Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia presentando su primer álbum netamente en español, 'Dios Bendiga' - crédito cortesía Breakfast Live

Bogotá se prepara para recibir una de las grandes noches del calendario de conciertos de Colombia en el segundo semestre de 2026. Un viejo conocido del público nacional, especialmente en lo referente a los amantes del hip-hop y la música de los años 90, volverá a presentarse en el país con novedades significativas.

La banda estadounidense Cypress Hill, referente del género durante los años 90, anunció su regreso a Bogotá para el próximo 5 de noviembre, con un concierto en el Movistar Arena que llega respaldado por el lanzamiento de Dios Bendiga, su primer álbum completamente en español, previsto para su estreno el 24 de julio de 2026 a través de HYBE Latin America.

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La agrupación, formada en Los Ángeles a finales de los años 80, acumula más de tres décadas de trayectoria y canciones que atravesaron generaciones: Insane in the Brain, Throw Your Set In The Air, Latin Thugs, How I Could Just Kill a Man o Rock Superstar forman parte de un catálogo que los transformó en un referente ineludible para entender la última década del siglo XX.

Los califoprnianos anunciaron su concierto para el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

El show en la capital colombiana se plantea como un punto de encuentro para distintas tribus urbanas, con el hip hop, el graffiti y el skate como ejes de una celebración que desborda lo musical.

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Quienes cuenten con suscripción Movistar pudieron acceder a la preventa desde este miércoles 10 de junio a las 11:00 a.m. La venta general abre el viernes 12 de junio a las 11:00 a.m., o antes si la preventa se agota. Las boletas están disponibles en Tu Boleta.

La boletería general para el concierto de Cypress Hill estará disponible a partir del 12 de junio en TuBoleta - crédito cortesía Breakfast Live

Cypress Hill, y la singularidad como arma para tomarse el mundo del hip-hop

Con más de 20 millones de álbumes vendidos en el mundo, Cypress Hill ganó reconocimiento durante los años 90 por las raíces latinas de sus miembros, su postura a favor de la legalización de la marihuana, y sus canciones de corte callejero, con trazos psicodélicos pero igualmente contundentes.

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El origen del grupo se remonta a 1988, cuando los hermanos cubanoamericanos Senen Reyes —conocido como Sen Dog— y Ulpiano Sergio Reyes (Mellow Man Ace) se unieron al neoyorquino Lawrence Muggerud (DJ Muggs) y a Louis Freese (B-Real) para formar un proyecto llamado DVX (Devastating Vocal Excellence). Tras la salida de Mellow Man Ace para emprender una carrera en solitario, el trío restante adoptó el nombre de Cypress Hill, tomado de una calle del barrio donde vivían. En 1989 grabaron sus primeras demos y en 1991 firmaron con Ruffhouse Records, distribuido por Columbia Records.

Cypress Hill completó su formación actual en 1994 con la suma del percusionista Eric Bobo - crédito @djlord/Instagram

El álbum debut, Cypress Hill, llegó en agosto de 1991 con los sencillos How I Could Just Kill a Man y The Phuncky Feel One, que encabezaron las listas de rap en radio urbana y universitaria. El disco vendió dos millones de copias solo en Estados Unidos y obtuvo la certificación de doble platino de la RIAA. En él también figuraban canciones como Latin Lingo, que mezclaba inglés y español, una característica que el grupo mantendría a lo largo de su carrera.

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El salto al estrellato masivo llegó en 1993 con Black Sunday, el primer álbum de rap en debutar en el número uno del Billboard 200, alcanzando las cifras de ventas más altas registradas para un grupo del género hasta ese momento. Con Insane in the Brain —uno de los mejores ejemplos de contundencia y psicodelia aplicadas a una canción de hip-hop— como su sencillo más exitoso, el disco alcanzó la certificación de cuádruple platino en Estados Unidos y vendió alrededor de 3,25 millones de copias. Ese mismo año, con su álbum debut aún en las listas, Cypress Hill se convirtió en el primer acto de rap en tener dos álbumes simultáneamente entre los 10 más vendidos del Billboard 200.

En 1995, poco después de que se sumara a la formación Eric Bobo en percusiones, el grupo lanzó Cypress Hill III: Temples of Boom, que llegó al número tres del Billboard 200 y vendió 1,5 millones de copias. El sencillo Throw Your Set in the Air fue uno de sus temas más representativos de esa etapa. Tres años después, en 1998, publicaron Cypress Hill IV, con los sencillos Tequila Sunrise y Dr. Greenthumb, un trabajo que obtuvo certificación de oro en Estados Unidos. En 1999 editaron Los grandes éxitos en español, una recopilación de sus canciones más conocidas en castellano.

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El cambio de milenio trajo consigo Skull & Bones (2000), un álbum doble que exploró con mayor profundidad los cruces entre el rap y el rock. El primer disco, titulado Skull, se centró en el hip-hop, mientras que Bones profundizó en las texturas del rock.

Su carrera prosiguió desde entonces entre cambios de estilo, colaboraciones y hasta proyectos que celebraban su propia influencia en la cultura popular. Uno de los más peculiares tuvo lugar en julio de 2024, cuando Cypress Hill protagonizó uno de los momentos más comentados de su trayectoria: una presentación con la London Symphony Orchestra en el Royal Albert Hall de Londres, con el que hicieron referencia a su cameo en un episodio de Los Simpson. La presentación fue un éxito rotundo y colmó el escenario con reinterpretaciones de sus clásicos.

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Cypress Hill presentará 'Dios Bendiga', su próximo larga duración en Colombia, incluyendo colaboraciones con Trueno y Alemán - crédito Juan Carlos Caval/EFE

Con Dios Bendiga, su próximo larga duración, la banda se propuso conectar como nunca antes con sus raíces latinas y tender un puente entre la vieja escuela del rap y las escenas urbanas contemporáneas de América Latina.

El disco, grabado en apenas dos semanas durante una sesión creativa que tuvo lugar en noviembre de 2025, marcará el primer trabajo de larga duración del grupo en más de cuatro años. “Dios Bendiga es más que una simple colección de canciones; es una oración por la cultura”, declaró B-Real, vocalista de la agrupación, al momento del anuncio del proyecto. Adicionalmente, se trata de una producción que marca el regreso de Mellow Man Ace, quien tiene créditos en la composición del primer adelanto, Campeones, que ya circula en plataformas digitales acompañado de su videoclip.

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El álbum reúne a figuras del rap en español de distintas generaciones: el argentino Trueno y el mexicano Alemán —ambos artistas han señalado a Cypress Hill como una influencia directa en su música— comparten créditos con los emergentes Coyote y Poe Leos.