28 historias mínimas de los héroes argentinos que levantaron la Copa América en el Maracaná

Los jugadores de la selección argentina celebran la Copa América lograda ante Brasil en el estadio Maracaná (Heuler Andrey/DiaEsportivo/FotoBaires)

Después de tanto soñar y añorar, finalmente se cumplió el anhelo de todo un país: Argentina es campeón de la Copa América 2021. Aunque el papel de Lionel Messi fue fundamental para alcanzar el objetivo durante todo el certamen, hay otros 27 jugadores que acompañaron al crack del Barcelona de excelente manera y lograron doblegar a Brasil en la final disputada en el estadio Maracaná. Una racha de casi tres décadas que llegó a su fin y que le permitió al plantel lograr la hazaña para entrar en la historia dorada del fútbol nacional al levantar el trofeo número 15 de dicho certamen. En conmemoración a estos héroes, recordamos trayectorias y datos insólitos de la carrera de cada uno de ellos.

EMILIANO MARTÍNEZ

Dibu actualmente es el arquero del Aston Villa, cuadro de la Premier League (Foto: REUTERS)

El arco argentino tiene dueño y para rato. La figura de Emiliano Martínez apareció gracias a su gran nivel en el Aston Villa de la Premier League en donde es titular. Pero antes de llegar a ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni, debió pasar por un largo camino el cual inició en Independiente tras haber sido rechazado por Boca y River. Miguel Ángel Santoro, ex arquero del equipo de Avellaneda, apostó por Dibu a los 12 años. Sin embargo, Emiliano no llegó a debutar en el Rojo ya que tuvo un momento que cambió su vida para siempre: fue parte del Sudamericano Sub 17 con Argentina en 2009 en el cual atajó dos penales frente a Brasil y llamó la atención del Arsenal de Inglaterra. Nunca pudo asegurar la titularidad en los Gunners y hasta fue cedido al Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Reading y el Getafe de España. Durante la temporada 19/20 de la Premier League, una lesión en la rodilla de Bernd Leno, usual titular del equipo, le dio una chance inmejorable que no dejó pasar. El Aston Villa se movió rápido ya que necesitaba seguridad bajo los tres palos, salió en busca del argentino y lo convirtió en el arquero más caro en la historia de la liga inglesa: 21.5 millones de euros. Apoyado en el yoga y la psicología, se adueñó del arco albiceleste hace apenas un mes.

FRANCO ARMANI

El Pulpo es una pieza clave en el River Plate conducido por Marcelo Gallardo (Foto: REUTERS)

Cuando Franco Armani salió campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional logró asentar su nombre como ídolo de la institución colombiana. Pero dentro de sí, siempre supo que su verdadero sueño era defender el arco del seleccionado argentino y encontró un camino viable hacia su objetivo: pasó a River Plate a principios de 2018. A mediados, se ganó la convocatoria a la Selección de la mano de Sampaoli e incluso atajó en dos encuentros durante el Mundial de Rusia. Su papel en la final de la Libertadores en el Santiago Bernabúe le permitieron cerrar un gran año. En 2019, Lionel Scaloni lo convocó por primera vez para representar la Albiceleste y hasta tuvo un papel trascendental en la Copa América 2019 atajándole un penal a Derlis González. Con un total de 15 defensas del arco argentino, hoy es el primer suplente de Emiliano Martínez y atajó frente a Bolivia en la última fecha de la fase de grupos. El Pulpo está decidido a cerrar su carrera en el club que apostó en él desde un principio. Atlético Nacional lo espera con los brazos abiertos a recibir a su héroe y el arquero admitió en varias oportunidades que cumplirá con su palabra de retirarse en el equipo verdiblanco.

AGUSTÍN MARCHESÍN

En la última temporada, el Porto de Manchesín eliminó a la Juventus en octavos de final de la Champions League (@FCPorto)

El orgullo de San Cayetano también tiene una amplia trayectoria en su carrera profesional. Centrodelantero hasta los 15 años, un día el arquero titular de su equipo faltó y se tuvo que hacer cargo del buzo con la dorsal número 1 en la espalda. De ahí en adelante, Agustín Marchesín encontró su verdadero puesto y comenzó a crecer de manera exponencial. Aunque fue una corta estadía, Huracán de Tres Arroyos fue el primer equipo que confió en él antes de pegar el salto a Lanús donde atajó por diez años. Debutó en Primera a los 20 años, levantó el Apertura 2007 y la Sudamericana 2013. Emigró al Santos Laguna en 2015 y fue rápidamente campeón. Su presencia en el once ideal de la Liga MX llevó al Club América a poner los ojos en él. Allí, levantó tres títulos. Presente en las listas de las Copa América de 2015 y 2019, nunca pudo adueñarse del puesto titular y pese a que Sampaoli le prometió un lugar, finalmente no lo convocó al Mundial de Rusia 2018. Por eso, decidió pegar el salto a Europa para aparecer en el radar de la selección argentina nuevamente: el Porto de Portugal, uno de los dos equipos más grandes del país, lo compró a cambio de 7.7 millones de euros. Durante la última temporada, su equipo eliminó a la Juventus de Cristiano Ronaldo en los octavos de final de la Champions League y fue la sorpresa más grande en la edición del certamen. Volvió a tener un lugar en la Albiceleste de la mano de Scaloni.

JUAN MUSSO

El jóver arquero acaba de ser vendido desde el Udinese al Atalanta, ambos de la Serie A de Italia (Foto: REUTERS)

El último arquero de la lista entró a la Copa América sobre el cierre. El cuarto lugar pertenecía al ex Boca y nuevo refuerzo de Monterrey, Esteban Andrada. Pero las lesiones lo marginaron de la nómina final y quien ingresó en su lugar fue Juan Musso. Surgido en las inferiores de Racing y con debut en 2012, el arquero viene teniendo un crecimiento exponencial: primero el Udinese lo compró a la Academia por cuatro millones de euros y, luego de tenerlo tres temporadas, lo vendió al Atalanta por 21 millones de la misma moneda. El futbolista de 27 años se convirtió así en el segundo arquero argentino más caro en la historia después de Dibu Martínez. Sus buenas temporadas junto a Rodrigo De Paul en Italia lo pusieron en el radar de Lionel Scaloni para representar al país. Cabe destacar que cuando Argentina levantó la Copa América de 1993, el arquero todavía no había nacido.

GERMÁN PEZZELLA

Germán en la actualidad es una capitán y una pieza clave en el fondo de la Fiorentina

La lesión de Cristian Romero llevó a Germán Pezzella a convertirse en parte de la columna vertebral de Argentina campeón de Copa América. En sus inicios como jugador pasó por Kilómetro Cinco, equipo de barrio en Bahía Blanca, Juventud Unida y Olimpo hasta que le llegó la oportunidad en River Plate. Su padre, fanático de Boca Juniors, no tuvo otra opción que ceder a los colores de su corazón y permitió que su hijo creciera profesionalmente en el cuadro de Núñez. Una vez que debutó con el Millonario en el 2011, sus planes de ser periodista deportivo quedaron en el pasado y se dedicó de lleno a crecer como defensor central. Con la llegada de Marcelo Gallardo al banco, tuvo protagonismo en los títulos de la Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015 y la Libertadores 2015. Con participación en las categorías inferiores de la selección argentina y hasta siendo capitán en unas de ellas, en Europa comenzó a llamar la atención su nombre: el Real Betis desembolsó ocho millones de euros por su ficha. Dos años más tarde, la Fiorentina se lo llevó a préstamo durante un año y cuando quedaba poco para el vencimiento no dudó: utilizó la opción de compra para quedarse con el zaguero que rápidamente solucionó varios problemas defensivos que tenía el cuadro violeta.

NICOLÁS OTAMENDI

Luego de su paso por el Manchester City, el central encontró continuidad en el Benfica (Foto: REUTERS)

La vida de Nicolás Otamendi en el deporte siempre se dividió en dos pasiones: fútbol y boxeo. Durante su crecimiento en El Talar, practicaba fútbol e iba al gimnasio con su primo hasta que a los 12 años tuvo la oportunidad de probarse en Vélez Sarsfield y quedó: debutó allí hasta que dos temporadas más tarde lo compró Porto. Ya con el Mundial de Sudáfrica 2010 en la espalda donde tuvo de entrenador a Diego Armando Maradona, sus actuaciones en Portugal lo llevaron a cambiar nuevamente de camiseta y el Valencia lo pagó 12 millones de euros con influencia de su ídolo Roberto Ayala. Un año más tarde, Nicolás tuvo problemas con el club español y se negó a entrenar por algunos días. En ese momento, el Manchester City realizó un tapping (charlar con un futbolista sin permiso del equipo al cual pertenece) y se lo llevó por 28.5 millones de libras esterlinas. La influencia de Sergio Agüero fue muy importante para que Nicolás decidiera emigrar a Inglaterra. El General, así lo apodan por su festejo saludando a la gente con la mano en la frente, jugó cinco temporadas consecutivas con los Cityzens hasta que poco a poco fue perdiendo terreno con Pep Guardiola. A mediados de 2020, Otamendi le puso punto final a su paso por Manchester y fichó por el clásico rival de su primer equipo europeo, donde juega actualmente: Benfica.

NICOLÁS TAGLIAFICO

El lateral izquierdo es una pieza fija en la estructura del Ajax de Holanda (Reuters)

La historia de Nicolás Tagliafico con el fútbol tiene un llamativo inicio: recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente cuando era un nene y defendía los colores del Club Atlético Social Villa Calzada. Aquella pérdida de memoria, fruto de un cabezazo de un contrario, se produjo en 2007 en un partido entre la séptima de Banfield y la de Rosario Central. “Me habían avisado que habrían personas de la Selección siguiéndome. De ese partido no me acuerdo mucho pero me dijeron que jugué bien. Por el golpe pasé la noche en una clínica de Rosario y ahí me informaron que iba a ser citado a la Sub 15″, recordó Nico. Ese llamado del seleccionado dirigido por Jorge Theiler no sólo le abrió el camino para cumplir su sueño de vestir la celeste y blanca, sino que le dio inicio a su etapa como profesional: con 14 años, Banfield le ofreció su primer contrato. Su dedicación lo llevó a formar parte del combinado Sub 17 de José Luis Brown y hasta se dio el gusto de vestir la cinta de capitán en un encuentro ante Honduras por el Mundial. A comienzos del 2011, su actuación en el Sudamericano Sub 20 de Perú fue recompensada con el debut en Primera con el Taladro. Con una cesión al Real Murcia en el medio de su paso por Banfield, Independiente se lo llevó a inicios de 2015. Con la llegada de Edgardo Bauza al mando del equipo nacional y con el exigido recambio de jugadores, el defensa del Rojo (capitán del equipo campeón de la Sudamericana en el Maracana) fue señalado como una de las caras que debía tener su oportunidad. De los 21 jugadores que integraron el plantel de la Sub 15 en 2007 únicamente Tagliafico llegó a la Mayor. Su presente está en el Ajax de Holanda, quien se lo llevó a inicios de 2018 por cuatro millones de euros. Además, se codea constantemente con Marcos Acuña por el lateral izquierdo de Argentina aunque sus estilos son muy diferentes. Los dos futbolistas son dueños de dicho carril con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

MARCOS ACUÑA

Acuña se pelea con Luis Suárez durante un Atlético de Madrid-Sevilla en España (Foto: REUTERS)

Marcos Acuña siempre luchó por sus sueños desde pequeño. Nació en Zapala y tomó amor por el fútbol en el club Don Bosco siendo la estrella de la categoría 1991. En el año 2008 vistió la camiseta de la selección de Neuquén, mismo año en el que el Ferro se lo llevó a Buenos Aires luego de ser rechazado por River, Boca, Argentinos, San Lorenzo, Quilmes y Tigre. Se alquiló un pequeño departamento en Floresta con el sueño de poder vivir del fútbol hasta que un llamado de su madre Sarita acordó un contrato con el club de Caballito. Era una chance que no se podía desaprovechar y el Huevo se esforzó al máximo: su buen nivel lo llevó a pegar el salto a Racing Club donde fue campeón como pieza fundamental de Diego Cocca en 2014. Tres años después, el Sporting Lisboa de Portugal pagó casi 10 millones de euros por él. En el equipo europeo, en un momento de malos resultados, los barras fueron en busca de él y de Rodrigo Battaglia donde recibieron amenazas de muerte. Alrededor de 50 violentos, que ingresaron al vestuario con la cara tapada y antorchas. “¿Dónde están Acuña y Battaglia?”, fue el grito con el que entraron al lugar, según relató en su declaración el colombiano Freddy Montero, quien recibió una bofetada y fue insultado. El Huevo declaró que sobre él cayeron “cerca de cinco o seis personas” que le dieron “puñetazos en la cabeza y el cuerpo”. También recalcó que lo amenazaron diciendo que sabían dónde vivía y que debía “tener cuidado”. Sin embargo, la estadía en Lisboa se estiró hasta mediados de 2020 donde el Sevilla decidió adquirirlo por 12 millones de euros y reforzar la banda. El club español realizó una gran liga y se ubicó cuarto, ingresando a la Champions League.

NAHUEL MOLINA LUCERO

El lateral disfruta su presente en el Udinese junto a Rodrigo De Paul (@nahuelmolina35)

Los hinchas de Boca ven el progreso de Nahuel Molina Lucero y tienen ganas de agarrarse la cabeza. Antes de la Copa Libertadores 2016 el lateral no tenía el pasaporte listo y no pudo aprovechar la oportunidad dorada cuando Rodolfo Arruabarrena era entrenador. El futbolista de 17 años, no cumplió con los requisitos para volar y necesitaba el permiso de sus padres para irse con el resto del plantel. Más adelante, durante su segundo partido en el Xeneize frente a Newell’s, su papá, fanático del fútbol, director técnico recibido e hincha de Talleres de Córdoba, conoció la cancha de Boca y se emocionó con la participación de su hijo. Con la llegada de Guillermo Barros Schelotto, perdió terreno y luego se fue a préstamo a Defensa y Justicia, donde empezó a tener continuidad. En Florencio Varela no dispusieron de opción de compra y retornó a la Ribera, aunque por poco tiempo. Su nivel despuntó decididamente durante su cesión en Rosario Central. Gustavo Alfaro le dio vía libre para pasar a préstamo al Canalla de Edgardo Bauza. Tal fue el grado de confianza que le dio el DT que Molina fue incluido como titular en las últimas 19 presentaciones oficiales de Central en el año. Miguel Ángel Russo le pidió a Juan Román Riquelme la permanencia de Molina pero hubo un pequeño problema: el contrato del lateral expiraba en seis meses. La dirigencia de Angelici lo había vuelto a prestar sin asegurarse su continuidad, al menos, por un año más como es costumbre. A su regreso, permaneció seis meses sin jugar hasta que quedó en libertad de acción. Días atrás, el padre del futbolista denunció malos tratos por parte de Cascini, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, y aseguró que Nahuel tenía intenciones de continuar en el club pero que no hubo acuerdo. Además, mencionó que ante la última propuesta económica que realizó la directiva xeneize le advirtieron: “Es esto o nada, vas a entrenar con la Reserva”. Molina abandonó el club después del 30 de junio de 2020. Con el pase en su poder, se inclinó por Udinese de Italia. Como premio consuelo, el Xeneize recibió unos 600 mil euros en concepto de derechos de formación.

GONZALO MONTIEL

Una de las grandes joyas de River es Gonzalo Montiel (Foto: REUTERS)

Gonzalo Ariel Montiel nació el 1 de enero de 1997. Su segundo nombre es nada más ni nada menos que por el ídolo de River Plate, el Burrito Ortega. Dio sus primeros pasos en el fútbol en el club de barrio El Tala y hasta se llegó a probar en Boca y Huracán pero no quedó en ninguno de los dos equipos. A los 10 años, su vida cambió: consiguió una prueba en el cuadro de Núñez, quedó en el Millonario y se mudó a la pensión para poder concentrarse de mejor manera en su carrera como futbolista. En las divisiones inferiores se ganó el apodo de Cachete y su carácter lo llevó a ser capitán de varias divisiones. Debutó en el 2016, pero le costó ganarse la confianza de Marcelo Gallardo. La goleada 8-0 frente a Jorge Wilstermann fue el punto de inflexión en su trayectoria y ganó repercusión mundial cuando Darío Benedetto le sacó la lengua en la final de la Copa Libertadores 2018. Logró cumplir su sueño de jugar en la selección argentina y de terminar de construirle la casa a sus padres. Siempre coqueteando con los equipos europeos, Montiel tiene futuro europeo y es cuestión de tiempo y constancia para que algún poderoso del Viejo Continente decida hacer la inversión para llevarse a uno de los mejores laterales de Sudamérica.

CRISTIAN ROMERO

Cristian Romero fue elegido el mejor defensor central de la última Serie A (Foto: REUTERS)

El Cuti, su apodo desde niño, comenzó su carrera en San Lorenzo de Las Flores. Poco tiempo después, Talleres reconoció el talento del defensor y lo fichó sin dudarlo. El detalle que escondía la familia Romero es que eran fanáticos de Belgrano y Cristian estaba defendiendo los colores del clásico rival. Dos años más tarde, las intenciones se acomodaron y pasó a jugar para el Pirata: “Fue todo gracias a mi papá. Él me consiguió una prueba”. Categoría 1998, siempre se destacó en las inferiores y logró pegar el salto a Primera en 2016. Acumuló 12 partidos más en su club hasta que llegó la convocatoria a la selección argentina Sub-20 que sacó boleto al Mundial se celebró en Corea del Sur en 2017. El rápido crecimiento llamó la atención de varios clubes europeos hasta que el Genoa presentó una tentadora oferta a Belgrano: USD 2,4 millones por la totalidad de la ficha. El Cuti se ubicó en el radar de la Juventus tras un sobresaliente paso por su primer equipo italiano. El club de Turín puso 26 millones de euros sobre la mesa para quedarse con su ficha a mediados del 2019 y le firmó contrato hasta 2024. Sin embargo, ante la superpoblación de defensores lo cedió en Genoa por una temporada y luego volvió a darlo a préstamo, pero esta vez al Atalanta hasta junio del 2022. Es decir que no llegó a estrenarse con la Vecchia Signora y su actual club ejecutará la opción de compra 16 millones de euros, que deberán sumarse a los 4 ya pautados por su cesión. La UEFA lo incluyó en el “Equipo revelación 2020” y la Serie A lo reconoció como el mejor defensor del año en Italia. En estos momentos, varios poderosos clubes europeos lo pretenden, como el Manchester United que estaría dispuesto a ofertar 45 millones de euros.

LISANDRO MARTÍNEZ

Lisandro cumple un rol polifuncional en el Ajax de Holanda (Foto: REUTERS)

La vida de Lisandro Martínez en el fútbol tuvo una separación temprana: a los 14 años se alejó de su familia para probarse en Newell’s, club que lo resguardó en la pensión hasta que llegó a la Primera, donde jugó apenas un partido. Su siguiente paso fue Buenos Aires donde ganó protagonismo en el impresionante Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece, que con escasos recursos económicos le peleó el campeonato en 2019 mano a mano a Racing hasta el final. El Ajax quedó totalmente cautivado con este volante que también puede jugar como defensor central. El club de los Países Bajos pagó por él unos siete millones de euros ya que encontraron similitudes con Joshua Kimmich, quien es su referencia personal en el puesto. Sin saber inglés ni holandés, pelea partido a partido para mantener la titularidad y trabaja en silencio para ser el mejor en el club. Allí lo llaman ‘Carnicero’ por su estilo agresivo y los asados que hace para el plantel. Lisandro Martínez debutó en la selección de Lionel Scaloni a los 21 años: el 22 de marzo de 2019, en un amistoso ante Venezuela que el conjunto nacional perdió por 3 a 1 en Madrid. Su función, por ahora, es de segundo central y hasta sumó minutos en la victoria 4-1 frente a Bolivia en la última fecha de la fase de grupos.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA

Martínez Quarta comparte zaga con Germán Pezzella en la Fiorentina (Foto: IPA)

La trayectoria de Lucas Martínez Quarta está comenzando a atravesar sus mejores momentos. Superó el centenar de partidos con la camiseta de River Plate, levantó cinco trofeos y fue protagonista de una historia que será eterna: la obtención de la Copa Libertadores 2018 ante Boca, en la final que se definió en Madrid. La Fiorentina decidió hacerse con los servicios del futbolista a cambio de 15 millones de dólares más objetivos que ya fueron cumplidos por el defensor central. Kimberley y Argentinos del Sud son los dos equipos más felices por la venta ya que recibieron un pequeño porcentaje que significa un dineral para ellos. Cabe destacar que afrontó una sanción de seis meses por doping a mediados de 2017 y logró recuperar el nivel más allá del tiempo de inactividad para convencer a Gallardo y Scaloni para que lo tengan en cuenta.

LEANDRO PAREDES

El volante creativo comparte equipo con Neymar y Marquinhos (Foto: REUTERS)

El primer sueño de Leandro Paredes era pasarle la pelota a Juan Román Riquelme dentro de un campo de juego. Es más su tío, Luis Paredes, tuvo la oportunidad de jugar con el 10 en las Inferiores de Argentinos Juniors. Llegó a Boca gracias a ganar una final de baby fútbol en su barrio donde un ojeador decidió llevarlo al club de la Ribera. Luego de tanta persistencia, un 6 de noviembre de 2010, Riquelme regresó a las canchas después de una larga inactividad por lesiones y Paredes hizo su presentación oficial ingresando por Lucas Viatri. Era tal su nivel en los ensayos, que sufrió una dura lesión de parte de Agustín Orión, por entonces compañero en el Xeneize, en un entrenamiento. Su pegada de media distancia cuativó a toda la Bombonera y principalmente a la Roma que lo compró. No logró tener continuidad, pasó al Zenit de Rusia y nuevamente cambió de camiseta al París Saint-Germian donde en la actualidad es una pieza clave. Su llegada a Francia le dio rodaje para que Lionel Scaloni lo considere un bastión en la renovación del plantel en la selección argentina.

RODRIGO DE PAUL

Rodrigo De Paul celebra un gol en el Udinese, donde mantuvo un alto nivel por cinco temporadas hasta su salto actual al Atlético de Madrid (Tano Pecoraro/LaPresse via AP)

Llegó a la Selección de la mano de Lionel Scaloni y es uno de los puntales de la renovación: acumula 29 presencias con la albiceleste y un gol frente a Ecuador en la actual Copa América. Surgió de Racing como una gran promesa ofensiva y rápidamente el Valencia apostó por él, aunque no logró asentarse en tierras españoles. El retorno a préstamo a la Academia le sirvió para la explosión y pegar el salto a la Serie A. Las cinco temporadas que tuvo en un alto nivel en Udinese de Italia, donde lució la cinta de capitán, le permitieron pegar el gran salto al Atlético de Madrid. Por expreso pedido del Cholo Simeone, el Colchonero lo anunciará como refuerzo en las próximas horas hasta 2026 a cambio de por 35 millones de euros.

EXEQUIEL PALACIOS

Palacios pelea por meterse entre los titulares de la selección argentina

Una de las grandes promesas que salió de River Plate en el último tiempo: fue un pilar fundamental en la esctructura de Marcelo Gallardo y hasta le sacó el puesto a Leonardo Ponzio durante una pretemporada. Afirmó su lugar en la selección de Lionel Scaloni luego de la histórica victoria en Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. Actualmente disfruta su presente con el Bayer Leverkusen y poco a poco se gana un lugar entre los titulares. Junto a Lucas Alario son dos de los ex futbolsitas del Millonario que militan en la Bundesliga.

NICOLÁS DOMÍNGUEZ

El Bologna es el lugar en el mundo para Nicolás

Uno de los que menos rodaje tiene en la selección argentina. Surgió en Vélez Sarsfield y rápidamente pegó el sato al Bologna donde le tocó usar la dorsal número 16. Aquel número ya fue inmortalizado por Giacomo Bulgarelli quien es considerado uno de los mejores volantes de la historia del fútbol italiano. El ex futbolista defendió los colores de Bologna durante toda su carrera, 16 temporadas, lo que lo transformó en una leyenda del club rossoblu. Al argentino no le pesó y sus rendimientos lo llevaron a estar en el radar de Lionel Scaloni.

GUIDO RODRÍGUEZ

El volante de marca es una fija del Real Betis de España (Foto: EFE)

Realizó las inferiores en River Plate y debutó como profesional el 9 de octubre de 2014, en un partido ante Rosario Central por Copa Argentina. Marcelo Gallardo fue el DT que creyó en él y que le dio la posibilidad de jugar cuando Matías Kranevitter, el ‘5’ titular por aquellos tiempos, se lesionó. En el 2016, Rodríguez estaba relegado en el Millonario y le llegó la chance de ir a préstamos a Defensa y Justicia para sumar minutos. Allí no solo se ganó el puesto de mediocampista central titular, sino que brilló y llegaron las ofertas desde el exterior. Tuvo un paso por el fútbol mexicano hasta que a mediados de 2019, el Betis se convenció que Guido era un jugador para valorar. Tanto que abonó una suma cercana a los 10 millones de dólares por su pase. Luego de jugar sólo 14 encuentros en su primer año, la llegada del chileno Pellegrini le dio un salto de calidad a su juego y al del conjunto de Sevilla. Su sorpresiva aparición frente a Uruguay lo aprovechó de la mejor manera: gol para ganar 1-0 en la Copa América.

GIOVANI LO CELSO

El Tottenham tiene un gran volante creativo en la figura de Giovani Lo Celso (Foto: REUTERS)

Giovani Lo Celso nació en Rosario y llevó sangre canalla desde el inicio. Su madre lo dio a luz a solo cinco cuadras del estadio que lo hizo el crack que es hoy: el Gigante de Arroyito. Una vez que llegó a Primera, se consolidó rápidamente como titular y su salto a Europa no se hizo esperar. En junio del 2016, Lo Celso pasó la revisión médica y se convirtió en jugador del París Saint-Germain por cinco temporadas. El fichaje se cerró en 16 millones de euros y se convirtió en la venta más cara en la historia del club argentino, incluso por encima de la del Di María. Luego pasó por el Real Betis pero su lugar lo encontró en el Tottenham donde comparte plantel con Erik Lamela y encontró el nivel para ser convocado a la Selección.

ALEJANDRO GÓMEZ

Presentación del nuevo jugador del Sevilla FC, Papu Gómez en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. EFE/ Raúl Caro

El Papu estuvo muy cerca de representar a Italia ante la falta de convocatorias para Argentina: las chances de participar con la camiseta azurra se terminaron dado que Alejandro Gómez vistió la Albiceleste en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 de 2005, donde marcó un gol. Surgido en Arsenal de Sarandí en el presente es quien mejor se entendió con Lionel Messi en la Copa América, junto con De Paul. En Europa disfruta jugar para el Sevilla luego de una polémica salida del Atalanta. Está casado con la novia de la infancia, la arquitecta Linda Raff, y fue protagonista de un hit: Baila como el Papu, que se hizo viral en 2017.

SERGIO AGÜERO

El Kun todavía no debutó con la camiseta del Barcelona

El Kun abandonó el Manchester City, luego de varios años donde se convirtió en el máximo goleador del club para unirse al Barcelona para jugar junto a su amigo Lionel Messi. La Selección siempre fue algo usual para el delantero y finalmente pudo cortar la racha de malos resultados en finales para ser campeón. Surgió de Independiente, donde el 5 de julio del 2003 se convirtió en el futbolista más joven en debutar en el torneo argentino con 15 años y 35, lo que le permitió arrebatarle ese récord a Diego Maradona (1976). Además de su destacado paso por el Atlético de Madrid en su primera experiencia europea, en el último tiempo Agüero le dio vida a su nueva –y exitosa– faceta como streamer.

LIONEL MESSI

En estos momentos, Messi sigue libre y no arregló contrato con el Barcelona (Foto: REUTERS)

La historia de Lionel Messi es conocida a nivel mundial. Pero uno de los detalles que siempre está presente es que en cada gol que convierte, sea en Barcelona o en la selección argentina, el 10 se acuerda de su abuela Celia, fallecida en 1998, apuntando con sus dos manos al cielo. Este festejo característico se debe a que ella fue la que realmente impulsó a su nieto a que se convierta en futbolista profesional. Hoy en día, la Pulga sigue libre y se espera que arregle con el conjunto culé en los próximos días. Mientras tanto, en el cajón de los recuerdos, aparecen las transferencias que hubiesen cambiado su destino en su infancia: se probó en River (formó equipo en esos días con el Pipita Higuaín) y en el 2005 Boca intentó contratarlo a préstamo. Aunque también estuvo cerca de ser cedido al Cádiz de España y a la Juventus, pero justo llegó su explosión con el Blaugrana. El resto, es historia más que conocida...

ÁNGEL DI MARÍA

Di María encontró su mejor nivel en Argentina ingresando desde el banco (Foto: REUTERS)

La carrera de Ángel Di María en Rosario Central arrancó en 1995 cuando el Canalla compró su pase al club de barrio donde jugaba por un total de 30 pelotas. En el Gigante de Arroyito forjó su habilidad que lo llevó a llamar la atención del Benfica. En Portugal también mantuvo un alto rendimiento, pasó por el Real Madrid donde hizo un tridente de ataque letal con Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Una sobria estadía en el Manchester United lo terminó haciendo cambiar de camiseta rápidamente hacia el París Saint-Germain donde permanece hasta el día de hoy. Siempre unido a sus amigos de la infancia, el Fideo lleva un tatuaje en el que siempre los tiene presentes a ellos ya que todos se inmortalizaron el mismo lema: “Nacer en la Perdriel fue y será lo mejor que me pasó en la vida”. Perdriel es la calle de su infancia en Rosario. Fue el gran héroe ante Brasil, por marcar el gol que le permitió a la Argentina romper con la sequía de títulos de 28 años. Luego de perderse varias finales por lesión, tuvo su revancha al marcar el golazo de la coronación para llevarse el premio al MVP de la final en el Maracaná.

NICOLÁS GONZÁLEZ

Nicolás abandonó el Stuttgart en el último mercado y se unió a la Fiorentina de Pezzella y Martínez Quarta (Foto: REUTERS)

Una de las piezas clave del Argentinos Juniors del 2017 dirigido por Gabriel Heinze. Estuvo muy cerca de dejar el fútbol en la novena división pero el Bocha Batista lo convenció para que siga su sueño. Sus buenos rendimientos hicieron que el fútbol europeo se interesara en él. Fue el Stuttgart el que se quedó con la joya y así el conjunto de La Paternal logró la mejor venta de su historia a cambio de 8,5 millones de euros. En el actual mercado saltó a la Fiorentina gracias a la influencia de Guillermo Burdisso como manager del cuadro italiano.

JOAQUÍN CORREA

Correa es una pieza clave en el ataque de la Lazio (Foto: REUTERS)

En sus inicios como futbolista, Joaquín Correa podría haber sido futbolista de River Plate: se había ido a probar a las infantiles donde quedó pero no aguantó el desarraigo de su Tucumán natal. Uno de los que menos rodaje tiene con la celeste y blanca, surgió de Estudiantes de la Plata y tuvo un corto paso por el Sevilla antes de llegar a la Lazio donde es titular en el ataque. Fue héroe en Bolivia para estampar el histórico 2-1 en La Paz durante las Eliminatorias Sudamericanas.

ÁNGEL CORREA

El mediapunta viene de salir campeón de la liga española con el Atlético de Madrid (Foto: EFE)

La actualidad le sonríe a Ángel Correa con su presente en el Atlético de Madrid y la selección argentina. Sin embargo, sus primeros años no fueron sencillos. El santafesino sufrió la muerte de su papá, un hecho que lo hizo madurar de golpe: pasó a ser el sostén económico de su familia. Tenía un representante que le daba plata y él se la entregaba automáticamente a su madre para que se encargue de administrarla. Surgido en San Lorenzo, sus goles frente a Boca Juniors fueron importantes para ganarse el amor de la gente del Cuervo con un plantel repleto de promesas.

LAUTARO MARTÍNEZ

Lautaro tuvo su mejor temporada del Inter compartiendo delantera con Romelu Lukaku (Foto: REUTERS)

El potente centrodelantero encontró su lugar en el mundo en el Inter de Milan con el belga Romelu Lukaku como acompañante. Lautaro Martínez, campeón de la Serie A siempre estuvo en el radar de la selección argentina, incluso cuando todavía estaba en Racing. En su infancia estuvo cerca de ser jugador de básquet al nacer en Bahía Blanca, uno de los bastiones del deporte de la pelota naranja. Cuando se tuvo que inclinar por uno de los deportes, eligió el fútbol porque se dio cuenta que era muy bueno pateando la pelota.

JULIÁN ÁLVAREZ

La explosividad de Julián lo llevó a ser tenido en cuenta para la Copa América (Foto: REUTERS)

Julián Álvarez es una de las grandes estrellas emergentes del fútbol argentino. Su presente en River Plate es de lo más alto a nivel local y cada vez convence más a equipos europeos en que hagan una inversión por él. Surgido en las inferiores del Millonario una de las primeras cosas que hizo al llegar a Primera fue regalarle al técnico que que tuvo en sus inicios en la escuelita de fútbol Futura Estrellita y en Calchín Fútbol Club, en su pueblo natal, una camioneta para que pueda trabajar con mayor comodidad.

