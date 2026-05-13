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David Ospina habló de su etapa compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe: “Para mí, fue un orgullo”

El cuidapalos de Atlético Nacional y la selección Colombia no se guardó nada a la hora de reconocer el “aura” del delantero portugués, cuando compartieron en el Al-Nassr

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Cristiano Ronaldo y David Ospina
David Ospina coincidió en el proyecto deportivo de Al-Nassr con grandes figuras como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Jhon Jader Durán - crédito Stringer/REUTERS

Gracias a sus actuaciones con la selección Colombia, David Ospina desarrolló una carrera prolongada en el fútbol europeo.

Si bien distintos factores entre lesiones y decisiones técnicas le privaron de ser titular indiscutido en Arsenal y Napoli, el guardameta mostró ser suficientemente confiable para darse una oportunidad en el fútbol de Arabia Saudí, vistiendo durante dos temporadas los colores del Al-Nassr, uno de los equipos más potentes de ese país.

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En su periplo por el país tuvo la casualidad de coincidir con un proyecto deportivo en el que compartió camerino con nombres como Jhon Jader Durán, Sadio Mané o Cristiano Ronaldo.

David Ospina mantuvo el arco de Al-Nassr en ceros antes de sumarse a la selección Colombia, mientras que Cristiano Ronaldo alcanzó los 50 goles con el club - crédito AFP
Cristiano Ronaldo llegó al Al-Nassr en diciembre de 2022, apenas cinco meses después de la llegada de Ospina al club - crédito AFP

El astro portugués arribó al club en diciembre de 2022, cinco meses después que Ospina, luego de cerrar su segunda etapa en el Manchester United de manera turbulenta, en medio de diferencias con su entrenador de entonces, Erik ten Hag.

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Ospina recordó esta fase de su carrera durante su paso por Charlas del vestuario, espacio exclusivo de la plataforma digital Ditu. Relató que desde su primer encuentro con el ‘7’, pudo sentir que era diferente al resto. “El aura, desde que tú los conoces, desde que tú los saludas, ya sientes un aura totalmente diferente”, afirmó.

Saludo entre Cristiano Ronaldo y David Ospina en la presentación del portugues en Al-Nassr. Foto tomada del video compartido por Al-Nassr en su cuenta oficial
Saludo entre Cristiano Ronaldo y David Ospina en la presentación del portugues en Al-Nassr - crédito captura de pantalla Al-Nassr

De acuerdo con el guardameta, uno de los aspectos que más le llamaron la atención de Cristiano Ronaldo, aparte de su mentalidad ganadora y su capacidad para enfocarse y ser disciplinado para alcanzar sus objetivos, era su facilidad para hablar de distintos temas. “Ganador, disciplinado, ilustrado... porque te sientas a hablar con él y te habla de todo. Te habla de nutrición, te habla de muchísimas cosas”, contó el colombiano. “Para mí fue un orgullo poder ser compañero, poderlo aprovechar en ese poco tiempo que estuve con él”, añadió.

Cristiano Ronaldo y David Ospina
El colombiano resaltó la disciplina, mentalidad ganadora y amplitud de temas de conversación del astro portugués - crédito Al-Nassr

Ospina no tuvo problema en abordar una discusión recurrente entre los amantes del fútbol: quién fue más grande entre Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Pero, lejos de elegir a uno, reconoció los méritos de ambos.

“Siempre hablamos de quién es mejor, si Cristiano o Messi. Pero, para mí hay que disfrutarlos antes, porque son dos personas que se han mantenido en la élite. Siempre han estado ahí, que es lo más difícil. O sea, tú puedes llegar, pero lo más difícil es poderte mantener ahí tantos años, y ellos dos lo han logrado”, apuntó.

David Ospina estaría en el radar de uno de los equipos “grandes” de Sudamérica

El arquero de 37 años podría ser refuerzo del Club Nacional de Uruguay en el próximo semestre según información de Ernesto Faría-crédito @laabdon/X
El arquero de 37 años podría ser refuerzo del Club Nacional de Uruguay en el próximo semestre según información de Ernesto Faría-crédito @laabdon/X

Luego de su etapa con Al-Nassr, el guardameta regresó al club que lo formó como profesional, Atlético Nacional. Aunque inicialmente fue titular indiscutido y ganó una Liga BetPlay, dos copas y una Supercopa, con el paso de los semestres su lugar quedó en entredicho por errores en varios partidos. Ahora con su probable convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Tricolor, el guardameta de 37 años estaría barajando nuevas opciones para su futuro.

Su contrato con el cuadro Verdolaga vencerá el 30 de junio, motivo por el que comenzó a especularse con su salida al fútbol uruguayo. Es así que días atrás, el periodista uruguayo Ernesto Faría reveló en su cuenta de X que Ospina estaría en la mira del Club Nacional de Uruguay para el próximo semestre.

Hasta el momento, no existen detalles sobre una eventual extensión de su vínculo contractual con Atlético Nacional, lo cual mantiene abierta su salida al fútbol uruguayo o el planteamiento de un eventual retiro. De hecho, por estos días también se barajó la posibilidad de que Franco Armaní dejara River Plate para retornar al cuadro Verdolaga con el que se consagró en la Copa Libertadores de 2016. Sin embargo, varias fuentes apuntaron que este no tendría intenciones de dejar al Millonario.

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