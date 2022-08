Esto es todo lo que debe saber de la séptima fecha de la Liga Betplay

Esto es lo que debes saber de la fecha 7 de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

La séptima fecha de la Liga BetPlay promete grandes emociones ya que cuenta con juegos que son clave en la clasificación y en el que se enfrentan clubes que están pasando por un gran momento. El viernes 12 de agosto se disputará un partido, el sábado 13 se llevarán a cabo tres, el domingo 14 dos y el lunes 15 otros dos. La jornada empieza con el encuentro entre Atlético Bucaramanga y Unión Magdalena y termina con el partido entre La Equidad y América de Cali.

Uno de los factores más determinantes tiene como protagonista a uno de los clubes históricos en el fútbol colombiano, pero cuyo presente no es el mejor. El Deportivo Cali no ha podido ganar en este semestre y es el colero de la clasificación con un solo punto, el equipo que es dirigido por Mayer Candelo se debía enfrentar al Deportivo Pasto, sin embargo por falta de garantías el juego no se pudo disputar.

La Dimayor confirmó que el encuentro entre el Deportivo Cali y Pasto que se iba a llevar a cabo el próximo domingo 14 de agosto a las 8:10 p.m. no se realizará ya que aceptaron la petición realizada por la Comisión Local de Seguridad de Palmira ya que en este lugar se desarrollan las fiestas del municipio. El club azucarero también argumentó que el partido no se debía desarrollar ya que el municipio no contaba con la fuerza policial suficiente para salvaguardar la seguridad de los asistentes de los dos eventos.

También puede leer: Así fue cómo Independiente Santa fe quedó campeón de la Suruga Bank hace seis años

Estos son los partidos más importantes de la fecha 7:

Hay varios partidos que clave en esta jornada de la Liga BetPlay. Uno de los más importantes es el que enfrenta a Independiente Santa Fe y al Deportes Tolima en Bogotá. El juego se llevará a cabo el próximo sábado 13 de agosto a las 5:30 p.m. Por un lado el equipo albirrojo buscará sumar una nueva victoria en la liga y así consolidarse en los primeros puestos de la clasificación, mientras que el Deportes Tolima buscará tres puntos que le permitan acercarse al grupo de los ocho.

Otro de los juegos que se robará las miradas es el de Junior de Barranquilla ante Independiente Medellín en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El ‘Tiburón’ es sexto en la tabla con ocho puntos y en su última salida cayó en su casa ante Once Caldas, por lo que los tres puntos son clave para mantenerse dentro de los ocho clasificados. Por otra parte el ‘Poderoso’ es décimo con siete puntos sin embargo hace cuatro juegos no logra consolidar un triunfo.

El partido entre La Equidad y América de Cali es uno de los partidos más parejos en cuestión del momento futbolístico ya que los dos equipos han ganado un solo partido y han empatado en tres ocasiones, con la diferencia que el club vallecaucano tiene dos partidos menos. Con seis puntos, los dos clubes buscarán su segunda victoria en el campeonato y que puedan salir de la parte media / baja de la tabla.

Esto le puede interesar: Alfredo Arias le planteará un partido a Deportes Tolima como nunca antes lo ha hecho

Estos son los partidos de la séptima fecha de la Liga BetPlay

Viernes 12 de agosto

- Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena | Alfonso López - 7:40 p.m.

Sábado 13 de agosto

- Cortuluá vs. Alianza Petrolera | Doce de octubre | 3:15 p.m.

- Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima | El Campín - 5:30 p.m.

- Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín | Roberto Meléndez - 7:45 p.m.

Domingo 14 de agosto

- Jaguares vs. Deportivo Pereira | Jaraguay - 4:00 p.m.

- Águilas Doradas vs. Millonarios | Alberto Grisales 6:05 p.m.

- Deportivo Cali vs. Pasto | Suspendido

Lunes 15 de agosto

- Once Caldas vs. Patriotas | Palogrande - 3:15 p.m.

- La Equidad vs. América de Cali | Estadio Metropolitano de Techo - 5:20 p.m.

¿Cuándo se juega la octava fecha de la Liga BetPlay?

La siguiente fecha de la Liga BetPlay II-2022 se llevará a cabo entre el viernes 19 de agosto y el lunes 22. Esta jornada contará con varios duelos clave, Millonarios se enfrenta en Bogotá a Jaguares, Medellín recibe en el Atanasio Girardot a Santa Fe, América juega en el Pascual Guerrero ante Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima recibe en su casa a La Equidad.

SEGUIR LEYENDO: