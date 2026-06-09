Colombia

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

El militar retirado fue señalado por subalternos que comparecieron ante el tribunal de haber tenido vínculo con paramilitares y de haber participado en ejecuciones extrajudiciales “falsos positivos”

Guardar
Google icon
JEP - José Pastor Ruiz Mahecha
Ruiz negó haber participado de los crímenes por los que será imputado por la justicia ordinaria - crédito JEP

Uno de los compromisos que adquieren los exmilitares que participaron en algún crimen en el contexto del conflicto interno y buscan redimir sus actos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es entregar la verdad completa de los hechos.

Esta fue la razón por la que el 9 de junio se confirmó que la JEP excluyó al teniente coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha, que ha sido mencionado por otros exmilitares en casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”.

PUBLICIDAD

La expulsión se confirmó durante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz, que concluyó que el compareciente no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, desconoció reiteradamente la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional.

El proceso contra el exuniformado pasará a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con la investigación y la imputación de cargos por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

PUBLICIDAD

Las claves de la expulsión de Ruiz Mahecha

JEP - José Pastor Ruiz Mahecha
La JEP considera que Ruiz buscó revictimizar a los familiares de los jóvenes y campesinos presentados como guerrilleros dados de baja - crédito JEP

La JEP informó que el incidente de verificación comenzó en marzo de 2026 luego de que apoderados de las víctimas pidieron evaluar el cumplimiento del exuniformado y se comprobó que el compareciente no realizó aportes verídicos, genuinos y efectivos al esclarecimiento de la verdad.

La magistrada del caso calificó como incompatible el comportamiento de Ruiz Mahecha con las obligaciones que asumió, puesto que desconoció su responsabilidad en los hechos y ha asegurado públicamente que fue condenado de manera injusta por falsos testimonios.

El teniente (r) negó haber tenido vínculos con paramilitares y aseguró que, a pesar de que otros militares confesaron que se trataba de jóvenes y campesinos los que fueron presentados como bajas, para él, todas fueron actuaciones legítimas en combate.

JEP - José Pastor Ruiz Mahecha
El exmilitar estuvo vinculado a los macrocasos 03 y 08 de la JEP - crédito JEP

La JEP recordó que cuando se sometió a la justicia transicional, Ruiz Mahecha tenía tres sentencias por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas, por los hechos registrados entre el 22 de junio y el 26 de octubre de 2002, cuando 20 personas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.

“Estas conductas evidencian una falta de compromiso con los fines del Sistema Integral para la Paz y afectan directamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, es parte del informe presentado por la JEP sobre la expulsión del exmilitar.

El tribunal también mencionó que el militar retirado estaba vinculado a los macrocasos 03 y 08, en los que se abordan asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate y crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares.

JEP - José Pastor Ruiz Mahecha
A pesar de no tener pruebas, el exmilitar vinculó a las víctimas con las Farc-EP - crédito JEP

Otro aspecto mencionado es que Ruiz Mahecha minimizó en repetidas ocasiones a familiares de las víctimas y señaló que estos estaban vinculados con las Farc-EP sin ningún tipo de pruebas; además de que en los mismos casos se registraron testimonios que acreditan su participación en estos asesinatos, incluyendo subalternos de cuando fue comandante del Batallón de Contraguerrilla 55 de la Brigada Móvil y jefe de inteligencia y de operaciones del Batallón de Artillería dos de La Popa, en Valledupar.

“Con esta decisión, la JEP registra 119 exclusiones por incumplimiento de las obligaciones asumidas ante el Sistema Integral para la Paz. De ellas, 80 corresponden a exintegrantes de las Farc-EP, 19 a miembros de la fuerza pública, ocho a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, cuatro a terceros civiles y ocho a comparecientes de otras categorías o en proceso de verificación”.

Temas Relacionados

José Pastor Ruiz MahechaJEPFalsos PositivosParamilitaresJusticia transicionalColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bogotá cubrirá hasta el 50% del valor de un camión nuevo: así puede acceder a los beneficios y al crédito de $7.500 millones

La ayuda no reembolsable apunta a dueños de unidades viejas matriculadas en la capital y se complementa con créditos blandos, plazos de ocho años y seis meses de gracia

Bogotá cubrirá hasta el 50% del valor de un camión nuevo: así puede acceder a los beneficios y al crédito de $7.500 millones

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán en el estadio Defensores del Chaco asegurar el título tras obtener el cupo al Mundial de Brasil 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Revelan los problemas a los que se exponen los empleados que se ausenten en la jornada laboral por ver los partidos del Mundial

Permisos especiales, esquemas de teletrabajo y nuevas dinámicas grupales surgen como respuesta de empresas ante el reto de mantener la motivación sin descuidar el cumplimiento profesional

Revelan los problemas a los que se exponen los empleados que se ausenten en la jornada laboral por ver los partidos del Mundial

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: campaña de Abelardo de la Espriella desafió orden del Tribunal de Bogotá

Los ciudadanos se alistan para una nueva jornada electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se disputarán la Presidencia. Los candidatos trabajan para ganarse la confianza de los votantes

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: campaña de Abelardo de la Espriella desafió orden del Tribunal de Bogotá

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

El entrenador uruguayo termina contrato el 30 de junio de 2026, pero el título en la Liga BetPlay cambió los planes de la junta directiva para el segundo semestre

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Deportes

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

Comenzó la cuenta regresiva para el debut mundialista de la selección Colombia: cuándo comienza el Mundial Femenino 2027

Paraguay vs. Colombia EN VIVO, Liga de Naciones Femenina: minuto a minuto de la “Tricolor” en Asunción

Así va la renovación del técnico Alfredo Arias en el Junior de Barranquilla

Hinchas de Nacional son virales por hacerse tatuajes de triunfo antes de la final contra Junior: “Ganaron experiencia”

La República Democrática del Congo no llegará bien al Mundial 2026: perdió ante Chile por 2-1