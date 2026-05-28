Japón calificó de “ridícula” la crítica de Rusia por su fortalecimiento militar durante un debate en la ONU

Yamazaki Kazuyuki defendió que la modernización militar del país respondió solo a amenazas en la región (Reuters)

El gobierno de Japón desestimó como “ridícula” la crítica de Rusia sobre el fortalecimiento militar japonés, en una jornada que expuso tensiones abiertas en el Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador japonés Kazuyuki Yamazaki respondió a las acusaciones rusas, que señalaron a Tokio y Berlín por remilitarizarse y, según Moscú, amenazar la seguridad internacional. “Resultó ridículo que un Estado que mantuvo una campaña militar en Ucrania señalara a Japón como una amenaza”, afirmó.

“Los esfuerzos de Japón por fortalecer sus capacidades de defensa responden a un entorno de seguridad cada vez más adverso y no están dirigidos contra ningún país en particular. Japón ha mantenido sistemáticamente una política exclusivamente orientada a la defensa, de acuerdo con su constitución”, declaró Yamazaki.

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Ante los integrantes del Consejo de Seguridad, sostuvo que Japón respetó la Carta de las Naciones Unidas y que sus esfuerzos militares respondieron solo a amenazas crecientes en la región, en particular por las acciones de China y la ofensiva rusa en Ucrania.

Además, el representante ruso Vassily Nebenzia vinculó el rearme japonés y alemán con la desestabilización posterior a la Segunda Guerra Mundial y cuestionó la coherencia de ambos países frente a los compromisos multilaterales. También acusó a Japón y Alemania de adoptar políticas que, según su postura, elevaban el riesgo de una escalada internacional.

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Por otro lado, el gobierno de Alemania también rechazó los señalamientos rusos durante la misma reunión. El ministro de Estado para Europa, Gunther Krichbaum, afirmó que Berlín buscó la convivencia pacífica y la prevención de conflictos, tanto en Europa como en otros escenarios internacionales. Sostuvo que el fortalecimiento de las fuerzas armadas se definió como respuesta directa a la invasión militar rusa en Ucrania y que esa decisión se integró en la estrategia de defensa aliada.

Gunther Krichbaum rechazó en la ONU las acusaciones rusas contra la política de defensa alemana (Reuters)

El debate diplomático coincidió con un viaje de altos funcionarios de Japón a Moscú, donde negociaron la protección de activos empresariales japoneses y la flexibilización de restricciones sobre operaciones financieras. Representantes del Ministerio de Economía, Comercio e Industria y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón mantuvieron encuentros con autoridades rusas para garantizar la continuidad de más de 100 empresas japonesas que aún operan en Rusia.

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Las conversaciones incluyeron a ejecutivos de compañías niponas y abordaron la situación de terrenos e instalaciones, además de la posibilidad de transferencias de fondos desde Rusia. El jefe de la oficina para Rusia, Asia Central y el Cáucaso de la cartera comercial japonesa, Hidehiko Ishii, detalló que las reuniones se extendieron por dos días y que la parte rusa mostró apertura para continuar el diálogo.

Las empresas japonesas que permanecieron en Rusia representaron alrededor de dos tercios de las que operaban antes de la intervención militar en Ucrania. Las sanciones económicas impuestas por Tokio, en coordinación con Estados Unidos y la Unión Europea, redujeron la presencia empresarial japonesa en el país euroasiático.

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Durante la visita no se discutieron temas como el proyecto energético Sakhalin 2, donde empresas japonesas mantienen intereses. El vicejefe de Asuntos Europeos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Masaki Ishikawa, reiteró la postura japonesa de apoyo a Ucrania y de mantenimiento de las sanciones. Moscú insistió en la necesidad de levantar las restricciones para normalizar los vínculos diplomáticos y económicos y negó que la visita japonesa respondiera a una invitación oficial.

El fortalecimiento defensivo japonés también se reflejó en el aumento de operaciones militares en el espacio aéreo. El año pasado, la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón interceptó 448 veces aviones extranjeros, en su mayoría rusos y chinos. En paralelo, Tokio sancionó nuevas leyes para centralizar la inteligencia y reforzar la estructura de contraespionaje.

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La Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón interceptó 448 veces aviones extranjeros el último año (EFE)

La tensión se incrementó cuando Rusia protestó por el despliegue de sistemas de misiles estadounidenses Typhon en territorio japonés. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, afirmó que la presencia de estos sistemas amenazó la estabilidad del Extremo Oriente y acusó a Japón de fomentar una escalada militar deliberada. Tokio defendió su derecho a fortalecer su defensa nacional y sostuvo que sus maniobras no buscaron provocar a ningún país.

(Con información de Reuters y Euro News)

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