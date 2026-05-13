Lluvias en Colombia aumentan el riesgo para motociclistas: estas son las claves para evitar accidentes en carretera

Expertos recomiendan modificar la forma de frenar, aumentar la distancia y mejorar la visibilidad durante la temporada invernal - crédito Alcaldía de Bogotá

Las fuertes lluvias que se han registrado en distintas regiones de Colombia durante 2026 continúan afectando la movilidad y aumentando el riesgo de accidentes para miles de motociclistas que diariamente se desplazan por vías urbanas y carreteras del país. Las alertas emitidas por el Ideam sobre nuevas jornadas de precipitaciones mantienen la preocupación entre conductores y autoridades de tránsito.

Según información divulgada por Revista Semana, empresas vinculadas al sector automotor y expertos en conducción preventiva han emitido varias recomendaciones para reducir el riesgo de siniestros viales durante la actual temporada invernal.

PUBLICIDAD

Uno de los principales riesgos al conducir moto bajo la lluvia es la pérdida de adherencia entre las llantas y el pavimento.

De acuerdo con el concesionario y distribuidor de motocicletas Dismerca, las precipitaciones reducen la fricción entre la superficie y las llantas, afectando el agarre del vehículo y aumentando las posibilidades de derrapes o pérdida de control.

PUBLICIDAD

Además, los expertos advierten que las distancias de frenado pueden aumentar entre un 20 % y un 40 %, dependiendo del estado de las llantas, el pavimento y la intensidad de la lluvia.

Los especialistas recomiendan modificar la técnica de frenado durante las lluvias.

PUBLICIDAD

Uno de los principales consejos es evitar frenar bruscamente, ya que esa maniobra puede hacer que la rueda delantera se deslice y provoque una caída.

La recomendación es aplicar una presión progresiva sobre el freno para permitir que la suspensión transfiera peso hacia la llanta delantera sin perder estabilidad.

PUBLICIDAD

Expertos recomiendan modificar la forma de frenar, aumentar la distancia y mejorar la visibilidad durante la temporada invernal - crédito Colprensa

También se aconseja combinar correctamente el uso de los frenos delantero y trasero para aumentar el control sobre la motocicleta.

La distancia de seguridad entre vehículos debe aumentar durante la temporada invernal.

PUBLICIDAD

Expertos señalan que anticipar las maniobras de otros conductores resulta fundamental cuando las vías están mojadas.

Por esa razón, recomiendan reducir la velocidad, mantener mayor distancia frente al vehículo que circula adelante y tomar con más precaución curvas e intersecciones.

PUBLICIDAD

En carreteras y zonas urbanas afectadas por lluvias intensas, los motociclistas podrían enfrentarse a superficies resbalosas, huecos cubiertos por agua o acumulaciones de barro que afectan la estabilidad.

La visibilidad se convierte en otro de los factores más importantes durante las lluvias.

PUBLICIDAD

Los conductores de motocicleta suelen enfrentar problemas relacionados con el empañamiento del visor del casco y las gotas de agua que dificultan observar correctamente la vía.

Por eso, expertos recomiendan utilizar visores con tratamiento antiempañante y mantener encendidas las luces del vehículo durante todo el recorrido.

PUBLICIDAD

Además, aconsejan evitar permanecer en puntos ciegos de carros y camiones, especialmente en medio de fuertes precipitaciones.

El estado de las llantas también influye directamente en la seguridad del motociclista.

Las empresas del sector automotor recuerdan que unas llantas desgastadas reducen aún más el agarre sobre superficies húmedas y aumentan el riesgo de accidentes.

Por esa razón, recomiendan revisar periódicamente la profundidad del labrado y el estado general de los neumáticos antes de conducir en medio de lluvias intensas.

La temporada invernal en Colombia ha provocado inundaciones y complicaciones de movilidad en varias regiones del país durante las últimas semanas.

La temporada invernal en Colombia ha provocado inundaciones y complicaciones de movilidad en varias regiones del país durante las últimas semanas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las lluvias continúan afectando las condiciones de movilidad y seguridad vial en distintas ciudades y carreteras colombianas.

Ante ese panorama, especialistas insisten en que la conducción preventiva y la reducción de velocidad siguen siendo las principales herramientas para evitar accidentes mientras continúen las precipitaciones.

Los expertos también recomiendan que los motociclistas utilicen prendas impermeables reflectivas y eviten movilizarse durante tormentas eléctricas o situaciones climáticas extremas que puedan comprometer su seguridad en carretera.