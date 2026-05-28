Brad Pitt es demandado por una marca de cremas para el desempeño sexual

Brad Pitt enfrenta demanda por el nombre de su línea de skincare. (AP)

La marca de productos de cuidado personal Beau D., con sede en Malibu, presentó acciones legales contra la línea de skincare de Brad Pitt por el uso del nombre Beau Domaine, al considerar que existe una similitud que podría generar confusión comercial.

De acuerdo con información publicada por AirMail, Beau D. inició operaciones en 2020 con una línea de productos de lujo que incluye un bálsamo labial y una crema para el desempeño sexual denominada “D. Cream” que recita lo siguiente en su página oficial:

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“Cuida tus partes íntimas con ‘D. Cream’. Aplícala con un suave masaje para obtener la máxima hidratación, suavidad y potencia.

Nuestra fórmula original aprovecha la energía viril de hierbas como el dong quai, la epimedium y el he shou wu, junto con extractos naturalmente nutritivos como la alga coralina, la calabaza trepadora y la berenjena.

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‘D. Cream’ te da potencia ahí abajo".

La marca de Brad Pitt tiene un nombre similar al de la empresa Beau D. (Instagram)

La empresa sostiene que el cambio de nombre realizado por la línea de skincare del actor en 2024 afecta la identidad comercial de la marca.

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La compañía vinculada al artista lanzó originalmente su línea de cuidado de la piel en 2022 bajo el nombre Le Domaine.

El proyecto fue desarrollado en asociación con una reconocida familia productora de vino en Francia y utiliza ingredientes derivados de variedades de uva como Grenache, Syrah y Mourvèdre, combinados con compuestos orientados al cuidado antiedad.

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Posteriormente, la marca modificó su nombre y pasó a llamarse Beau Domaine. Según la demanda presentada por Beau D., la nueva denominación mantiene similitudes con su propia marca registrada, motivo por el cual iniciaron acciones legales en California.

El conflicto se centra en acusaciones por presunta “falsa designación de origen” y competencia desleal bajo el Código de Negocios y Profesiones de California. La empresa demandante sostiene que realizó tres intentos previos de llegar a un acuerdo privado antes de presentar la acción judicial.

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Además de solicitar daños superiores a los 75 mil dólares, Beau D. busca que la línea de Brad Pitt deje de utilizar el nombre Beau Domaine. La compañía considera que el uso de una denominación similar puede afectar el posicionamiento e identificación de sus productos en el mercado.

La marca pide a Brad Pitt una compensación de 75 mil dólares. (Europa Press)

Beau D. fue fundada por Brandon Palas, exintegrante de equipos editoriales vinculados a publicaciones como Men’s Vogue y Teen Vogue. Entre los elementos distintivos de la marca se encuentran el enfoque publicitario de tono humorístico y el diseño de su sitio web, que incluye un cursor con forma de espermatozoide.

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La empresa promociona su “D. Cream” como un producto orientado al cuidado de la piel masculina. Según declaraciones de Palas citadas por AirMail, la crema busca contribuir a la producción de colágeno, mejorar la apariencia de la piel y ralentizar el envejecimiento cutáneo.

La línea Beau Domaine, asociada a Brad Pitt, está vinculada además al entorno vitivinícola del actor en Francia. Pitt es propietario del viñedo Château Miraval, una propiedad que también ha formado parte de procesos legales relacionados con su divorcio de Angelina Jolie.

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Los productos de Beau Domaine incluyen fórmulas desarrolladas a partir de compuestos extraídos de la uva y comercializados como tratamientos de alta gama para el cuidado facial. Entre los artículos disponibles se encuentran sérums y cremas hidratantes.

La línea de skincare de Brad Pitt está hecha a base de la uva de su viñedo en Francia. (Instagram)

Hasta el momento, representantes de Brad Pitt no han emitido declaraciones públicas sobre el proceso judicial.

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Por ahora, el litigio permanece en curso y no se ha informado una fecha para futuras audiencias o resoluciones judiciales relacionadas con la demanda presentada por Beau D. contra la marca Beau Domaine.