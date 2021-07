“Mirá que estamos en vivo”: el exabrupto de Ruggeri luego de la consagración de Argentina en la Copa América

“¿Neymar no había dicho que quería a Argentina en la final? Ahí tenés a la Argentina”. Un Oscar Ruggeri exultante acompañó el título en la Copa América de Argentina en la pantalla de ESPN. El ex defensor albiceleste ya había señalado que el delantero “cancherea y no tiene códigos” en la previa del cruce. Consumada la victoria del combinado nacional, no dudó en apuntarle. Lo mismo a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que había vaticinado un 5-0 que, a todas luces, no sucedió.

El campeón del mundo en México 86 mostró su emoción en continuado por el logro del plantel capitaneado por Messi. Exhibió videos o audios al aire de hinchas que festejaron en distintas partes del país o del mundo. Y fue dejando opiniones en las imágenes que los propios futbolistas compartieron desde el vestuario a través de las redes sociales.

“Un minuto de silencio, para Brasil que está muerto”, atronó en camerinos. Y el ex DT de San Lorenzo e Independiente celebró: “Qué lindo ese cantito...”. Respaldó al Kun Agüero, quien se hizo cargo de abrir las puertas de la intimidad con un vivo de Instagram, que todos los canales transmitieron en vivo.

Fue ahí cuando Daniel Arcucci recordó que la vuelta olímpica en el Maracaná puede ofrecerle a Argentina la chance de pelear por otro título. “Se había hablado de la posibilidad oficial de un partido entre el ganador de la Copa América y el de la Eurocopa”, señaló el periodista. “En Nueva York”, agregó el Chavo Fucks.

“Qué lindo”, agregó Ruggeri, casi queriendo retroceder en el tiempo para aspirar a participar de tamaño desafío. En el medio, la charla viró a la multitud que festejaba en el Obelisco, pero Oscar Alfredo quedó enganchado en el tema. Sin aparecer en cámara, soltó: “Vamos los tanos mañana, eh”, en relación al cruce entre Italia e Inglaterra en la Euro.

Tal vez creyendo que su micrófono no estaba activado, se explayó... Al punto de liberar un exabrupto: “Lo único que falta es que no alentemos a los tanos, hay que cortarse los huevos”. “Estamos en vivo, eh”, le advirtió el conductor Sebastián Vignolo, lo que disparó las carcajadas de sus compañeros.

“Está el vivo de Agüero y el vivo de Ruggeri”, bromeó el Pollo. “Los tanos con Inglaterra, ¿qué querés que hagamos?”, se justificó el Cabezón ante otro momento que protagonizó que se convirtió en viral.

