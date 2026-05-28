Entretenimiento

Brad Pitt es demandado por una marca de cremas para el desempeño sexual

El conflicto legal comenzó después de que la línea de cuidado facial del actor cambiara su nombre

Guardar
Google icon
Brad Pitt enfrenta demanda por el nombre de su línea de skincare. (AP)
Brad Pitt enfrenta demanda por el nombre de su línea de skincare. (AP)

La marca de productos de cuidado personal Beau D., con sede en Malibu, presentó acciones legales contra la línea de skincare de Brad Pitt por el uso del nombre Beau Domaine, al considerar que existe una similitud que podría generar confusión comercial.

De acuerdo con información publicada por AirMail, Beau D. inició operaciones en 2020 con una línea de productos de lujo que incluye un bálsamo labial y una crema para el desempeño sexual denominada “D. Cream” que recita lo siguiente en su página oficial:

PUBLICIDAD

“Cuida tus partes íntimas con ‘D. Cream’. Aplícala con un suave masaje para obtener la máxima hidratación, suavidad y potencia.

Nuestra fórmula original aprovecha la energía viril de hierbas como el dong quai, la epimedium y el he shou wu, junto con extractos naturalmente nutritivos como la alga coralina, la calabaza trepadora y la berenjena.

PUBLICIDAD

‘D. Cream’ te da potencia ahí abajo".

La marca de Brad Pitt tiene un nombre similar al de la empresa Beau D. (Instagram)
La marca de Brad Pitt tiene un nombre similar al de la empresa Beau D. (Instagram)

La empresa sostiene que el cambio de nombre realizado por la línea de skincare del actor en 2024 afecta la identidad comercial de la marca.

La compañía vinculada al artista lanzó originalmente su línea de cuidado de la piel en 2022 bajo el nombre Le Domaine.

El proyecto fue desarrollado en asociación con una reconocida familia productora de vino en Francia y utiliza ingredientes derivados de variedades de uva como Grenache, Syrah y Mourvèdre, combinados con compuestos orientados al cuidado antiedad.

Posteriormente, la marca modificó su nombre y pasó a llamarse Beau Domaine. Según la demanda presentada por Beau D., la nueva denominación mantiene similitudes con su propia marca registrada, motivo por el cual iniciaron acciones legales en California.

El conflicto se centra en acusaciones por presunta “falsa designación de origen” y competencia desleal bajo el Código de Negocios y Profesiones de California. La empresa demandante sostiene que realizó tres intentos previos de llegar a un acuerdo privado antes de presentar la acción judicial.

Además de solicitar daños superiores a los 75 mil dólares, Beau D. busca que la línea de Brad Pitt deje de utilizar el nombre Beau Domaine. La compañía considera que el uso de una denominación similar puede afectar el posicionamiento e identificación de sus productos en el mercado.

La marca pide a Brad Pitt una compensación de 75 mil dólares. (Europa Press)
La marca pide a Brad Pitt una compensación de 75 mil dólares. (Europa Press)

Beau D. fue fundada por Brandon Palas, exintegrante de equipos editoriales vinculados a publicaciones como Men’s Vogue y Teen Vogue. Entre los elementos distintivos de la marca se encuentran el enfoque publicitario de tono humorístico y el diseño de su sitio web, que incluye un cursor con forma de espermatozoide.

La empresa promociona su “D. Cream” como un producto orientado al cuidado de la piel masculina. Según declaraciones de Palas citadas por AirMail, la crema busca contribuir a la producción de colágeno, mejorar la apariencia de la piel y ralentizar el envejecimiento cutáneo.

La línea Beau Domaine, asociada a Brad Pitt, está vinculada además al entorno vitivinícola del actor en Francia. Pitt es propietario del viñedo Château Miraval, una propiedad que también ha formado parte de procesos legales relacionados con su divorcio de Angelina Jolie.

Los productos de Beau Domaine incluyen fórmulas desarrolladas a partir de compuestos extraídos de la uva y comercializados como tratamientos de alta gama para el cuidado facial. Entre los artículos disponibles se encuentran sérums y cremas hidratantes.

La línea de skincare de Brad Pitt está hecha a base de la uva de su viñedo en Francia. (Instagram)
La línea de skincare de Brad Pitt está hecha a base de la uva de su viñedo en Francia. (Instagram)

Hasta el momento, representantes de Brad Pitt no han emitido declaraciones públicas sobre el proceso judicial.

Por ahora, el litigio permanece en curso y no se ha informado una fecha para futuras audiencias o resoluciones judiciales relacionadas con la demanda presentada por Beau D. contra la marca Beau Domaine.

Temas Relacionados

Brad Pittdemandaestrellas de HollywoodentretenimientoBeau D.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Melissa Gilbert revela un curioso vínculo familiar que la conecta más con la pequeña Laura de ‘La familia Ingalls’: “Es una coincidencia demasiado grande”

La actriz contó que descubrió una conexión inesperada entre su historia familiar y la serie que marcó su carrera

Melissa Gilbert revela un curioso vínculo familiar que la conecta más con la pequeña Laura de ‘La familia Ingalls’: “Es una coincidencia demasiado grande”

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

Tenía 13 años y un televisor en color recién comprado cuando pegó sus primeras figuritas, pero fue a los 69 cuando la tan ansiada pegatina de Chile cerró por fin el último espacio libre

Un álbum olvidado y una figurita imposible: la historia del británico que tardó 56 años en completar su colección del Mundial 1970

El spin-off de The Big Bang Theory ya tiene fecha de estreno y abre el multiverso con un regreso único

“Stuart no consigue salvar el universo” llega el 23 de julio con Kevin Sussman al frente de un elenco que incluye a Lauren Lapkus y Brian Posehn, en una comedia que mezcla ciencia ficción y nostalgia por la serie original

El spin-off de The Big Bang Theory ya tiene fecha de estreno y abre el multiverso con un regreso único

La pista sobre Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’ que se filtró gracias a un juguete

Bruce Banner volvería a convertirse en un Hulk mucho más peligroso en la próxima película del héroe arácnido

La pista sobre Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’ que se filtró gracias a un juguete

Robert Pattinson encarna a Chris Hansen en un thriller que revive el mítico programa que atrapaba abusadores en Estados Unidos

El actor británico da vida al periodista que revolucionó la televisión estadounidense en los 2000 con operaciones encubiertas para identificar y detener a depredadores. Dirigida por Lance Oppenheim y producida por Ari Aster, esta cinta reabre el debate sobre los límites éticos

Robert Pattinson encarna a Chris Hansen en un thriller que revive el mítico programa que atrapaba abusadores en Estados Unidos

DEPORTES

Otro golpe argentino en Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi y avanzó a tercera ronda

Otro golpe argentino en Roland Garros: Francisco Comesaña eliminó a Luciano Darderi y avanzó a tercera ronda

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Vélez Sarsfield selló una alianza estratégica con la Universidad de Buenos Aires: “Un mismo compromiso con el futuro”

Francisco Cerúndolo reaccionó, venció a Hugo Gaston y sigue firme en Roland Garros

La intimidad del vestuario de la Selección, al desnudo: quién es el “más jodón”, el rol de Messi y el pedido más insólito

TELESHOW

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

El llanto de Natalie Pérez al hablar de la supuesta interna entre el jurado de Es mi sueño

La periodista Andrea Bisso contó detalles de su primera cita con Carlos Monti: “Una agarradita de manos”

La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

Zaira Nara y Paula Chaves se mostraron juntas y abrazadas después de años de distanciamiento: el video

Darío Barassi palpita la nueva temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara: “¿Volvemos?”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo detectar hipertensión a tiempo: la rutina simple que puede prevenir infartos y ACV

Cómo detectar hipertensión a tiempo: la rutina simple que puede prevenir infartos y ACV

Retiran del mercado populares chocolates por presencia de maní no declarado y riesgo de reacciones alérgicas

Actualización de la política nacional de vivienda prioriza la regularización y el acceso a servicios en asentamientos precarios en Guatemala

Exportaciones de café hondureño crecen 25%

La caída de la demanda lidera los desafíos de las micro y pequeñas empresas de El Salvador