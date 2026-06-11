Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Los cuatro campesinos fueron masacrados en el municipio de Remedios, Antioquia - crédito Europa Press y @Julian_VasquezP/X

A través de un video que está circulando en redes sociales, uniformados del frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc reconocieron su responsabilidad en la masacre de cuatro personas en la vereda Las Camelias, municipio de Remedios, Antioquia, durante el primer fin de semana de junio de 2026.

La autoría fue confirmada por una mujer identificada como alias Samata Ruiz o “La Enfermera”, que leyó un comunicado en nombre de la organización.

Según la pieza audiovisual, registrada el martes 9 de junio de 2026 y conocida por Caracol Radio, la acción habría sido ordenada —como señalaron las autoridades— por alias Jhon Fiera y ejecutada por otros hombres de esa estructura armada.

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Los dos hombres hacen parte del frente 4 de las disidencias de las Farc - crédito Viajando por Antioquia/Gobernación de Antioquia

La subversiva explicó que tanto la captura como el posterior homicidio múltiple de los cuatro campesinos fueron retaliaciones en contra de otra estructura armada.

Dijo: “Aclaramos, el día de hoy, 9 de junio de 2026, los hechos ocurridos en la vereda Camelia, donde unidades pertenecientes al frente 4 le dieron captura a cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, que cumplían la labor de informantes y de una finca, propiedad de los paramilitares”. También indicó que supuestamente les incautaron “una pistola calibre nueve milímetros, un revólver y radios de comunicación”.

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Las víctimas —identificadas como los esposos Efraín Botero y Rocío Silva y dos trabajadores— fueron amarradas y torturadas antes de ser asesinadas, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

En redes sociales circuló una imagen de los cuatro retenidos con las manos atadas y custodiados por un hombre armado, luego de lo que las autoridades adelantaron una operación de rescate de los cuerpos que se extendió por más de 24 horas.

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Estos fueron los cuatro campesinos asesinados en Remedios, Antioquia, a manos del frente 4 de las disidencias de las Farc - crédito @ValenciaGermanC/X

El 8 de junio de 2026 se confirmó el hallazgo del cuerpo de Botero tras una incursión armada en la finca El Bosque, en la que las autoridades ya habían notificado el hallazgo de los otros tres cuerpos.

El comandante encargado de la Policía en Antioquia, coronel Ferley Puerto, sostuvo en el informe oficial que, durante la incursión en la finca por parte de los secuestradores, fueron destruidas dos viviendas mediante incendio y se detectaron grafitis alusivos al grupo ilegal.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido con precisión qué motivó la acción armada aparte de las hipótesis de un secuestro extorsivo.

Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue el primero en asociar la masacre con Luis Antonio Montoya, alias Jhon Fiera, cabecilla del frente disidente con presencia en municipios del Nordeste antioqueño como Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.

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Estas son las millonarias sumas que se ofrecen como recompensas por los responsables de los secuestros y asesinatos de cuatro campesinos en Segovia, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

El mandatario afirmó que, incluso, el mismo guerrillero había sido “el responsable de la incineración de viviendas en dos fincas, así como del asesinato”. Las búsquedas de “Jhon Fiera” y “Johan Veneco”, otro integrante del frente que es acusado de participar en los homicidios, incluyen recompensas de 300 y 100 millones de pesos, respectivamente.

“Son retaliaciones”: la versión que sostiene el gobernador Rendón

Sobre estos hechos, el gobernador Andrés Julián Rendón sugiere que la escalada de violencia en esta región del departamento de Antioquia, obedece a tensiones entre varios grupos armados, con especial atención en los frentes de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

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En una entrevista con Caracol Radio, el líder departamental explicó que esta masacre y el nuevo secuestro a cinco personas que se movilizaban por el área rural del municipio de Segovia —además de otras retenciones ilegales—, podrían explicarse como respuestas de estos guerrilleros contra quienes consideran que pertenecen a grupos armados con los que sostienen conflictos.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, sostiene que los grupos armados están peleando entre sí en Antioquia - crédito Andi

“Esto es una cadena de retaliaciones que marcaban estos criminales que tanto han crecido en el gobierno de Petro. Y todo comienza en marzo de este año, donde un criminal que solía depender de la estructura del Clan del Golfo, alias Chuzo, fue reprendido allí por sus superiores”, dijo.

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Y agregó: “Entonces, después de un asesinato de siete personas que tomó lugar en el municipio de Vegachí, este criminal pasó a depender a la estructura alias John Fiera del frente 4 de las Farc. Y desde allí le está dando dedo a quienes él señala de ser presuntos colaboradores del Clan del Golfo. Fue así como el pasado 6 de junio en el municipio de Remedios, secuestran a cuatro personas que después asesinan”.