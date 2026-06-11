Deportes

Así fue la llegada de la selección Colombia a Guadalajara, a menos de una semana para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

La Tricolor se prepara para su séptima participación en Copas del Mundo a lo largo de la historia, y ya ultima los detalles para enfrentar a los “Lobos Blancos”

Guardar
Google icon

La mesa está servida: el 11 de junio de 2026 comienza en forma oficial la edición número 23 de la Copa del Mundo, la primera que tendrá 48 selecciones y que se disputará en tres países.

En medio de este contexto, la selección Colombia llegó a Guadalajara, ciudad de la sede de concentración que tendrá desde el 11 de junio hasta el 25 del mismo mes para preparar sus duelos ante Uzbekistán en Ciudad de México, y República Democrática del Congo en el estadio de Zapopán.

PUBLICIDAD

La "Tricolor" arribó en la noche del 10 de junio de 2026 a Guadalajara, capital del estado de Jalisco-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La "Tricolor" arribó en la noche del 10 de junio de 2026 a Guadalajara, capital del estado de Jalisco-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El cuadro “Cafetero” llegó en la tarde del 10 de junio de 2026 a México, proveniente de San Diego, California, Estados Unidos, después del entrenamiento matutino que tuvo en la sede del San Diego FC.

Partió rumbo al aeropuerto a la 1:00 p. m. para tomar el vuelo de la ciudad en la cual disputó su último amistoso ante Jordania, hacía Guadalajara.

PUBLICIDAD

Aproximadamente a las 10:00 p. m. de nuestro país, los 26 jugadores de la selección Colombia llegaron al hotel Grand Fiest Americana con un grupo de hinchas esperándolos para su recibimiento.

El hotel designado para la estadía en la ciudad decoró para mostrar hospitalidad con los jugadores nacionales, en el cual se destacó un cartel con el mensaje de “bienvenida Colombia” al ingreso del hotel, junto a la bandera de la nación.

Desde las 8:00 p. m., el grupo de fanáticos esperaban a los jugadores, en medio de un cordón de policías, acompañados de cantos de apoyo para Luis Díaz y James Rodríguez, que devolvieron el saludo con amabilidad al bajarse del bus.

Pese a que los hinchas esperaron que los jugadores se acercaran para compartir con ellos a través de autógrafos o fotografías, la realidad es que nunca se dio.

Ahora, el 11 de junio de 2026, se espera que Colombia tenga su primer entrenamiento en la Academia AGA (sede deportiva del Atlas FC) para así preparar el partido ante Uzbekistán.

Las palabras de James Rodríguez y Néstor Lorenzo a menos de una semana del debut en el Mundial 2026

Antes de la partida de San Diego, California, James Rodríguez y Néstor Lorenzo hablaron en la previa a su debut-crédito Luisa González/REUTERS
Antes de la partida de San Diego, California, James Rodríguez y Néstor Lorenzo hablaron en la previa a su debut-crédito Luisa González/REUTERS

Antes de partir a Guadalajara, el 10 de junio de 2026, James Rodríguez habló con los medios de comunicación, y explicó lo que significa de jugar su tercer mundial en su carrera, además se refirió a la ambición que existe por parte de la selección Colombia:

“Es un sueño grande. Pasa el tiempo y bueno, feliz de poder estar acá. Por otra parte, tenemos un grupo humano, que quiere ganar, y eso se refleja. Este grupo tiene muchos sueños y ganas, también hay mucha calidad, y por qué no poder soñar con una gran final, que eso es lo que queremos”, dijo.

Al ser preguntado por Luis Díaz y las posibilidades de ganar el Balón de Oro con su buena temporada en el Bayern Múnich, y con la ilusión de hacer un buen Mundial con la selección Colombia, el capitán de la selección Colombia se mostró optimista por ello:

“Claro, ¿por qué no? Yo creo que, que está entre, yo para mí, top cinco está ahora. Lucho ha hecho una temporada única y bueno, ¿y por qué no? Si llega a una gran final y, y podemos quedar campeón. Lucho, Balón, Balón de Oro, ¿por qué no?“, analizó.

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Lorenzo dirigirá su primer Mundial en propiedad, tras ser asistente técnico de José Néstor Pekerman en Brasil 2014 y Rusia 2018-crédito Lina Gasca/Colprensa

El técnico argentino Néstor Lorenzo habló sobre lo que significa para él dirigir en un Mundial, luego de estar como asistente técnico de José Néstor Pekerman en los Mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018:

"Asumí esta posición hace cuatro años y trabajamos en equipo con todo el cuerpo técnico para esto. Me siento bien, estoy feliz. Aprendí mucho de José y de toda la experiencia que tuve, tanto en la selección argentina como jugador y entrenador, y también en los dos mundiales en los que participamos con José. Estoy muy agradecido por todo lo que la vida me dio y supe aprovecharlo. Me alegra estar aquí y agradezco que, después de ocho años, Colombia vuelva a un mundial y me toque ser parte de esto. Es algo muy especial y estoy dando todo para que hagamos el mejor mundial posible", reflexionó.

Además confirmó que dio el día libre a los 26 jugadores, el 9 de junio de 2026, tras el partido amistoso ante Jordania, con el objetivo de dar un descanso previo a la intensidad que tendrán los jugadores de la Tricolor en las próximas sesiones de entrenamiento:

"Sí, fuimos compensando mucho con quienes tenían menos actividad, con los que terminaron antes y con los que estuvieron hasta los últimos días, tanto en los partidos amistosos como en los minutos jugados. También organizamos los entrenamientos de esa manera para equilibrar las cargas. Consideramos que correspondía que, después del partido, hiciéramos un entrenamiento bastante intenso al día siguiente, y preferimos dar libre ayer para llegar aquí con toda la energía. Ahora ya estamos de frente al partido, que es en seis días“, finalizó.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Previo al debut mundialista, Colombia jugó ante Costa Rica en Bogotá, y ante Jordania, en San Diego, California, con un balance de dos victorias-crédito Luisa González/REUTERS
Previo al debut mundialista, Colombia jugó ante Costa Rica en Bogotá, y ante Jordania, en San Diego, California, con un balance de dos victorias-crédito Luisa González/REUTERS

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Uzbekistán vs. ColombiaGuadalajaraColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Todos los detalles sobre el inicio de la Copa del Mundo, la fiesta de apertura y los encuentros que abrirán el certamen

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La Tricolor ya está en Guadalajara, donde ultimará detalles para su debut ante Uzbekistán en el Grupo K, mientras Jhon Córdoba avanza en su recuperación y Luis Díaz recibe elogios por su temporada

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

En la última jornada, el equipo colombiano se impuso a Venezuela en lanzamientos desde el punto penal con un resultado de 4-2, tras igualar a tres goles en tiempo reglamentario

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

La piloto cerró una participación sobresaliente al ocupar el tercer puesto en la primera salida de la competencia y ubicarse entre las primeras a nivel general

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

"No hubo escándalo ni trato indigno": Fabio Cannavaro responde a la polémica del control a Uzbekistán

Las autoridades en Estados Unidos fueron captadas en un proceso de revisión al equipaje y pertenencias de la delegación, lo que causó escándalo en redes sociales

"No hubo escándalo ni trato indigno": Fabio Cannavaro responde a la polémica del control a Uzbekistán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Deportes

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad