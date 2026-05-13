Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

En una reciente entrevista, Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex relató cómo surgió la balada "Después de Ti" - crédito Spotify y @karolg/Instagram

La colaboración entre Karol G y Greg Gonzalez, cantante de la agrupación slowcore Cigarettes After Sex, es sin duda una de las grandes sorpresas musicales de 2026. Si bien la Bichota en el pasado había expresado su admiración por el cantante norteamericano, no parecía probable un escenario en el que ambos artistas hicieran una colaboración.

El resultado de esta unión fue Después de ti, estrenada durante el paso de la paisa por Coachella el 11 de abril de 2026. Desde que ambos artistas la interpretaron, se convirtió de inmediato en un referente para quienes han experimentado el duelo y la nostalgia, además de desatar todo tipo de conjeturas sobre si tendría alguna relación con su ruptura con Feid.

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El tema debutó directamente en el primer puesto de la lista Hot Latin Pop Songs de Billboard y en el número seis del chart Hot Latin Songs. Esto representó la primera aparición de Gonzalez en un top 10 de cualquier listado, mientras que para Karol G representó su top 10 número 32, posicionándose como la segunda artista latina femenina con más presencias en esa categoría, superada solamente por Shakira.

En diálogo exclusivo con Billboard, Gonzalez detalló el origen de la colaboración. Recordó que él y Karol G descubrieron su mutua admiración a través de un breve intercambio hace aproximadamente un año. La artista colombiana le propuso trabajar juntos hace unos meses, enviándole el demo de una canción.

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“Hablamos brevemente en ese momento, pero hace unos meses me envió un mensaje diciendo que había escrito una canción que quería que yo produjera. Honestamente, no suelo producir para otros artistas, pero, por supuesto, para ella era imposible decir que no”, comentó. Según relató el músico tejano, ese demo lo conmovió hasta las lágrimas. “Sentí que venía exactamente del mismo mundo que la música que intento escribir, y de una manera muy dulce”, una declaración que subraya la afinidad emocional del proyecto.

Las sesiones de grabación siguieron la metodología habitual de Gonzalez: reunir a todos los intérpretes en un mismo espacio físico, tocando en vivo, como si se presentaran ante el público. Tal como explicó en la charla, eligió el bar/estudio de grabación en su propia casa como escenario para crear Después de ti. Luego, Karol G regrabó sus voces para ajustarlas con precisión al resultado buscado. El cantante aseguró que este modelo orgánico de producción era desconocido para la cantante, pero esta expresó igualmente su satisfacción con el proceso.

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El estreno en vivo de la canción durante Coachella 2026 adquirió un valor simbólico adicional. Según recordó Gonzalez, “fue un sueño muy hermoso. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La manera en que Karol lo imaginó, con nuestra coreografía dándonos la espalda, se sintió como un momento tan poderoso y la manera perfecta de mostrarle la canción al mundo por primera vez”.

Estreno de una nueva canción en Coachella 2026, con la participación de Greg González de Cigarettes After Sex junto a Karol G. - crédito Coachella

Cuando le preguntaro que le quedó como lección de esta colaboración, Gonzalez destacó la manera de trabajar de la colombiana. “Grabamos la canción hace solo unos meses y ahora ha sido parte de un set de festival y está disponible para que todos la escuchen. Honestamente, yo trabajo muy rápido al principio, pero puedo quedarme atrapado en los detalles que pueden retrasar una canción por mucho tiempo, algo que siempre he querido cambiar. Trabajar con ella me hizo darme cuenta de eso nuevamente", manifestó.

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La colaboración de Karol G y Drake ya estaría lista

Los rumores sobre un acercamiento entre ambos comenzaron hace varias semanas, cuando seguidores notaron una serie de interacciones en redes sociales y gestos públicos que sugerían un interés mutuo.

Sin embargo, la expectativa se disparó después de que el rapero canadiense compartiera en sus historias de Instagram una imagen de la cantante colombiana, un gesto que fue interpretado por un sector de las redes sociales como una señal clara de una colaboración en puerta.

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Drake compartió una imagen de Karol G en sus historias, desatando rumores de una supuesta colaboración musical - crédito @champagnepapi/ Instagram

Este guiño fue interpretado como una pista sobre un posible acercamiento artístico, alimentando las expectativas del público y aumentando la especulación sobre un trabajo conjunto.

De acuerdo con algunos insiders y seguidores del rapero canadiense, la colaboración estaría incluida en el próximo álbum de Drake, titulado Iceman, cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de mayo. Si la información se confirma, el anuncio oficial y el estreno de la canción podría darse esta misma semana.

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