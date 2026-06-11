La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La fotografía es del partido entre Colombia y Perú en la final del torneo de la Liga Evolución, la camiseta de Colombia es de visitante, la de Perú es de local - crédito Conmebol

Colombia cerró su participación en la Liga Evolución de Fútbol Playa Zona Norte 2026 con un balance positivo y un lugar en el podio continental. La selección nacional ocupó la tercera posición de la clasificación general tras sumar nueve puntos en cinco jornadas disputadas en la playa Las Palmas de Esmeraldas, Ecuador, escenario que reunió a las mejores selecciones de la región entre el 2 y el 8 de junio.

El combinado colombiano llegó a la última fase del torneo con opciones de pelear por los primeros lugares, gracias a una campaña en la que mostró competitividad tanto en la categoría de mayores como en la sub-20. Sin embargo, los resultados finales le permitieron ubicarse detrás de Brasil, campeón con 15 unidades, y Venezuela, que terminó en la segunda posición con 12 puntos.

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Esta es fue la convocatoria de los jugadores que quedaron en el tercer puesto de la Liga Evolución de fútbol playa - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Liga Evolución de Fútbol Playa es uno de los certámenes más importantes organizados por la Conmebol para impulsar el desarrollo de esta disciplina en Sudamérica. El formato reúne los resultados de las categorías sub-20 y mayores, por lo que cada partido tiene incidencia directa en la tabla general. En esta edición participaron Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia bajo un sistema de todos contra todos a lo largo de cinco fechas.

Uno de los momentos más destacados para la delegación nacional se produjo en la tercera jornada, cuando enfrentó a Brasil, selección que posteriormente se coronó campeona de la Zona Norte. En la categoría sub-20, Colombia logró una valiosa victoria en la definición por penales luego de empatar 2-2 durante el tiempo reglamentario. Luis Rodríguez y Brayan Gómez fueron los autores de los goles colombianos en un compromiso que evidenció el crecimiento de los jóvenes talentos nacionales.

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La fotografía es del enfrentamiento entre Brasil y Perú, duelo de la segunda jornada de la Liga Evolución que ganó el conjunto brasileño 7-6 - crédito Conmebol

El resultado en la categoría de mayores

La historia fue diferente en la categoría de mayores. La Tricolor llegó a tener ventaja en el marcador, pero el conjunto brasileño reaccionó y terminó imponiéndose 6-5 en el tiempo extra. A pesar de la derrota, el rendimiento colombiano permitió que el equipo llegara a la cuarta fecha, destinada al descanso, ocupando momentáneamente la segunda posición de la clasificación general con ocho unidades.

El cierre del campeonato llegó con el enfrentamiento frente a Venezuela, rival directo en la lucha por los primeros lugares. En la categoría de mayores, Colombia volvió a demostrar capacidad de reacción y carácter competitivo. Tras igualar 3-3 en el tiempo reglamentario, el encuentro se definió desde el punto penal, donde los colombianos se impusieron por 4-2.

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El diseño que expone los dos resultados de la última jornada de la Liga Evolución con Colombia interponiéndose ante Venezuela desde el punto penal 4-2 y Brasil ganando en tiempo reglamentario ante Ecuador - crédito @futbolplayaok/Instagram

Las anotaciones nacionales estuvieron a cargo de Rafael Acosta y Esleider De Ávila, quien marcó un doblete y se convirtió en una de las figuras del compromiso. Gracias a ese resultado, el equipo de mayores aportó puntos importantes para la clasificación final de la delegación nacional.

No obstante, en la categoría sub-20 el resultado no acompañó a la selección colombiana. Venezuela se quedó con la victoria por 3-2, un desenlace que terminó inclinando la balanza a favor de los venezolanos en la tabla general del certamen.

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Al finalizar las cinco jornadas de competencia, Colombia acumuló nueve puntos, producto de dos victorias obtenidas en tiempo reglamentario y tres triunfos conseguidos en definiciones por penales. La cifra le permitió asegurar la tercera posición de la Zona Norte, por encima de Ecuador, que sumó siete unidades, y Perú, que cerró su participación con cuatro puntos.

El próximo torneo de la selección Colombia

Brasil, por su parte, confirmó su dominio en la modalidad al quedarse con el primer lugar con puntaje perfecto de 15 unidades. El conjunto brasileño obtuvo así el derecho de disputar la final absoluta de la Liga Evolución frente al ganador de la Zona Sur, en busca de coronarse como el mejor seleccionado de fútbol playa del continente.

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Ahora el fútbol playa colombiano ya tiene la mirada puesta en los próximos desafíos del calendario internacional. El principal compromiso será el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Fútbol Playa, programado entre el 22 y el 30 de agosto en Perú. Allí, Colombia integrará el Grupo A y buscará consolidar el proceso de formación que dejó buenas sensaciones durante la Liga Evolución.