Colombia

Armando Benedetti atribuyó los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ a presunta injerencia en elecciones presidenciales

El ministro del Interior señaló que los recientes combates registrados en Guaviare, que dejaron cerca de 50 muertos, evidencian acciones de estructuras armadas para influir en la jornada electoral

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El ministro del Interior afirmó que las estructuras armadas pretenden generar constreñimiento electoral y mostrar debilidad del Estado - crédito X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, a un presunto intento de interferir en las elecciones presidenciales programadas para este domingo 31 de mayo.

Las confrontaciones, ocurridas en el sur del país, dejaron alrededor de 50 muertos según reportes conocidos esta semana. Los hechos se registraron en el sector de Barranco Colorado, en San José del Guaviare, donde las estructuras armadas mantienen una disputa por el control de corredores estratégicos asociados al narcotráfico y otras economías ilegales.

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De acuerdo con las autoridades, los enfrentamientos involucran a integrantes del Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Durante las declaraciones a medios de comunicación, Benedetti afirmó que las disidencias continúan actuando como organizaciones criminales y relacionó las confrontaciones con el contexto electoral. “Siguen siendo estructuras criminales, que no tienen ningún amor a la vida, que son de la muerte y que parecería que trataran de influir o tener alguna injerencia en la votación, ya sea por el constreñimiento o por mostrar una debilidad al Estado”, expresó el ministro.

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Disputa territorial y advertencias de la Defensoría

Alias 'Calarca'
Los combates ocurrieron en Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare - crédito AFP

La confrontación entre ambas facciones tiene como antecedente el fraccionamiento del frente Carolina Ramírez, perteneciente al Bloque Amazonas de las disidencias que hasta 2024 estuvieron bajo el mando unificado de “Iván Mordisco”. Esa división derivó en una guerra interna que mantiene bajo presión a varios municipios del departamento del Guaviare.

De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, el escalamiento del conflicto había sido advertido desde enero de 2025 mediante la alerta temprana 001. En ese documento, la entidad señaló que comunidades indígenas, campesinas y líderes sociales se encontraban en riesgo por la confrontación entre ambos grupos armados.

La Defensoría también alertó sobre prácticas de control social y territorial ejercidas por las disidencias, entre ellas la imposición de “toques de queda”, carnetización de habitantes y reglas de comportamiento en zonas bajo su influencia.

La entidad sostuvo que las hostilidades comenzaron a materializarse a principios de septiembre de 2024, cuando el frente Carolina Ramírez ingresó a territorios controlados por el Bloque Jorge Suárez Briceño, asociado a “Calarcá Córdoba”, en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.

Sin embargo, meses antes ya se había producido una ruptura interna. En mayo de 2024, una facción del frente Carolina Ramírez permaneció bajo la línea de “Iván Mordisco”, mientras otro sector se alineó con “Calarcá”, adoptando el nombre de frente Raúl Reyes.

La fractura del Estado Mayor Central

Ilustración de dos hombres uniformados de militar armados en una selva tropical. Uno lleva chaleco verde, el otro camuflaje y gafas de sol, ambos con otros soldados de fondo.
Una facción permaneció con "Iván Mordisco" y otra pasó a alinearse con "Calarcá" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La división entre las facciones de “Mordisco” y “Calarcá” se profundizó después de las diferencias surgidas alrededor de la participación en la denominada política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno Petro.

Mientras las estructuras asociadas a “Calarcá Córdoba” permanecieron dentro de la mesa de diálogos de paz, “Iván Mordisco” y los grupos bajo su mando se apartaron oficialmente del proceso desde abril de 2024. Posteriormente, ambas facciones comenzaron a disputar territorios históricamente dominados por cada una, intensificando las confrontaciones armadas.

La Defensoría del Pueblo identificó como uno de los primeros antecedentes de la fractura los hechos ocurridos en febrero de 2023 en el Guaviare, cuando se detectaron divisiones internas en el Frente Primero Armando Ríos. Según la alerta temprana 012 de 2023, esas rupturas derivaron en homicidios, amenazas, desplazamientos y otras afectaciones contra la población civil.

La Defensoría del Pueblo había advertido desde enero de 2025 sobre el riesgo para comunidades indígenas, campesinas y líderes sociales - crédito Europa Press
La Defensoría del Pueblo había advertido desde enero de 2025 sobre el riesgo para comunidades indígenas, campesinas y líderes sociales - crédito Europa Press

El punto de quiebre definitivo ocurrió en abril de 2024. El día 5 de ese mes se realizó una reunión de emergencia en San Vicente del Caguán, a la que no habría asistido “Iván Mordisco”. Tras ese encuentro, el jefe negociador del Gobierno anunció que los diálogos continuarían únicamente con sectores específicos del EMC.

Posteriormente, el 16 de abril de 2024, el Gobierno confirmó públicamente la salida de “Iván Mordisco” de los diálogos de paz, argumentando presuntos incumplimientos relacionados con el cese al fuego bilateral.

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