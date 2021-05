Andy Ruiz vs Chris Arreola en vivo: sigue aquí el desarrollo de la pelea round por round

Andy Ruiz y Chris Arreola protagonizarán la pelea estelar de este 1 de mayo de 2021 (Foto: Instagram / @boxaztecatva)

Andy Ruiz Jr. vuelve a los encordados tras haber perdido el título unificado de peso completo contra Anthony Joshua. Luego de experimentar la gloria de manera efímera, se integró al equipo de Eddy Reynoso y Saúl “Canelo” Álvarez. Bajo la preparación del “Canelo Team” se transformó física y mentalmente para enfrentar al también mexicoamericano Chris Arreola. Infobae México tiene las acciones round por round.

Round 7: El duelo lució más parejo. Arreola comenzó a mostrarse más cansado, por lo que bajó su rendimiento. Ante ello, Ruiz intentó dañar las zonas blandas de Arreola para abrir conseguir un espacio en la guardia superior de su oponente. No obstante, en su intento por ir hacia el frente, descuidó su guardia en un par de ocasiones y Arreola logró daño con un par de rectos con la izquierda. La campana sonó antes de que Arreola arrinconara a Ruiz en las cuerdas.

Round 6: Andy logró conectar los primeros golpes del round en la cara de Arreola. Aunque intentó recortar la distancia, Cristóbal Arreola no cedió espacio y marcaba su distancia con golpes rectos con la izquierda. Hasta este momento, Ruiz no ha podido demostrar su gancho de izquierda, el cual logró dañar a Arreola. La guardia del veterano mostró espacios en un par de ocasiones que fueron aprovechados por Ruiz, aunque no pudo hacerle daño.

Round 5: Ambos pugilistas cedieron espacio. De igual forma, aunque sus miradas estaban atentas a cualquier descuido, la cantidad de golpes efectuados disminuyó. La estrategia de Andy Ruiz cambió, pues dejó de encaminar ataques frecuentes. Por su parte, Arreola se mantuvo en movilidad constante e intentaba más golpes en contra de su rival. A cuatro segundos del final, Ruiz logró desestabilizar a Arreola con la derecha.

Round 4: Andy Ruiz frenó su ritmo. Con una notable baja en su velocidad el cuarto episodio. Luego de sentir la fuerza de Arreola se vio más tímido en su desempeño. En momentos, el excampeón unificado trató de ir hacia el frente, aprovechando el descanso momentáneo de Arreola, aunque no logró hacerle un daño significativo.

Round 3: El ritmo de la pelea fue muy distinto a lo acontecido en el primer asalto. Chris Arreola tomó confianza tras haber desestabilizado a Ruiz Jr. en un par de ocasiones y logró que su oponente replegara su ofensiva. En los últimos segundos del asalto Ruiz trató de reivindicarse, aunque al término del round Arreola hizo un gesto con el que dio a entender que no le hizo ningún daño.

Round 2: Arreola salió más decidido a hacer retroceder a Ruiz Jr. y lo logró. De hecho, a mitad del round, logró el excampeón de peso completo se fue a la lona. Desde ese momento, Ruiz comenzó a ser más precavido, conducta aprovechada por Arreola, quien por segunda ocasión en el episodio lo arrinconó en las cuerdas y le conectó una recta con la derecha.

Round 1: De inmediato, ambos peleadores se fueron al frente. Aunque mantuvieron su distancia, aprovecharon el sonido de la campana para tratar de determinar el ritmo de la pelea a su favor. De igual forma, Ruiz Jr. se mostró más agresivo con golpes dobles con ambas manos. En tanto, Arreola se mostró más precavido y retrocediendo. Con un minuto en el reloj, Destroyer logró aprisionar a Nghtmare contra las cuerdas.

10:40 - Jimmy Lennon Jr. ha anunciado los 12 rounds potenciales que puede durar el pleito. Asimismo realizó la presentación de Chris “Nightmare” Arreola y Andy “The Destroyer” Ruiz.

10:38 - Andy Ruiz Jr. apareció en el Dignity Healt Sports Park de California. El mexicoamericano luce una bata de colores amarillo y morado y está acompañado de Eddy Reynoso.

10:35 - Chris Arreola, vestido con una bata de color azul y blanco, así como una gorra de los Dodgers de los Angeles, se montó en el ring.

Para el encuentro, Ruiz Jr logró pesar 256 libras, es decir, que bajó cerca de 30 libras, por lo que pondrá a prueba una condición física a la que estaba acostumbrado. En tanto, a pesar de su estatura superior, Arreola logró registrar 228 libras en la báscula.