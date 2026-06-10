Colombia

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Las tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 llegaron al sitio donde quedó el vehículo incinerado y mantienen el rastreo de los responsables

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Una camioneta de servicio público fue interceptada en El Diamante, en Segovia, y cinco personas fueron privadas de la libertad en el nordeste de Antioquia - crédito X
Una camioneta de servicio público fue interceptada en El Diamante, en Segovia, y cinco personas fueron privadas de la libertad en el nordeste de Antioquia - crédito X

Una camioneta de servicio público fue interceptada en las primeras horas del 9 de junio en el sector conocido como El Diamante, jurisdicción del municipio de Segovia, en el nordeste de Antioquia.

Hombres fuertemente armados obligaron al conductor y a cuatro pasajeros a descender y los privaron de la libertad. Posteriormente, los atacantes incendiaron el vehículo. Según confirmó la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), el paradero de las cinco personas permanece desconocido.

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El hecho se registró hacia las 5:00 a. m., cuando la camioneta de placas LCZ 241, que cubría la ruta entre Medellín y Mina Nueva, fue detenida por sujetos armados. El conductor, identificado como Iván Darío, y los cuatro pasajeros fueron amarrados y retenidos contra su voluntad. La organización humanitaria denunció que los captores incendiaron el vehículo en el lugar de los hechos, dejando el automotor en pérdida total.

Reacciones y exigencias de organizaciones humanitarias

Cahucopana confirmó que el paradero de las cinco personas retenidas en Segovia permanece desconocido tras el ataque - crédito @CAHUCOPANA / X
Cahucopana confirmó que el paradero de las cinco personas retenidas en Segovia permanece desconocido tras el ataque - crédito @CAHUCOPANA / X

La Corporación Cahucopana exigió “la libertad inmediata y el respeto a la vida de las personas civiles”, en un llamado urgente difundido tras el ataque. La entidad reclamó a los grupos armados que respeten a la población civil que transita por las rutas del departamento y solicitó la intervención rápida de las autoridades nacionales en materia de protección y derechos humanos.

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El caso fue confirmado por las autoridades de seguridad de Antioquia, que informaron sobre la activación de protocolos de búsqueda por parte del Ejército Nacional. Tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 acudieron al lugar donde quedó la camioneta incinerada, con el objetivo de rastrear a los responsables y ubicar a las víctimas. “La vida de la población civil debe ser respetada y protegida”, reiteró Cahucopana en sus pronunciamientos.

Contexto de violencia en el nordeste antioqueño

El ataque ocurre en una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales y disputas territoriales que afectan a la población civil. Días antes del secuestro, se reportó la masacre de cuatro campesinos en el municipio de Remedios, también en el nordeste de Antioquia.

Clan del Golfo
Días antes se reportó el asesinato de cuatro campesinos en Remedios, atribuido por autoridades a disidencias ligadas a alias Calarcá, en una zona con disputa entre el Clan del Golfo y disidencias - crédito Colprensa

De acuerdo con las autoridades, en ese hecho estuvieron involucrados integrantes de las disidencias de alias Calarcá, que ingresaron a una finca, secuestraron a los ocupantes, los asesinaron, incendiaron dos viviendas y dejaron grafitis vinculados al frente cuarto de las Farc.

La situación de seguridad en la zona se agravó, según informó la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el alto riesgo de crisis humanitaria en la región. Líderes locales advierten que el conflicto entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc amenaza con trasladarse de las áreas rurales a las urbanas, aumentando el peligro para la población civil.

“La preocupación que en este momento tiene nuestra población es de grafitis que hacen alusión al cuarto frente de las Farc y bueno, ya acá es preocupante ver que este conflicto pueda escalar también a la zona urbana, sin desconocer que en la zona rural hay enfrentamientos”, expresó Hambler André Patiño, personero de Segovia a Telemedellín.

Operativo de búsqueda y situación actual de las víctimas

El Ejército Nacional activó protocolos de búsqueda en Segovia y desplegó tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 para ubicar a las víctimas - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional activó protocolos de búsqueda en Segovia y desplegó tropas del Batallón de Infantería de Selva N.º 55 para ubicar a las víctimas - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional lanzó un operativo en la zona rural de Segovia para ubicar a las víctimas y recuperar el control del corredor vial. Las autoridades no han reportado avances sobre el paradero o las condiciones de salud de las cinco personas retenidas, aunque confirmaron que la búsqueda continúa.

Organizaciones sociales y humanitarias insisten en la necesidad de fortalecer la presencia estatal y garantizar la seguridad de los habitantes en el nordeste antioqueño. Las administraciones municipales y la gobernación departamental no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la situación de los desaparecidos.

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