La pobreza en Colombia creció por encima de la media de América Latina

La pandemia del covid-19 generó un gran golpe a las familias más pobres en Colombia.

La pobreza en Colombia aumentó a un 39,8 % en 2020, por encima del promedio de América Latina y el Caribe (26,3 %) debido al impacto de la pandemia de covid-19, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero resultaron inferiores en comparación con la región.

Así lo señala el informe anual conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), conocido por la agencia EFE, sobre las perspectivas económicas para Latinoamérica, que se presenta coincidiendo con la COP27 y centrado en esta ocasión en la transición verde.

En el capítulo dedicado a Colombia también se señala que la pobreza extrema aumentó en 2020 en el país, cuando se situó en el 19,2 %, y también se mantuvo por encima de la media latinoamericana, que se ubicó en el 8,7 %.

Por su parte, la población que vive en hogares completamente informales disminuyó del 62,6 % en 2010 al 52,2 % en 2018, aunque fue superior en comparación con el promedio de América Latina, de 36,3% en 2018.

Indicadores ambientales

En cuanto a los indicadores ambientales analizados por el informe, se recoge que en Colombia en 2019 las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita resultaron de 3,7 toneladas de dióxido de carbono equivalente, inferiores a los promedios latinoamericanos y de los países pertenecientes a la OCDE.

El país contaba para 2021 con una mayor extensión de áreas marinas protegidas, un 17,2 % frente a la media latinoamericana del 7,3 %, aunque los ingresos fiscales relacionados con el medioambiente, del 0,6 % del producto interno bruto (PIB), fueron inferiores en comparación con la media de la región.

El informe también hace una radiografía de las estrategias de mitigación y adaptación a la crisis climática con las que cuenta Colombia y cita programas específicos como el proyecto de conservación Vida Manglar y la cooperación amazónica, así como la creación de la Coalición Global del Carbono Azul en 2022 para acelerar las inversiones en sumideros de carbono costeros.

“Colombia en 2021 fue el primer país de América Latina y el Caribe en emitir bonos verdes en el mercado nacional y en publicar su Taxonomía Verde en 2022″, mientras que está “diseñando el Programa Nacional de Cuotas de Emisión Comercializables, que permitirá la venta y subasta de derechos de emisión y deberá estar implementado para 2030″, señala el informe.

Entre las próximas políticas, la reforma tributaria presentada y aprobada en el Congreso de la República, la cual espera conciliación, propone un impuesto para los plásticos de un solo uso, así como otras tarifas ambientales relacionadas con la matriz energética.

El 37,3 % de los pobres comen dos veces al día

Cifras desalentadoras reflejó la encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de septiembre pasado, en la cual se consultó a 11.033 personas de 23 ciudades del país sobre confianza del consumidor, mercado laboral y trabajo en casa, percepción sobre desigualdad y pobreza en Colombia, bienestar subjetivo, redes de apoyo de los hogares, convivencia y planificación y menstruación.

Entre los datos más llamativos está el de seguridad alimentaria y el promedio de comidas consumidas al día, incluido en el ítem de percepción de pobreza y desigualdad.

“Aunque solo es el 0,1 % de los colombianos considerados pobres los que consumen menos de una comida al día y ninguno de los considerados no pobres padece de esto, se conoció que por lo menos el 2 % de los pobres se acuestan con solo una comida en el día. De igual manera, el 0,2 % de los no pobres viven en la misma condición”, indicó la encuesta de Pulso Social.

Otro dato es que el 37,3 % de los pobres pasan el día con solo dos comidas, mientras que el 12,3 % de los no pobres respondió que también viven el día así. Entre tanto, el 60,7 % de los pobres respondió que come tres veces al día, mientras que el 87,4 % de los no pobres dijo que también las consume.

Más pobreza

La encuesta también dio a conocer que cada vez hay más colombianos que se consideran pobres. Según esta, en septiembre el 48,91 % se consideró estar en esta condición. La cifra es mayor a las reportada en agosto (46,64 %), julio (43,4 %) y junio (43,6 %).

