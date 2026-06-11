Usuaria de TransMilenio agredió a una periodista durante un control en el sur de Bogotá: esto pasó

La agresión ocurrió durante un operativo de control en TransMilenio para frenar el ingreso irregular de pasajeros - crédito @_antiipatico_/X

Un nuevo hecho de intolerancia en TransMilenio quedó registrado en el Portal 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá, mientras se realizaban controles para impedir el ingreso irregular de pasajeros al sistema.

La situación ocurrió en la mañana del jueves 11 de junio cuando personal de seguridad ejecutaba un operativo para evitar que usuarios accedieran sin pagar el pasaje.

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Durante estas labores, la periodista Isabella Muriel, de Alerta Bogotá, cubría en vivo los procedimientos en la estación y presenció cómo un hombre y una mujer intentaron ingresar con una sola validación.

De esta manera, los vigilantes intervinieron para verificar que ambos pasajeros hubieran realizado el pago correspondiente. Fue entonces cuando la mujer reaccionó con insultos y reclamos contra los empleados encargados, elevando el tono del incidente.

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Durante la transmisión, se observó que la usuaria dirigió también palabras ofensivas hacia la reportera, que documentaba el procedimiento. Tras comprobarse que la mujer sí había validado su ingreso, se le permitió seguir su camino dentro de la estación.

El episodio continuó cuando, al pasar junto a la periodista, la mujer la habría golpeado con una chaqueta, lo que generó nuevos intentos del personal de seguridad por contener la situación. Testigos aseguraron que la usuaria trató de acercarse varias veces más a Isabella Muriel, en aparente ánimo de confrontarla.

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La escena se resolvió cuando la mujer finalmente abandonó el lugar. La intervención de los empleados de seguridad evitó que la confrontación escalara y no se reportaron lesiones ni consecuencias mayores para los implicados.