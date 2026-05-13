Maluma lanzará su nuevo álbum ‘Loco x Volver’ con un concierto gratuito en Medellín: todo lo que debe saber

Maluma lanzará su nuevo álbum 'Loco X Volver' con un concierto gratuito en la Plaza Botero de Medellín - crédito Evan Agostini/AP

Maluma apuntó 2026 como el momento de inicio para una nueva etapa personal y profesional con su nuevo álbum de estudio Loco x Volver, donde se propuso reivindicar su identidad latina y familiar.

A tono con el lanzamiento de su séptimo larga duración, el cantante anunció a través de sus redes sociales que realizará un concierto gratuito el próximo jueves 14 de mayo en la Plaza Botero de Medellín, que servirá como plataforma para el estreno de su LP en las plataformas digitales.

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La presentación estará dirigida exclusivamente a mayores de edad y contará con un control de acceso restringido debido a la capacidad limitada del lugar. La demanda fue tal que a dos horas del anuncio, el propio Maluma anunció en sus historias de Instagram que las entradas estaban agotadas para este evento.

En el anuncio, el reguetonero confirmó que la adquisición de las entradas por TuBoleta requeriría de un correo electrónico para hacer llegar los respectivos códigos QR a través de la aplicación TuBoleta Pass. Debido a que se trata de entradas de lectura única, tanto el artista como la tiquetera advirtieron sobre el riesgo de compartir la boleta en redes o reenviar el código, ya que esto podría dejar sin acceso al titular original.

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Maluma compartió detalles de la logística para el estreno de su nuevo álbum de estudio 'Loco X Volver' - crédito @maluma/Instagram

Como parte de las medidas logísticas, no habrá zonas de parqueo habilitadas en las inmediaciones, por lo que la recomendación es utilizar el Metro de Medellín y el transporte público. Además, la organización del evento prohibió la entrada con sillas, mascotas, camisetas de equipos deportivos o partidos políticos, objetos cortopunzantes, sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, latas, sombrillas con punta metálica, drones y equipos de grabación profesional. Cualquier artículo de esta lista será decomisado durante los controles de ingreso.

Con un video en sus historias de Instagram, Maluma celebró que las entradas se agotaran en cuestión de minutos.

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El cantante agradeció a su fanaticada por esta gesta y anunció que habrá varias sorpresas, incluyendo invitados especiales - crédito @maluma/Instagram

“Era un aforo de ocho mil personas y eso se fue como, no sé, como en treinta minutos... ya no había una sola boleta, así que, a toda la gente que alcanzó las boletas, nos vemos este jueves en la Plaza Botero. Igual si se quieren dar una rimadita por allá a ver cómo es la vuelta, no está de más”, expresó Maluma.

Por otra parte, reveló que tendrá algunas sorpresas preparadas para los asistentes. “Vamos a tener artistas invitados, vamos a escuchar el álbum juntos. Sale a las 11:00 p. m. el 14 (de mayo), hora de Colombia”, advirtió. “De verdad que va a ser un momento icónico, muy especial y sobre todo estaba loco por volver y lo estamos logrando. Besos, los amo mucho. Gracias, gracias por estar acá. Qué montón de bendiciones. Nos vemos este jueves”, finalizó.

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Maluma habló de los cambios en su vida que marcaron la grabación de ‘Loco x Volver’

Durante una charla con Vogue México (medio para el que fue la portada de su más reciente edición), el paisa reconoció que la fama y el ritmo de trabajo lo condujeron a un desgaste físico y mental, lo que sumado al nacimiento de su hija Paris lo llevaron a replantearse el modo en que estaba abordando su carrera y a tomarse un descanso.

A partir de esa pausa, Maluma tomó la decisión de construir un estudio de grabación en su residencia de las Islas Turcas y Caicos, donde desarrolló las canciones de su nuevo disco. Este espacio le permitió reconectarse con su creatividad y dar un giro definitivo hacia el bienestar: “Decidí dar un paso atrás y observar desde un lado diferente a mi carrera, o sea a Maluma. Tuve que aprender a pausar en vez de acelerar”, explicó.

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