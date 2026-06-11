Abelardo de la Espriella amplía su ventaja en Polymarket: tiene un 87% de probabilidad de ganar la Presidencia, frente al 14% de Iván Cepeda

14 puntos separan a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las apuestas de Polymarket - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella llega a la recta final de la campaña presidencial como el claro favorito en Polymarket, donde registra una probabilidad de triunfo de 87%, frente al 14% de Iván Cepeda. La diferencia de 73 puntos porcentuales es la más amplia observada en las últimas mediciones de la plataforma.

El mercado de predicción sobre las elecciones presidenciales colombianas acumula un volumen de negociación de USD 36,4 millones, reflejando un alto nivel de actividad entre los participantes que apuestan por el resultado de la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

La brecha se amplió con el paso de los días

Más que un cambio repentino, las cifras muestran una tendencia sostenida a favor de De la Espriella. Durante la última semana, el candidato pasó de niveles cercanos al 82% de probabilidad de victoria a consolidarse por encima del 84% y alcanzar ahora el 87%.

La última medición del mercado de predicción muestra a Abelardo de la Espriella con 87 % de probabilidad de victoria en la segunda vuelta presidencial, frente al 14 % registrado por Iván Cepeda - crédito Polymarket

Mientras tanto, Cepeda siguió el camino contrario. Sus opciones, que habían llegado a ubicarse cerca del 19%, descendieron gradualmente hasta estabilizarse en 14%, ampliando la distancia entre ambos aspirantes.

PUBLICIDAD

La evolución de los datos evidencia que el mercado no solo mantuvo a De la Espriella como favorito, sino que fortaleció esa percepción a medida que se acerca la jornada electoral.

El favoritismo viene desde la primera vuelta

La ventaja observada actualmente tiene antecedentes en las semanas previas. Desde la jornada de primera vuelta del 31 de mayo, Polymarket ya ubicaba a De la Espriella como el candidato con mayores posibilidades de llegar a la Casa de Nariño, con una probabilidad de triunfo cercana a dos tercios frente a poco más de un tercio para Cepeda.

PUBLICIDAD

Posteriormente, esa diferencia continuó ampliándose hasta los niveles actuales, lo que muestra una tendencia consistente en el comportamiento de los participantes de la plataforma.

Abelardo de la Espriella lideró las apuestas en Polymarket a horas del cierre electoral de primera vuelta - crédito @VickyDavilaH/X

Sin nuevas encuestas, la atención se centra en la campaña

Con la entrada en vigor de la veda electoral para la publicación de sondeos, la discusión política se ha trasladado a los hechos de campaña y a las últimas mediciones conocidas antes del silencio estadístico.

PUBLICIDAD

Una de ellas fue la encuesta de AtlasIntel, realizada entre el 5 y el 10 de junio con 3.681 encuestados y un margen de error de dos puntos porcentuales. El estudio ubicó a De la Espriella con 52,6% de los votos válidos frente al 44,8% de Cepeda, una diferencia cercana a ocho puntos porcentuales.

En el escenario de votos totales, el candidato de Defensores de la Patria registró 52,2 %, mientras que Cepeda alcanzó 44,5%. El voto en blanco obtuvo 2,6%, mientras las opciones de voto nulo, abstención o indecisión se mantuvieron en niveles marginales.

PUBLICIDAD

La medición también evaluó el nivel de rechazo hacia los dos candidatos. En ese indicador, Cepeda registró 51,7%, por encima del 46,6% de De la Espriella. Un 1,7% de los consultados manifestó rechazar a ambos aspirantes por igual.

Ventaja en la mayoría de temas de gobierno

El sondeo mostró además una percepción favorable para De la Espriella en la mayoría de las áreas evaluadas.

En criminalidad y narcotráfico obtuvo 59% frente a 38% de Cepeda. En relaciones internacionales e inversiones en infraestructura alcanzó 53%, mientras su rival registró 41% en ambos temas.

PUBLICIDAD

En salud la diferencia fue de 54% contra 44%, mientras que en equilibrio fiscal, control del gasto público y lucha contra la corrupción la ventaja se ubicó en 54% frente a 43%.

La encuesta también otorgó a De la Espriella una ventaja en economía e inflación, con 53% frente a 46%, así como en impuestos y carga tributaria, donde obtuvo 53% frente a 43%.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda alcanzaría el 44,8% de los votos válidos en la segunda vuelta presidencial - crédito Encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026/AtlasIntel y Semana

Cepeda solo logró imponerse en medio ambiente, con 52% frente a 45% de su rival. También registró una ligera ventaja en pobreza y desigualdad social, con 50% frente a 48%.

Persisten las controversias políticas

La campaña también ha estado marcada por la discusión sobre la legitimidad de los resultados de la primera vuelta.

Mientras Cepeda reconoció oficialmente los resultados una vez concluyeron los escrutinios, el presidente Gustavo Petro mantuvo cuestionamientos sobre el proceso electoral y el sistema de escrutinio utilizado por la Registraduría.

PUBLICIDAD

La entidad electoral respondió defendiendo la transparencia del censo, del sistema de votación y del proceso de conteo de votos.

A la controversia se sumó el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la candidatura de De la Espriella.

El mandatario estadounidense manifestó públicamente su apoyo al aspirante colombiano, un pronunciamiento que generó una rápida respuesta de Petro, quien cuestionó cualquier intento de influencia externa en el proceso electoral.