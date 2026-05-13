Consejo Gremial pide respeto por las altas cortes y advierte riesgos para la seguridad jurídica en Colombia

Gustavo Petro - El gremio respaldó a la administración de justicia tras las recientes tensiones por decisiones judiciales relacionadas con Colpensiones

El Consejo Gremial Nacional se pronunció este martes, 12 de mayo, para respaldar públicamente a la administración de justicia y pedir respeto por la independencia de las altas cortes en medio de las recientes tensiones políticas generadas por decisiones judiciales relacionadas con Colpensiones y el sistema pensional.

Según información divulgada por Revista Semana, el gremio empresarial expresó su apoyo institucional al Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y, en general, a todos los jueces de la República.

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El pronunciamiento se produjo después de la suspensión del decreto que obligaba a las AFP a trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones.

El pronunciamiento se produjo después de la suspensión del decreto que obligaba a las AFP a trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones | REUTERS/Luis Jaime Acosta.

A través de un comunicado público, el Consejo Gremial destacó el papel que cumplen las cortes en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico dentro del marco constitucional colombiano.

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El gremio también insistió en que la separación de poderes constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho y una garantía esencial para preservar el equilibrio institucional.

El Consejo Gremial advirtió sobre los riesgos de desacreditar decisiones judiciales y cuestionar públicamente a los magistrados.

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En el documento, el sector empresarial aseguró que descalificar fallos judiciales, atribuir motivaciones políticas a las decisiones de los jueces o promover señalamientos personales contra magistrados afecta la confianza ciudadana y debilita la seguridad jurídica del país.

Además, enfatizó que el control judicial sobre las actuaciones del Estado representa una de las principales garantías establecidas por la Constitución.

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La declaración aparece en medio de las controversias que se generaron tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto relacionado con el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones.

El gremio empresarial pidió que los debates sobre decisiones judiciales se desarrollen dentro de los canales institucionales.

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El Consejo Gremial señaló que las decisiones de las cortes pueden ser discutidas y analizadas públicamente, pero insistió en que esos debates deben darse con respeto por la legitimidad de los jueces y de las instituciones judiciales.

El Consejo Gremial señaló que las decisiones de las cortes pueden ser discutidas y analizadas públicamente, pero insistió en que esos debates deben darse con respeto por la legitimidad de los jueces y de las instituciones judiciales - crédito Reuters/Colprensa

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno nacional, a los líderes políticos y a distintos sectores sociales para actuar con responsabilidad institucional frente a las determinaciones de las altas cortes.

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La organización aseguró que la estabilidad institucional es clave para la inversión y el desarrollo económico del país.

Dentro del comunicado, el sector empresarial reiteró su compromiso con el Estado social de derecho y la independencia judicial, señalando que estos factores son fundamentales para generar confianza en el país.

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También destacó que la estabilidad institucional y el respeto por las reglas jurídicas son elementos determinantes para proteger los derechos ciudadanos y promover el crecimiento económico.

La tensión entre sectores del Gobierno y las cortes aumentó luego de la suspensión del decreto que buscaba modificar el traslado de recursos pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones.

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El debate por las decisiones judiciales continúa generando reacciones desde distintos sectores políticos y económicos.

Mientras el Gobierno ha insistido en que la medida afecta el funcionamiento del sistema pensional, sectores empresariales y jurídicos han defendido el papel de las cortes como órganos encargados de ejercer control sobre las actuaciones del Estado.

Por ahora, el Consejo Gremial Nacional reiteró que el respeto por la independencia judicial y la separación de poderes seguirá siendo fundamental para preservar la confianza institucional y la seguridad jurídica en Colombia.