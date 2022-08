Investigación contra Jarlan Barrera por ‘provocación’ a la tribuna del Junior fue archivada por la Dimayor

ENVIGADO - COLOMBIA, 18–07-2021: Jarlan Barrera de Atletico Nacional celebra el gol anotado a Envigado F. C. durante partido entre Envigado F. C. y Atletico Nacional de la fecha 1 por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021, en el estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado. / Jarlan Barrera of Atletico Nacional celebrates the scored goal to Envigado F. C., during a match between Envigado F. C., and Atletico Nacional of the 1st date for the BetPlay DIMAYOR II League 2021 at the Polideportivo Sur stadium in Envigado city. / Photo: VizzorImage / Luis Benavides / Cont.

La Dimayor hizo oficial la decisión en torno a la eventual sanción en contra del jugador de Atlético Nacional, Jarlan Barrera. El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Colombiano analizó lo acontecido durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla en donde Junior derrotó 3-0 a Atlético Nacional.

El técnico del equipo antioqueño, Hernán Herrera sustituyó al minuto 76 a Barrera para darle paso a Nelson Palacios. Al momento de este dirigirse al banco de suplentes, se fue mostrando el escudo de los ‘verdolagas’ a los hinchas del equipo ‘tiburón’. Esto generó una rechifla de parte de la tribuna que no vio de buena manera la reacción del ex canterano del Junior FC.

Esta situación fue indagada por el Comité Disciplinario de la Dimayor, quienes mediante la resolución 046 del 2022 del campeonato dio a conocer que se archivaba la investigación y declaró el cierre de la misma en contra del volante al no ver argumentos suficientes para sancionarlo. Entre los argumentos expuestos por el equipo jurídico se destaca que la situación no fue reportada por el juez central en su informe, según ellos dando entender que esto no fue un acto de provocación a la tribuna. Por su parte Dimayor argumentó que reacciones como las del jugador son habituales en el fútbol profesional:

1. El Comité decidió decretar el cierre y archivo de la investigación en contra del jugador Jarlan Barrera bajo el entendido que el solo hecho de tocarse el escudo no era constitutivo de una infracción disciplinaria, por lo que era necesario examinar a detalle el contexto y escenario en el cual se produjo la conducta y así determina si encuadraba o no dentro de la conducta proscrita.

2. Bajo este marco, el Comité analizó que los presupuestos fácticos bajo los cuales tocar el escudo ha sido sancionado como conducta provocadora no se satisfacían en el presente caso en tanto: (i) El jugador Barrera se dirige hacia el banco de suplentes al ser sustituido, razón por la cual el partido aún se encontraba en trámite y no se dirigió específicamente a esa tribuna a fin de gesticular en su contra sino como consecuencia normal de la ubicación del banco de suplentes, y, (ii) El jugador Barrera se encontraba siendo abucheado por parte de las tribunas, situación que permite explicar que su gesto no tuviera como motivación la provocación a la tribuna, sino un gesto normal en el marco del fútbol profesional, con respecto a ser abucheado

En redes sociales, hinchas de otros equipos reprocharon la decisión y recordaron la sanción de dos fechas impuesta a Teófilo Gutiérrez, jugador del Deportivo Cali, por supuestamente provocar a los hinchas del Deportes Tolima luego de derrotarlos en la final del segundo semestre del 2021. En el informe del oficial del partido se decía que el atacante exhibió la estrella del escudo ganada ante el equipo ‘Pijao’. Pese a que los ‘azucareros’ mostraron que su indumentaria no cuenta con las estrellas ganadas por el club, la sanción se mantuvo en pie en contra del futbolista.

El boletín de resoluciones número 046 del 2022 anunció la sanción a equipos como Millonarios por la invasión del terreno de juego de un animal durante el partido ante el Deportivo Cali disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El equipo bogotano deberá pagar la multa de $5.000.000 por la interrupción del juego que duró aproximadamente cinco minutos.

El equipo vallecaucano también es protagonista en el boletín al recibir la sanción económica de 5 millones de pesos por la no asistencia de un jugador a la rueda de prensa tras el partido contra Envigado FC. El club también está siendo investigado por los enfrentamientos entre hinchas y policía una vez terminado el partido en las inmediaciones del estadio Deportivo Cali.

Junto con los ‘azucareros’ son investigados Junior FC Y Cúcuta Deportivo, en el torneo BetPlay, por la misma infracción a los numerales 1, 4 y 5 del artículo 85 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

