión de la concesión Devimed, en el centro de la discusión

De acuerdo con lo informado por El Colombiano, la decisión de la ANI estaría relacionada con el proceso de reversión de la concesión Devimed, encargada actualmente de la administración del corredor de la autopista Medellín-Bogotá.

La concesión finalizará en 2026 y la entidad nacional considera que no existiría tiempo suficiente para incorporar y ejecutar nuevas obras dentro del actual esquema contractual antes de que el corredor vial vuelva a control del Estado.

Por esta razón, la ANI estaría revisando la viabilidad jurídica, financiera y contractual de incluir estos proyectos en la fase final del contrato.

Sin embargo, desde las administraciones municipales del Oriente antioqueño existe preocupación frente a la posibilidad de que el cierre de la concesión deje sin ejecución proyectos que habían sido planteados como soluciones prioritarias ante el crecimiento urbano y vehicular de la región.

La ANI analiza la viabilidad jurídica y contractual de ejecutar los proyectos antes de finalizar la concesión Devimed. - crédito Devimed

Preocupación por la movilidad y competitividad del Oriente antioqueño

El Oriente antioqueño ha registrado durante los últimos años un incremento en su actividad urbana, industrial y turística, especialmente en municipios como Rionegro, Guarne y Marinilla.

Las autoridades locales han señalado que las obras proyectadas son consideradas necesarias para responder al aumento del tráfico vehicular en corredores estratégicos que diariamente son utilizados por vehículos particulares, transporte de carga y viajeros que se movilizan hacia el aeropuerto José María Córdova.

La Alcaldía de Rionegro reiteró su disposición para mantener el diálogo institucional con el Gobierno Nacional y la ANI, mientras se define el futuro de las intervenciones viales que estaban previstas para ejecutarse en el Oriente antioqueño.