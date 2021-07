Argentina y Messi van por la gloria en el Maracaná contra Brasil en la final de la Copa América: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y Neymar dejarán su amistad de lado por un rato: ambos quieren ser campeones de la Copa América 2021

En el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro y frente a más de 7 mil espectadores invitados por protocolo, Argentina y Brasil disputarán la final de una histórica Copa América. Luego de 28 años de sequía, la Albiceleste buscará dar el golpe en tierras brasileñas y frente a un rival que parte como favorito por su presente. La acción comenzará a las 21 y el árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich. Televisarán TV Pública, TyC Sports y DirecTV.

La Selección sueña a lo grande de la mano de su figura Lionel Messi, de brillante performance hasta ahora en la competición. El astro que todavía no rubricó su contrato con el Barcelona está frente a otra oportunidad de alcanzar la tan preciada celebración con la camiseta celeste y blanca después de múltiples frustraciones registradas en finales a lo largo del tiempo. Sus únicos lauros con la insignia nacional fueron en el Mundial Sub 20 de 2005 y en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ahora va por su primer título con la Mayor, que se le negó en las definiciones de Copa América 2007, 2015 y 2016, más la final del Mundial 2014 ante Alemania, en el escenario de hoy. Extras: manda en la tabla de goleadores del certamen (lleva 4) y, si grita una vez más, alcanzará a Pelé y su récord de 77 tantos con su selección.

Claro que los dueños de casa intentarán impedir que su máximo rival de la región celebre en un campo sagrado como es el Maracaná, algo que ocurrió en el Mundial de 1950 cuando Uruguay dio el batacazo y le arrancó la Copa del Mundo. El presente del elenco de Tite es inmejorable: ganó los seis encuentros disputados en la Eliminatoria camino a Qatar 2022, apenas dejó puntos en el camino contra Ecuador en la fase de grupos de esta Copa América (ya estaba clasificado a cuartos) y arrastra un invicto de 13 encuentros sin derrotas. ¿La última caída? Ante Argentina, en el amistoso disputado en Arabia Saudita en noviembre de 2019.

Messi terminó dolorido en el cotejo ante Colombia pero aseguran que llegará en condiciones a la final (REUTERS/Henry Romero)

Los conducidos por Lionel Scaloni iniciaron la competición con una igualdad (1-1) ante Chile que les supo a poco. Pero más tarde ofrecieron actuaciones más convincentes ante Uruguay y Paraguay (ambos 1-0) y la goleada (4-1) ante Bolivia. En los cuartos pasaron algunos momentos de zozobra contra Ecuador pero justificaron el pase de ronda con la victoria (3-0) y el duelo en el que más sufrieron fue el posterior, cuando no consiguieron cerrar el pleito en los 90 minutos reglamentarios y recurrieron a los penales -con el inolvidable desempeño de Dibu Martínez- para clasificarse a la final. El invicto de Argentina lleva ya 19 compromisos. ¿La última caída? Ante Brasil, por las semifinales de la Copa América anterior.

El DT albiceleste halló varios componentes que le dan consistencia a su sistema: además de la seguridad de Martínez en el arco, Rodrigo De Paul se hizo manija en el mediocampo, Leandro Paredes y Guido Rodríguez aportan juego y equilibrio, Giovani Lo Celso sociedad con Messi y Nicolás González despliegue y dinámica para acompañar a la Pulga y Lautaro Martínez, referencia de ataque. El once no está confirmado, pero aparecen algunos síntomas de claridad: es poco probable que Cristian Cuti Romero se recupere de la distensión en su rodilla derecha y por eso continuaría Germán Pezzella en la zaga. Tagliafico le ganaría la pulseada a Acuña y Guido Rodríguez a Paredes (¿o jugarán ambos y saldrá Lo Celso?). Además, Molina y montiel pujan en el lateral derecho. En tanto, Ángel Di María tendría minutos como recambio en el complemento y no sería titular.

El elenco dirigido por Tite dio cátedra en el debut ante Venezuela (3-0) y también goleó a Perú (4-0). Más tarde selló el pase a cuartos de forma agónica ante Colombia (se lo dio vuelta 2-1 sobre la hora) y reguló contra Ecuador (1-1), en un encuentro en el que el técnico preservó a figuras, incluido Neymar, de excelente nivel hasta aquí. En la ronda de mata o muere eliminó por la mínima a Chile y Perú, con ajustados resultados de 1-0 y sin brillar demasiado. Sin embargo, a las explosivas individualidades que acompañan al crack del PSG (Ederson, Thiago Silva, Richarlison, Casemiro, Firmino y Lucas Paquetá, entre otros), el entrenador le sumó una impronta táctica que lo vuelve fuerte y compacto en todas sus líneas.

Neymar se ilusiona con ganar otro título con la selección brasileña (REUTERS/Sergio Moraes)

La gran baja para Brasil será Gabriel Jesús, quien fue expulsado ante Chile en cuartos de final por un brutal planchazo (involuntario) a Eugenio Mena. El tribunal de disciplina le aplicó dos fechas de sanción y por eso se privó de estar en semifinales, por lo que hoy lo verá desde la tribuna. La única duda que tiene Tite es en el lateral izquierdo: Alex Sandro, tocado en el muslo izquierdo, será evaluado para ver si es incluido. Si no, continuará Renan Lodi en ese sector.

Hay que recordar que Argentina arriba a esta cita con la sangre en el ojo por lo que sucedió hace dos años en Belo Horizonte, cuando mordió el polvo en medio de una gran polémica ante su rival de turno en las semifinales de la Copa América que convirtió en campeón a Brasil. Sin embargo, la Albiceleste tiene la chance concreta de alcanzar a Uruguay como máximo campeón del continente: posee 14 trofeos en su vitrina contra los 15 de la Celeste (los brasileños tienen 9 y van por el décimo).

La última vez que el seleccionado argentino derrotó al brasileño como visitante fue justamente en el Maracaná, en un amistoso disputado en el año 1997 que terminó 1-0 a su favor por el tanto del Piojo Claudio López. El historial general que contempla cotejos en conjuntos nacionales mayores indica que Argentina ganó 40 partidos, Brasil 42 y empataron en 25 oportunidades.

El mítico Maracaná, estadio donde se disputará la gran final entre Argentina y brasil (EFE/Antonio Lacerda)

La Conmebol recibió el permiso de las autoridades locales para que la histórica final albergue a más de 7.000 espectadores que tuvieron que presentar testeos PCR negativos para asistir a este evento. Entre ayer y hoy, la AFA entregará de manera gratuita 2.100 tickets a argentinos y argentinas residentes en Brasil con un detalle: las entradas se definieron por invitaciones y no tuvieron costo alguno. Una cantidad similar tuvo a disposición el dueño de casa, mientras que las localidades restantes fueron a parar a manos de sponsors de la confederación.

Esta Copa, vale recordar, iba a llevarse a cabo en la doble sede compuesta por Colombia y Argentina, pero la agitación social en suelo cafetero y las urgentes disposiciones tomadas por el Gobierno de Alberto Fernández para contrarrestar la crisis pandémica provocaron la mudanza a la improvisada Brasil, que por segunda edición consecutiva ofició de anfitrión. Hoy, paradójicamente, puede llegar a celebrar en su tierra. Messi y compañía tratarán de hacer historia y aguarle la fiesta.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Everton, Lucas Paquetá, Neymar; y Richarlison. DT: Tite

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 21.00

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Televisará: TV Pública, TyC Sports y DirecTV

