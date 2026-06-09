Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Ruiz negó haber participado de los crímenes por los que será imputado por la justicia ordinaria - crédito JEP

Uno de los compromisos que adquieren los exmilitares que participaron en algún crimen en el contexto del conflicto interno y buscan redimir sus actos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es entregar la verdad completa de los hechos.

Esta fue la razón por la que el 9 de junio se confirmó que la JEP excluyó al teniente coronel (r) José Pastor Ruiz Mahecha, que ha sido mencionado por otros exmilitares en casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”.

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La expulsión se confirmó durante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) del Tribunal para la Paz, que concluyó que el compareciente no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de la verdad, desconoció reiteradamente la verdad judicial establecida en sentencias condenatorias ejecutoriadas e incumplió los compromisos asumidos ante la justicia transicional.

El proceso contra el exuniformado pasará a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con la investigación y la imputación de cargos por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

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Las claves de la expulsión de Ruiz Mahecha

La JEP considera que Ruiz buscó revictimizar a los familiares de los jóvenes y campesinos presentados como guerrilleros dados de baja - crédito JEP

La JEP informó que el incidente de verificación comenzó en marzo de 2026 luego de que apoderados de las víctimas pidieron evaluar el cumplimiento del exuniformado y se comprobó que el compareciente no realizó aportes verídicos, genuinos y efectivos al esclarecimiento de la verdad.

La magistrada del caso calificó como incompatible el comportamiento de Ruiz Mahecha con las obligaciones que asumió, puesto que desconoció su responsabilidad en los hechos y ha asegurado públicamente que fue condenado de manera injusta por falsos testimonios.

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El teniente (r) negó haber tenido vínculos con paramilitares y aseguró que, a pesar de que otros militares confesaron que se trataba de jóvenes y campesinos los que fueron presentados como bajas, para él, todas fueron actuaciones legítimas en combate.

El exmilitar estuvo vinculado a los macrocasos 03 y 08 de la JEP - crédito JEP

La JEP recordó que cuando se sometió a la justicia transicional, Ruiz Mahecha tenía tres sentencias por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas, por los hechos registrados entre el 22 de junio y el 26 de octubre de 2002, cuando 20 personas fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.

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“Estas conductas evidencian una falta de compromiso con los fines del Sistema Integral para la Paz y afectan directamente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, es parte del informe presentado por la JEP sobre la expulsión del exmilitar.

El tribunal también mencionó que el militar retirado estaba vinculado a los macrocasos 03 y 08, en los que se abordan asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate y crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares.

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A pesar de no tener pruebas, el exmilitar vinculó a las víctimas con las Farc-EP - crédito JEP

Otro aspecto mencionado es que Ruiz Mahecha minimizó en repetidas ocasiones a familiares de las víctimas y señaló que estos estaban vinculados con las Farc-EP sin ningún tipo de pruebas; además de que en los mismos casos se registraron testimonios que acreditan su participación en estos asesinatos, incluyendo subalternos de cuando fue comandante del Batallón de Contraguerrilla 55 de la Brigada Móvil y jefe de inteligencia y de operaciones del Batallón de Artillería dos de La Popa, en Valledupar.

“Con esta decisión, la JEP registra 119 exclusiones por incumplimiento de las obligaciones asumidas ante el Sistema Integral para la Paz. De ellas, 80 corresponden a exintegrantes de las Farc-EP, 19 a miembros de la fuerza pública, ocho a agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, cuatro a terceros civiles y ocho a comparecientes de otras categorías o en proceso de verificación”.

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