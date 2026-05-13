Colombia

Maluma completó la parejita y emocionó a sus fans con la confirmación del sexo de su segundo hijo: “Un cachorrito”

El cantante del género urbano sorprendió al revelar que el próximo miembro de la familia será un niño, dejando claro que su faceta de papá y esposo ocupa hoy un lugar clave en su día a día, lo que no solo marca su camino a nivel personal, sino profesional

Guardar
Google icon
- crédito Evan Agostini/AP
El famoso sorprendió con su nueva faceta, dedicado a su familia - crédito Evan Agostini/AP

El domingo 10 de mayo de 2026, en pleno Día de la Madre, Maluma confirmó que su esposa Susana Gómez estaba embarazada. Aunque en esa ocasión publicó un corazón azul, no había oficializado el sexo de su segundo hijo.

Durante una entrevista con Canal RCN confirmó que será un niño, mostrándose muy emocionado por el nuevo integrante de su familia. Cabe mencionar que la confirmación se dio pocos meses después de que el cantante y Susana Gómez celebraran el segundo cumpleaños de Paris, su primogénita.

PUBLICIDAD

La fotografía divulgada por Maluma con motivo del Día de la Madre lo mostraba junto a Susana Gómez y Paris, además de agregar un corazón azul, lo que reavivó los rumores sobre el sexo del bebé, ahora confirmados por el propio cantante en la entrevista.

Durante la conversación con el periodista Santiago Vargas en Mañana Express de Canal RCN, Maluma aclaró: “Va a ser un niño, un cachorrito… estoy tan feliz, ‘ome”.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que el artista tiene cautivados a sus seguidores con esta etapa como un hombre de familia, lo que reforzó en la entrevista: “Eso de estar echando los perros y toda la vuelta, eso ya no. Yo ya soy papá, yo estoy esperando un niño, ¿me entiendes?”.

---
Maluma confirmó que será padre por segunda vez - crédito @maluma/IG

El propio artista destacó en la entrevista con el medio nacional cómo ha evolucionado su percepción de la fama y sus prioridades: “Yo no puedo ser Maluma en el escenario y bajarme y ser Juan Luis. No. Yo soy Juan Luis en el escenario”.

La distinción entre su personaje público y su identidad personal fue, de acuerdo con sus palabras, una fuente de conflicto durante años. Según explicó, aprender a aceptarse a sí mismo y mostrarse sin separar esos dos mundos fue el motor detrás del contenido de su último álbum musical: “Yo no me quería así y aprendí a amarme así. Y eso es lo que quería transmitir con el álbum”.

Y es que paralelo al anuncio de su paternidad, el artista confirmó el lanzamiento de Loco x Volver, una producción que promete mostrar una faceta completamente diferente de uno de los artistas más queridos por los amantes del género urbano a nivel nacional e internacional, pues el paisa se ha ganado el cariño del público con su particular carisma y actitud.

“Estoy nervioso, pero quiero hacer este video de la manera más natural, orgánica y tranquila del mundo porque esto que les voy a contar es muy importante para mí. Llevo trabajando 2 años en esto y no veía la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo”, dijo el cantante a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Maluma revela que quiere una familia numerosa con Susana Gómez - crédito @maluma/ Instagram
Maluma y Susana Gómez se han consolidado como una de las parejas más famosas de la farándula - crédito @maluma/ Instagram

El anuncio confirma que la segunda paternidad de Maluma representa no solo una etapa relevante en su vida personal, sino una transformación en su propuesta artística y en la relación con su audiencia.

El cantante colombiano, que ha alcanzado proyección internacional en la última década, mostró una versión más íntima y auténtica, alejada de la figura pública tradicional, y con un enfoque renovado en la familia.

Maluma, cuyo nombre completo es Juan Luis Londoño Arias, reiteró que en esta nueva etapa tendrá una imagen congruente dentro y fuera del escenario, debido a que la autenticidad y el amor propio se han convertido en ejes fundamentales de su vida personal y profesional.

La pareja ha recibido críticas, pero demuestran que siguen más unidos que nunca - crédito Ronda Churchill/Reuters
La pareja ha recibido críticas, pero demuestran que siguen más unidos que nunca - crédito Ronda Churchill/Reuters

Mientras su carrera sigue despegando, el artista demuestra su amor a su familia en cada una de sus publicaciones, como lo hizo en marzo de 2026 tras celebrar el segundo cumpleaños de la pequeña Paris que fue la primera alegría de su hogar junto a Susana Gómez, a la que llama su esposa a pesar de que no están casados legalmente.

Temas Relacionados

MalumaMaluma hijosMaluma familiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional le pasó por encima a Internacional de Bogotá: histórica goleada por 7-1 en los playoffs de la Liga BetPlay

Los verdolagas no solo remontaron un gol tempranero de Juan Valencia, sino que concretaron un triunfo aplastante para llegar a las semifinales del campeonato

Atlético Nacional le pasó por encima a Internacional de Bogotá: histórica goleada por 7-1 en los playoffs de la Liga BetPlay

Iván Cepeda lanzó crítica a Abelardo de la Espriella por su comportamiento en una entrevista con Malú: “Trato denigrante”

El candidato presidencial de la derecha cuestionó el trabajo de la periodista, haciendo comentarios como “la ignorancia es atrevida”

Iván Cepeda lanzó crítica a Abelardo de la Espriella por su comportamiento en una entrevista con Malú: “Trato denigrante”

De youtuber a senador: este será el destino de la marca Señor Biter tras su salto al Congreso de la República

La propuesta de Gersson Vargas Valdeleon para el periodo 2026-2030 contempla la modernización del tránsito, la unificación de tarifas y el fortalecimiento de la seguridad, priorizando la dignidad de quienes trabajan en el sector

De youtuber a senador: este será el destino de la marca Señor Biter tras su salto al Congreso de la República

Petro reiteró denuncia penal contra magistrado que frenó traslado de fondos a Colpensiones y acusó de “ladrón” al director de Asofondos

La decisión del mandatario profundizó la tensión entre el Ejecutivo y la rama judicial, obligando a distintas entidades a pronunciarse y elevando la presión sobre el futuro de la reforma pensional y los derechos de los afiliados

Petro reiteró denuncia penal contra magistrado que frenó traslado de fondos a Colpensiones y acusó de “ladrón” al director de Asofondos

Exmilitares narraron el inicio de los “falsos positivos” y la competencia interna que había entre soldados para presentar bajas

Exuniformados indicaron que la presión por resultados provocó que tuvieran una urgencia de mostrar abatidos en “combates” a sus superiores

Exmilitares narraron el inicio de los “falsos positivos” y la competencia interna que había entre soldados para presentar bajas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirmó que se juntó con Ed Sheeran para la creación de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026

Shakira confirmó que se juntó con Ed Sheeran para la creación de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026

Bogotá se vistió por localidades: creador de contenido se retó en moda y en redes sociales lo elogiaron

Hayley Williams reprogramó las fechas de su gira latinoamericana: esta será la nueva fecha para Colombia

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Carolina Ramírez se refirió al posible regreso de su personaje en ‘La reina del flow’: “Lo pienso”

Deportes

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá EN VIVO playoffs Liga BetPlay: minuto a minuto del partido de vuelta en el Atanasio Girardot

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO online: siga aquí el partido

Calendario de la Liga BetPlay le daría poco espacio a las semifinales y final de la Liga BetPlay: estas serían las fechas

Bucaramanga se metería en un nuevo problema: todo por la posible llegada de un nuevo técnico

En video: Este fue el gol de Rafael Santos Borré, con Internacional de Brasil, y con el que pelea un puesto en la selección para el Mundial