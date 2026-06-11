Colombia

Famoso periodista argentino detuvo transmisión en el Mundial de Fútbol en México para tomarse una foto con Shakira: “Para el Instagram”

La llegada de la cantante colombiana a una de las aperturas del Mundial 2026 provocó un momento viral cuando Marcelo Benedetto interrumpió la cobertura en vivo de DirecTV Sports para acercarse a la artista

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Shakira con gafas de sol y haciendo el signo de la paz, junto a un hombre sonriente en traje y corbata, ambos detrás de una valla metálica.
Marcelo Benedetto, periodista argentino, dejó a un lado una transmisión en vivo para tomarse una fotografía con Shakira - crédito @shakiracarla/X

La logística de la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó uno de los primeros episodios virales del torneo cuando el periodista argentino Marcelo Benedetto, del equipo de DirecTV Sports, abandonó una transmisión en vivo al identificar la salida de Shakira del estadio Azteca, en Ciudad de México, tras uno de sus ensayos para la presentación de la inauguración.

La acción del comunicador interrumpió la cobertura oficial mientras hablaba con sus compañeros en estudio para priorizar una fotografía con la artista, quien ese día encabezó una de las ceremonias inaugurales. El episodio, que quedó grabado para la posteridad en las redes sociales, muestra cuando Benedetto les dice a sus compañeros: “Es que voy por una consigna, está viniendo Shakira, voy a buscar a Shakira”.

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El momento se viralizó rápidamente en redes sociales por la espontaneidad del comunicador - crédito @shakiracarla/X

Sus compañeros, impresionados, pensaron que el periodista deportivo la buscaría para hacerle alguna pregunta, pero, contrario a esto, se llevaron tremenda sorpresa cuando Marcelo posó frente a la cámara de su celular abrazado por la colombiana y se tomó la fotografía.

“Va a toda... Ella quiere mucho a la Argentina y a los argentinos... Marcelito Benedetto está trando seguramente de encontrar palabra con Shakira... ¡Claro, era la foto para el Instagram de Benedetto", expresaron sus compañeros.

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Distribución multiplataforma en América Latina

El acceso a las imágenes, programas y eventos en directo quedó repartido entre señales abiertas, cable y plataformas de streaming, en una apuesta de los canales Caracol, RCN y Win Sports, junto con DirecTV y Disney Plus, para maximizar audiencias en Colombia y América Latina.

Shakira ensaya para su presentación en la inauguración - crédito Shakira/Facebook
Shakira ensaya para su presentación en la inauguración - crédito Shakira/Facebook

Las reacciones en redes sociales estuvieron a la orden del día, pues para muchos el hecho fue viral debido a la espontaneidad que mostró del veterano periodista al ver a la artista de cerca.

Mensajes como: “Al carajo la entrevista, a lo que yo vine fue por mi fotografía”; “Shakira definitivamente tiene más mundiales que Piqué”; “Todos confiando en que la iba a entrevistar y era simplemente una foto en modo fan”, entre otros.

Shakira no para de ensayar para la inauguración

La expectativa en Ciudad de México ha alcanzado su punto más alto ante la inminente inauguración del Mundial 2026, donde Shakira encabezará la ceremonia en el Estadio Ciudad de México.

La cantante colombiana confirmó su presencia y entusiasmo a través de redes sociales, compartiendo imágenes y videos de sus ensayos junto a su equipo de bailarines y dejando claro que está preparada para el evento.

“Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos!! No puedo esperar a veros a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup”, acompañando su mensaje con imágenes junto a su equipo de bailarines.

Las dos artistas emocionaron a sus seguidores con una posible aparición juntas en el escenario - crédito @javihoyosmartinez/IG

El espectáculo inaugural tendrá lugar pocas horas antes del partido entre México y Sudáfrica, abriendo una edición histórica que, por primera vez, incorpora a 48 selecciones nacionales y se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Para responder a la pregunta sobre la participación de Shakira, la artista interpretará el tema Dai Dai, acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy, según confirmó la FIFA. La cartelera incluye a otros destacados músicos como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y Tyla.

Asimismo, la colombiana también ensaya para sus próximas presentaciones en los Estados Unidos, donde agregó nuevas fechas de su gira mundial Las mujeres ya no lloran en la que tendrá de acuerdo con un video, la presentación por primera vez de la canción Zoo de la película de Dinsey Zootopia 2.

De acuerdo con medios mexicanos, la aparición de la colombiana en la inauguración está pactada para las 12:40 p. m. hora de Colombia.

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