Maluma completó la parejita y emocionó a sus fans con la confirmación del sexo de su segundo hijo: “Un cachorrito”

El famoso sorprendió con su nueva faceta, dedicado a su familia - crédito Evan Agostini/AP

El domingo 10 de mayo de 2026, en pleno Día de la Madre, Maluma confirmó que su esposa Susana Gómez estaba embarazada. Aunque en esa ocasión publicó un corazón azul, no había oficializado el sexo de su segundo hijo.

Durante una entrevista con Canal RCN confirmó que será un niño, mostrándose muy emocionado por el nuevo integrante de su familia. Cabe mencionar que la confirmación se dio pocos meses después de que el cantante y Susana Gómez celebraran el segundo cumpleaños de Paris, su primogénita.

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La fotografía divulgada por Maluma con motivo del Día de la Madre lo mostraba junto a Susana Gómez y Paris, además de agregar un corazón azul, lo que reavivó los rumores sobre el sexo del bebé, ahora confirmados por el propio cantante en la entrevista.

Durante la conversación con el periodista Santiago Vargas en Mañana Express de Canal RCN, Maluma aclaró: “Va a ser un niño, un cachorrito… estoy tan feliz, ‘ome”.

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Cabe mencionar que el artista tiene cautivados a sus seguidores con esta etapa como un hombre de familia, lo que reforzó en la entrevista: “Eso de estar echando los perros y toda la vuelta, eso ya no. Yo ya soy papá, yo estoy esperando un niño, ¿me entiendes?”.

Maluma confirmó que será padre por segunda vez - crédito @maluma/IG

El propio artista destacó en la entrevista con el medio nacional cómo ha evolucionado su percepción de la fama y sus prioridades: “Yo no puedo ser Maluma en el escenario y bajarme y ser Juan Luis. No. Yo soy Juan Luis en el escenario”.

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La distinción entre su personaje público y su identidad personal fue, de acuerdo con sus palabras, una fuente de conflicto durante años. Según explicó, aprender a aceptarse a sí mismo y mostrarse sin separar esos dos mundos fue el motor detrás del contenido de su último álbum musical: “Yo no me quería así y aprendí a amarme así. Y eso es lo que quería transmitir con el álbum”.

Y es que paralelo al anuncio de su paternidad, el artista confirmó el lanzamiento de Loco x Volver, una producción que promete mostrar una faceta completamente diferente de uno de los artistas más queridos por los amantes del género urbano a nivel nacional e internacional, pues el paisa se ha ganado el cariño del público con su particular carisma y actitud.

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“Estoy nervioso, pero quiero hacer este video de la manera más natural, orgánica y tranquila del mundo porque esto que les voy a contar es muy importante para mí. Llevo trabajando 2 años en esto y no veía la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo”, dijo el cantante a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Maluma y Susana Gómez se han consolidado como una de las parejas más famosas de la farándula - crédito @maluma/ Instagram

El anuncio confirma que la segunda paternidad de Maluma representa no solo una etapa relevante en su vida personal, sino una transformación en su propuesta artística y en la relación con su audiencia.

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El cantante colombiano, que ha alcanzado proyección internacional en la última década, mostró una versión más íntima y auténtica, alejada de la figura pública tradicional, y con un enfoque renovado en la familia.

Maluma, cuyo nombre completo es Juan Luis Londoño Arias, reiteró que en esta nueva etapa tendrá una imagen congruente dentro y fuera del escenario, debido a que la autenticidad y el amor propio se han convertido en ejes fundamentales de su vida personal y profesional.

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La pareja ha recibido críticas, pero demuestran que siguen más unidos que nunca - crédito Ronda Churchill/Reuters

Mientras su carrera sigue despegando, el artista demuestra su amor a su familia en cada una de sus publicaciones, como lo hizo en marzo de 2026 tras celebrar el segundo cumpleaños de la pequeña Paris que fue la primera alegría de su hogar junto a Susana Gómez, a la que llama su esposa a pesar de que no están casados legalmente.