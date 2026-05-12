Shakira confirmó que se juntó con Ed Sheeran para la creación de “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026

La colombiana ya había dado pistas sobre su llegada con una nueva canción a través de sus redes sociales - crédito @shakira/IG

A menos de un mes de que inicie la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Shakira tiene en vilo a sus fans por el lanzamiento de Dai Dai, tema que constituirá su cuarta contribución a la banda sonora oficial del certamen.

Por ahora solo se conoce el adelanto publicado días atrás, en el que se confirmó la presencia del nigeriano Burna Boy como colaborador. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el tema fue coescrito por la colombiana junto a un viejo conocido: el cantante británico Ed Sheeran.

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El propio artista, que en 2025 apareció en una versión renovada de Hips Don’t Lie junto a Beéle y la propia Shakira, dio a conocer esta información en sus historias de Instagram, cuando compartió el clip de adelanto y agradeció públicamente a Shakira por sumarlo a la composición del tema: “Gracias a @shakira por involucrarme en la escritura de esto. Me encanta, ¡Y NO PUEDO ESPERAR A QUE LLEGUE EL MUNDIAL! ¡VAMOS!”, escribió.

Ed Sheeran confirmó que coescribió "Dai Dai" junto a Shakira, algo que la barranquillera no dudó en agradecer - crédito @shakira/Instagram

La propia Shakira reposteó lo escrito por Sheeran y respondió “Siempre un placer trabajar contigo”. Luego, la colombiana expresó su expectativa por compartir el tema completo e invitó al público a realizar el pre-guardado del sencillo, previsto para su lanzamiento el jueves 14 de mayo.

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Shakira no ocultó su entusiasmo por el inmiente estreno de "Dai Dai" en plataformas digitales - crédito @shakira/Instagram

Cabe recordar que si bien Sheeran apuntó en su publicación que el estreno sería el día viernes, esto se debe a que en el horario de Gran Bretaña el estreno tendrá lugar ese día, por la diferencia horaria con Colombia.

Así seguirán las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira regresará a Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El reciente paso de Shakira por Copacabana marcó la reanudación de su gira mundial, luego de brindar una serie de fechas en Norte y Centroamérica a principios de año.

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En primera instancia estuvo su serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno más en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

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Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovechará su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato. Si bien no fue anunciada en los eventos inaugurales, no se descarta que haga una aparición en la gran final del Mundial, que cuenta con Coldplay como el acto principal.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

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A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

20 de junio de 2026: SAP Center, San José (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)