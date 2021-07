Un relator brasileño no se pudo contener ante la espectacular definición de Ángel Di María: así vivió el gol que le dio el título a la Argentina

Como relato la tv brasileña el gol de Argentina

Ángel Di María se ganó los elogios de la mayoría de los fanáticos del fútbol mundial después de la exquisita definición con la que abrió el marcador. Las gargantas de los relatores argentinos explotaron a los 22 minutos del primer tiempo para ponerle aún más emoción al tanto que finalmente sentenció el partido.

Horas después de la consagración de Lionel Messi y compañía, comenzó a circular un video en las redes sociales con uno de los relatos de un periodista brasileño, que no pudo contenerse ante la maravillosa resolución del delantero del PSG ante la salida de Ederson Moraes.

La cadena SBT (Sistema Brasileño de Televisión) fue una de las encargadas de transmitir en vivo la final de la Copa América y fue allí donde, además de remarcar el error de Renan Lodi, el locutor se rindió ante la calidad del Fideo a la hora de definir.

Con el gol de Di María, la selección se coronó campeona de la Copa América en Brasil (AFP)

Durante los segundos previos a la asistencia de Rodrigo De Paul, el relator brasileño mantenía un tono tranquilo y conservador. Casi confiado de que Renan Lodi iba a despejar sin problemas, el periodista se sorprendió al ver cómo el balón llegó a los pies de Ángel Di María, que tras un magnífico control, definió por encima del arquero.

El grito de gol se hizo presente en la cabina del equipo rival pese a todos los pronósticos. Su selección empezaba perdiendo la histórica final pero no pudo contenerse. El nombre del Fideo salió de su boca como si fuera el de cualquier otro jugador brasileño e incluso llegó a elogiarlo durante los festejos: “¡La categoría de un jugador experimentado! ¡Di María la colocó en el fondo de la red!. Vean ustedes como viaja esa bola, ¡Como viaja! Salió Ederson y él la pone por encima para abrir el marcador”.

Además de remarcar la maravillosa definición del delantero del Paris Saint Germain, también hizo referencia al fallo de Renan Lodi por la banda izquierda que obligó al arquero del Manchester City a abandonar los tres palos para intentar achicarle el ángulo de tiro.

Di María marcó a los 22 minutos con una definición espectacular (Reuters)

Por un instante, Di María le robó el protagonismo a Messi y Neymar durante la épica final en el estadio Maracaná. Después de más de cien partidos y varias frustraciones, Angelito pudo levantar una Copa con su selección y romper una racha de 28 años sin títulos para la albiceleste.

“Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto”, dijo el mejor jugador de la final, según Conmebol, al finalizar el partido y agregó: “Mucha gente nos decía que no volvamos, pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared y hoy se rompió la racha”.





