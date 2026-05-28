Colombia

Revelan la identidad del extorsionista de senador electo Alejandro Bermeo: le habría exigido $100 millones por no denunciarlo por abuso sexual

El sujeto fue capturado en flagrancia en un centro comercial, donde había sido citado por el político para hacer el pago en efectivo de una parte del dinero

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El jurista aseguró que el presunto extorsionista del congresista electo está dispuesto a colaborar con la justicia - crédito @PipeCab/X

El congresista electo Alejandro Bermeo, afín al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, es señalado de haber agredido física y sexualmente a una mujer en Ibagué, Tolima. La ciudadana, que habría mantenido una relación sentimental con el político durante dos años, dio su testimonio contra el legislador ante la Fiscalía General de la Nación, que está investigando los hechos.

El informativo El Olfato reveló el contenido del expediente, en el que se incluyen conversaciones entre el congresista y la víctima. Los chats dejarían en evidencia los abusos e intimidaciones presuntamente perpetradas por Bermeo:

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Alejandro Bermeo: Quiero recogerte pero que salgas en tanga de tu casa. Ya voy a salir entonces.

Denunciante: ¿Y si no lo hago qué pasa?

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Alejandro Bermeo: Que le voy a pegar. Usted save.

Denunciante: O sea, me pega si no salgo y hago lo que usted quiera.

Alejandro Bermeo: Obvio. Así es. Haga caso porque le va mal. Chao bb, voy a salir ya para allá (sic).

El senador electo es uno de los más activos en la campaña política de Abelardo de la Espriella y se vio envuelto en un nuevo escándalo - crédito Alejandro Bermeo / Instagram
El senador electo es uno de los más activos en la campaña política de Abelardo de la Espriella. Su abogado aseguró que fue víctima de una falsa denuncia y de una extorsión - crédito Alejandro Bermeo / Instagram

En otra conversación, la mujer pidió al congresista que la dejara en paz, mientras que este insistía en ponerse en contacto con ella.

La extorsión detrás de la denuncia

El abogado Felipe Caballero asumió la representación del congresista. A través de sus redes sociales indicó que la denuncia en contra de su cliente por presunto abuso sexual surgió a manera de represalia, luego de que las autoridades capturaran a un hombre que estaba extorsionándolo.

Responde a una retaliación, a una venganza por una extorsión denunciada por Alejandro Bermeo, extorsión de la cual fue víctima. Y no solamente fue denunciada, sino que, a través de el Gaula de la Policía, muy eficazmente, fue capturado en flagrancia uno de estos extorsionistas cuando pretendía hacerse con el dinero mal habido”, detalló el jurista.

Este material documenta la captura del presunto extorsionista del senador electo Alejandro Bermeo, que estaría implicado en falsas denuncias por abuso sexual en su contra - crédito @PipeCab/X

El sujeto arrestado es un abogado de Ibagué identificado como Óscar Alfonso Barrero Torres, según reveló El Tiempo. El hombre, al parecer, contactó al político después de que fue elegido senador y exigió el pago de una millonaria suma de dinero por no presentar una denuncia en su contra por abuso sexual contra una joven.

El expediente que tiene la Fiscalía, expuesto por el medio citado, indica que Barrero Torres pidió que se le entregaran $100 millones para no tomar acciones legales y guardar silencio. "Usted le aseguró que tenía chats, fotos y audios de una supuesta agresión, al parecer, con enfoque de género y le dijo que después del pago le entregaba el celular de la supuesta víctima y el poder que ella le había otorgado", precisó el ente acusador en el expediente.

Alejandro Bermeo accedió e hizo varios pagos:

  1. Primer pago: $10.000.000
  2. Segundo pago: $3.000.000
  3. Tercer pago: $4.700.000

El congresista electo pactó un cuarto pago en efectivo. Citó al presunto abogado extorsionista en un centro comercial, contactó a las autoridades y estas capturaron al sujeto en flagrancia. Después, la joven denunció al político por presuntos abusos sexuales. “Esa denuncia, cruel, como ha sido denominada, fue realizada de manera posterior y como venganza por la captura del extorsionista, y toma un nuevo revuelo a pocos días de la primera vuelta presidencial”, detalló el abogado Felipe Caballero.

El congresista electo alcanzó a haacer tres pagos por la extorsión - crédito Luisa González/Reuters
El congresista electo alcanzó a haacer tres pagos por la extorsión - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con el medio de comunicación citado, la Fiscalía imputó cargos contra Barrero Torres por el delito de extorsión y el procesado no se allanó a los cargo. Un juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica.

Esta persona ya ha mostrado interés en aceptar la responsabilidad a través de un preacuerdo (...). Rechazamos totalmente la falsa denuncia, rechazamos totalmente la extorsión y rechazamos, por supuesto, la utilización de toda esta falsa información en contra de Alejandro Bermeo y de Abelardo de la Espriella”, explicó el abogado Felipe Caballero.

Una resolución de la Policía Metropolitana de Ibagué muestra que Barrero Torres ya había tenido líos con las autoridades por el porte de un arma sin el respectivo permiso. Se trata de un arma traumática tipo pistola, calibre 9mm P.A, Marca Ekol Nig 211 K, color negro, serie No. V2iEKGTYS01-2214608, además de un proveedor metálico y seis cartuchos calibre 9mm P.A.

Por medio de la Resolución 0220 del 25 de abril de 2025, fue decomisada el arma y los demás elementos incautados al abogado.

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