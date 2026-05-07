México

Clima para los conciertos de BTS en México: ¿lloverá el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros?

BTS se presentará con tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial ARIRANG

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Ilustración de fans de BTS (ARMY) frente al Estadio GNP Seguros. El cielo muestra sol y lluvia. Llevan ropa púrpura, paraguas y sombreros.
Fans de BTS (ARMY) se congregan en el Estadio GNP Seguros de CDMX, equipados para disfrutar del concierto bajo un clima impredecible de sol y lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México recibe desde este jueves7 de mayo hasta el domingo 10 de mayo a miles de fans de BTS, grupo de K-pop que dará tres conciertos históricos en el Estadio GNP Seguros.

Sin embargo, la inquietud sobre el clima y las condiciones meteorológicas ha cobrado fuerza entre el ARMY y asistentes, especialmente después de que las autoridades capitalinas activaran la alerta amarilla por altas temperaturas en los últimos días.

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Clima en CDMX 7, 9 y 10 de mayo

Grupo BTS posando en primer plano con trajes formales frente a un estadio lleno de fans con luces moradas, fuegos artificiales y notas musicales flotando.
BTS se presenta ante un Estadio GNP Seguros abarrotado, donde las luces moradas del ARMY iluminaron la noche con fuegos artificiales y notas musicales que celebraron sus canciones sorpresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información para la alcaldía Iztacalco, donde se encuentra ubicado el Estadio GNP Seguros, las condiciones climáticas para los días de los conciertos de BTS en México serán las siguientes.

  • Jueves 7 de mayo

Se espera una máxima de 29°C, con sensación térmica de hasta 32°C. El cielo estará bastante nublado y hay una probabilidad de precipitación del 59%, especialmente por la tarde, aunque la cantidad estimada de lluvia es baja (1.1 mm). El principal riesgo será el calor, con un índice UV muy poco saludable (11.0).

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Para este jueves 7 de mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido una alerta amarilla en al menos 12 alcaldías debido a un pronóstico de temperaturas que oscilarán entre los 30°C y 32°C.

  • Viernes 9 de mayo

El termómetro bajará ligeramente con una máxima de 27°C pero con una sensación de hasta 31°C. Se pronostica nubosidad variable y posibilidad de lluvia en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 63%. El índice UV alcanzará valores extremos (13.0), por lo que la protección solar sigue siendo fundamental.

  • Sábado 10 de mayo

Para el último concierto, se prevén condiciones similares: máxima de 27°C, sensación de hasta 30°C, y nubes y sol en la mañana con tendencia a cubrirse por la tarde. La probabilidad de lluvia se eleva a 67%, con posibilidad de tormentas eléctricas y hasta 3.4 mm de precipitación durante el día. Por la noche, se prevén chubascos aislados.

Recomendaciones para el ARMY

Vista aérea de un paisaje urbano con edificios y carreteras bajo un cielo naranja rojizo. El sol es un círculo brillante y el aire crea una distorsión ondulada.
Una vista aérea de la ciudad de México bajo un domo de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante dichos escenarios, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina recomienda a las personas:

  • Utilizar bloqueador solar de amplio espectro, especialmente al permanecer en exteriores.
  • Vestir ropa de colores claros y manga larga, complementar con sombrero, gorra y gafas de sol.
  • Mantenerse hidratado, preferir agua simple o suero, y evitar bebidas azucaradas.
  • Procurar estar en áreas frescas durante las horas de mayor radiación solar.
  • Evitar el consumo de alimentos en la vía pública durante el calor extremo.

Aunque existe un riesgo moderado de lluvias ligeras y chubascos en las tres fechas, el principal desafío será el calor intenso y la radiación solar. El público debe prepararse para ambas condiciones y considerar llevar impermeable ligero, así como protección solar y agua suficiente.

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