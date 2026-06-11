Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

La joven compartió una sentida dedicatoria al cumplirse cinco meses de la muerte del artista - crédito Lina Jiménez / Instagram

Cinco meses después del fallecimiento de Yeison Jiménez, conocido como uno de los artistas más famosos del género popular colombiano, sus seguidores y familiares continúan adelantando homenajes en su memoria.

El 10 de junio de 2026, Lina Jiménez, hermana del cantante, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que reavivó su recuerdo y generó varias muestras de apoyo por parte de sus seguidores y familiares.

PUBLICIDAD

La familiar aprovechó sus plataformas digitales para expresar cuánto extraña a su ser querido y reafirmó su amor eterno por él. El texto estuvo acompañado de una fotografía y produjo un gran impacto en sus seguidores, quienes respondieron con numerosas muestras de solidaridad y apoyo hacia la familia.

El recuerdo de Yeison Jiménez acompaña a su hermana cada día

La dedicatoria de Lina Jiménez demuestra el dolor del entorno familiar tras la pérdida de Yeison. “5 meses sin ti. Te llevo en mi mente y en mi corazón, te amo eternamente, Caspiro (como le decían sus familiares de forma cariñosa)”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram, acompañando la frase con una imagen en la que se puede ver al artista.

PUBLICIDAD

Rápidamente, el mensaje generó decenas de comentarios solidarios de seguidores y allegados que comparten el dolor por la partida del artista.

Cabe mencionar que la foto estuvo acompañada por la canción El bravero de Antonio Aguilar, uno de los artistas que más admiraba el colombiano. El apartado del tema que eligió Lina para acompañar la dedicatoria fue: “Me dicen a mi el bravero porque me rifo sin condición. Yo me he de rajar el cuero siempre que ofendan mi corazón. Te vengo a cantar con gusto mi mas bonita canción y vengo a pegarle un susto al que ha tenido la pretensión de pensar que no te gusto y se ha valido de la ocasión. Yo soy bravero de condición”.

PUBLICIDAD

El corto mensaje demostró el dolor que aún siente por la ausencia de su ser querido - crédito Lina Jiménez / Instagram

La publicación se difundió el mismo día en el que se llevó a cabo una misa en Bogotá para honrar la memoria del intérprete.

Durante los cinco meses después del fallecimiento del artista, la hermana de Yeison Jiménez ha compartido otras publicaciones en las redes sociales donde expresa sus recuerdos, muestra anécdotas familiares y destaca la humildad y las virtudes personales del artista.

PUBLICIDAD

Otra publicación en la que anunciaba una misa para su hermano el 10 de junio indicó: “Aunque ya no estés entre nosotros, tu voz sigue viva en nuestros corazones y tu alma canta en la eternidad. Tu partida dejó un silencio profundo, pero tu legado de amor y música permanecerá para siempre. Hoy te recordamos con gratitud, con lágrimas y con la certeza de que la luz de Dios te envuelve en su paz”.

Las dedicatorias de Lina no solo reflejan el proceso de duelo, sino el esfuerzo constante por mantener viva la memoria de su hermano. Así, sus palabras se convierten en homenaje para aquellos que comparten el recuerdo del cantante.

PUBLICIDAD

Lina Jiménez, hermana del artista, lo recuerda frecuentemente en sus redes sociales - crédito linajimenez.g, yeison_jimenez / Instagram

La reacción de los admiradores a cada publicación de Lina es de apoyo, pues demuestran el respaldo continuo hacia la familia y la admiración por el artista.

Cabe mencionar que uno de los homenajes se llevó a cabo el 10 de junio, fecha en que familiares y amigos se reunieron en la Iglesia Misericordia del Padre Chucho en Bogotá para celebrar una eucaristía en memoria de Yeison Jiménez. Este encuentro permitió que seguidores y seres queridos expresaran su cariño y mantuvieran vivo el legado del cantante.

PUBLICIDAD

El artista falleció el 10 de enero en inmediaciones de Paipa, Boyacá - crédito Yeison Jiménez / Instagram

La obra de Yeison Jiménez permanece en la memoria de su audiencia y de su familia, mediante cada canción, fotografía y mensaje compartido en redes sociales, lo que demuestra el impacto que dejó en los que lo conocieron y en su público.