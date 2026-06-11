Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

La esposa de Santiago Arias vuelve a ser tendencia y estos son los datos que debe conocer de ella - crédito @karinjimenez91/IG

En medio de la expectativa que rodea a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026, varios de los familiares de los futbolistas han captado la atención de los aficionados.

Una de ellas es Karin Jiménez, esposa del lateral colombiano Santiago Arias, quien en repetidas oportunidades ha sido tendencia en las redes sociales por compartir románticas fotografías junto al jugador, los mensajes de apoyo para él antes de esta nueva etapa deportiva y por dejar ver detalles de su vida diaria.

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Por ejemplo, tan pronto se conoció de la convocatoria de Arias para el Mundial 2026, Karin no dudó en hacer una publicación dedicada al jugador con la que celebró el nuevo reto profesional y la oportunidad de estar junto a él en esa etapa. Una publicación que generó cientos de comentarios por parte de los seguidores de la pareja, quienes destacaron la solidez de su relación y la constante presencia de Jiménez en la carrera del futbolista.

“Solo puedo agradecer. A Dios, a la vida y a este hombre que me sigue enseñando que los sueños sí valen cada sacrificio. Vamos Colombia”, expresó la también modelo.

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Karin Jiménez vuelve a ser tendencia con mensajes y videos de apoyo a Santiago Arias antes del reto con Colombia - crédito @karinjimenez91/IG

Aunque muchos conocen a Karin Jiménez por ser la compañera sentimental del jugador de la Tricolor, la mujer ha construido una carrera propia en diferentes ámbitos, consolidándose como empresaria, creadora de contenido, modelo y figura pública en Colombia.

De los reinados a convertirse en referente digital

Karin Jiménez nació el 18 de abril de 1991 y desde muy joven estuvo vinculada al mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Su participación en diferentes concursos nacionales le permitió ganar reconocimiento antes de incursionar en las plataformas digitales.

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Entre sus logros más destacados figuran su participación en el Reinado Nacional de Ganadería en 2012, además de haber obtenido el título de princesa en un concurso para Señorita Huila y haber competido en el Reinado Nacional del Mar.

Sin embargo, fue a partir de 2016 cuando comenzó a fortalecer su presencia en redes sociales, compartiendo inicialmente contenidos relacionados con su trabajo como modelo y aspectos de su vida personal.

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Quién es Karin Jiménez, la empresaria y modelo esposa de Santiago Arias - crédito @karinjimenez91/IG

Con el paso de los años, su contenido evolucionó hacia una faceta mucho más cercana y familiar, enfocándose en la maternidad, la crianza y las experiencias cotidianas junto a sus hijos, lo que le permitió consolidar una comunidad de seguidores en Instagram.

Más allá de su trabajo como influenciadora, Karin Jiménez también ha desarrollado una faceta empresarial que nació precisamente de su experiencia como madre.

La esposa de Santiago Arias creó Maternity, una marca especializada en productos dirigidos a mujeres embarazadas y en etapa de lactancia. Inicialmente, el proyecto contaba con una tienda física en Bogotá dedicada a acompañar a las madres durante este proceso; sin embargo, actualmente funciona únicamente como plataforma virtual.

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A través de este emprendimiento, Karin ha explicado que su propósito ha sido facilitar la experiencia de la maternidad y ofrecer alternativas pensadas específicamente para las necesidades de las mujeres durante esta etapa.

De los reinados a Maternity: la historia de Karin Jiménez - crédito @maternitybykarinjimenez/IG

También ha trabajado como presentadora y ha participado en diferentes campañas publicitarias relacionadas con moda, bienestar y estilo de vida. Además, recientemente ha lanzado productos de belleza y cuidado capilar.

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Una familia consolidada junto a Santiago Arias

Karin Jiménez y Santiago Arias conforman una de las parejas más estables del entretenimiento y el deporte colombiano. La relación supera la década y ambos han compartido públicamente momentos importantes de su vida familiar.

Fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos: Thiago, nacido en 2017; Lucca, en 2019; y Milán, que llegó al mundo en 2022.

Precisamente, las publicaciones familiares son algunas de las más comentadas en sus redes sociales, donde suele mostrar celebraciones especiales, viajes y la dinámica que mantienen como padres.

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Actualmente, la familia reside en Argentina, país donde el futbolista desarrolla parte de su carrera profesional, pues hace parte de la agrupación del Club Atlético Independiente, mientras Karin continúa fortaleciendo sus proyectos digitales y empresariales.