Atlético Nacional clasificó a la semifinal del fútbol colombiano: esto dijo su técnico, Diego Arias, sobre la victoria

El entrenador colombiano destacó la actuación, sobre todo, en el segundo tiempo del equipo - crédito Dimayor

Atlético Nacional sufrió, remontó y terminó celebrando una clasificación cargada de emoción a las semifinales del fútbol colombiano. El equipo Verdolaga logró revertir un marcador adverso en un partido intenso, impulsado por el respaldo de más de 33.000 aficionados en las tribunas y por una reacción futbolística que apareció con fuerza en el segundo tiempo. Tras el encuentro, tanto el cuerpo técnico como los jugadores destacaron el carácter del equipo, la persistencia y la conexión con la hinchada como factores determinantes para conseguir el objetivo.

Uno de los más emocionados tras la clasificación fue Diego Arias, integrante del cuerpo técnico verdolaga, que resaltó la capacidad de reacción de sus dirigidos y el compromiso mostrado durante el partido. “Es un momento de mucha alegría. El equipo remontó un partido muy difícil y ahí apareció la capacidad de nuestros jugadores”, expresó Arias en rueda de prensa.

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El entrenador también destacó el impacto que tuvieron algunos cambios durante el segundo tiempo, especialmente el ingreso de Cristian ‘Chicho’ Arango, que ayudó a cambiar la dinámica ofensiva del equipo.

El experimentado volante expuso la importancia que tuvo la hinchada en la clasificación - crédito Dimayor

“Chicho, cuando entró, nos ayudó muchísimo. Le dio claridad al ataque y fue importante para sostener el ritmo que necesitábamos”, señaló.

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Más allá del resultado, Arias insistió en que la clasificación refleja un trabajo que viene desarrollándose desde hace varios meses y que, según él, todavía tiene margen de crecimiento. Para el cuerpo técnico, la remontada fue una muestra de convicción en el proyecto deportivo.

En esa misma línea habló el defensor Matheus Uribe, uno de los referentes del plantel, que aseguró que el equipo continúa evolucionando y todavía puede ofrecer una mejor versión futbolística.

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“Primero que todo estamos contentos por el resultado y por el trabajo del equipo. Venimos mejorando muchísimo, aunque sabemos que todavía podemos ser mejores”, afirmó. Uribe también hizo énfasis en la actitud que mostró Nacional cuando estuvo abajo en el marcador, asegurando que el grupo nunca perdió la confianza en lo que estaba haciendo dentro de la cancha.

“Hoy resalto mucho la reacción que tuvimos cuando el marcador estaba en contra. El equipo siempre mantuvo la idea de juego y en el segundo tiempo estuvimos mucho más precisos en las llegadas”, explicó. El mediocampista aprovechó además para agradecer el respaldo de los aficionados, a quienes calificó como un jugador adicional dentro del terreno de juego.

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Atlético Nacional goleó al Internacional de Bogotá por 7-1 en Medellín, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

La importancia de la hinchada

“La hinchada es nuestro jugador número 12. Tener más de 33.000 personas apoyando ayuda muchísimo. La gente contagia energía y nos ayudó a seguir con intensidad incluso cuando íbamos perdiendo”, comentó.

Para Uribe, uno de los aspectos más importantes de esta clasificación fue la disciplina del grupo para mantenerse fiel al plan táctico diseñado por el cuerpo técnico, incluso en medio de la presión. “Lo más importante fue el profesionalismo del equipo. Todos creyeron en el trabajo y en el proyecto. Seguimos insistiendo porque sabíamos que el partido se podía remontar”, agregó.

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Diego Arias también profundizó sobre la conexión emocional que se vivió entre jugadores e hinchas durante la remontada. Según explicó, el equipo sintió en todo momento el respaldo desde las tribunas y eso terminó siendo decisivo para sostener la intensidad del juego.

“Nos da mucha alegría sentir el apoyo de la gente. En el segundo tiempo entendimos que estábamos haciendo un buen partido y que los espacios iban a aparecer. La determinación para ganar siempre estuvo”, afirmó.

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El integrante del cuerpo técnico valoró especialmente la persistencia del equipo, incluso cuando el resultado parecía no acompañar el desarrollo futbolístico del encuentro.

Atlético Nacional venció a Internacional de Bogotá y clasificó a la semifinal del fútbol colombiano - crédito @nacionaloficial/Instagram

La goleada no es el resultado perfecto

“Muchas veces el resultado hace pensar que todo es perfecto, pero lo importante hoy es que se nota un trabajo constante. El equipo persistió incluso cuando las cosas no salían”, explicó.

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Arias también destacó el compromiso colectivo de jugadores experimentados y referentes del plantel como Alfredo Morelos, Cristian Arango y William Tesillo, a quienes señaló como ejemplos de liderazgo y competitividad dentro del grupo.

“Morelos, Chicho, Tesillo y todos los jugadores mantienen el deseo de mejorar y de hacer equipo. Eso es muy valioso para nosotros”, concluyó.

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