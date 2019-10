Ilustraciones, freestyle, música del alma: cómo el arte le respondió a la violencia en Chile

“No pertenezco a ningún partido, pero siempre me he informado sobre la historia del país, sobre todo en dictadura. He sido la típica latera, como nos llaman acá, que saca el tema de la dictadura, de la política, de los derechos humanos. Cuando estamos en democracia hacemos que no importan mucho las diferencias, pero si se cruza la línea y se convierte en una dictadura, que es lo que estamos viviendo actualmente, porque la democracia ya se rompió, es cuando uno ve a la gente”, agrega.