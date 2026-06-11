Suspenden a Agmeth Escaf por expresiones contra Abelardo de la Espriella: será investigado por la Procuraduría

Las declaraciones de Agmeth Scaff fueron dadas en una entrevista con Blu Radio - crédito agmethescaf/Instagram

La Procuraduría General de la Nación suspendió en forma provisional al representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Scaff, debido a sus declaraciones contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En entrevista con Blu Radio, Scaff indicó que De la Espriella “se está comportando como (…) como lo decimos, como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones (…) Aquí es muy bravito, muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante Estados Unidos".

PUBLICIDAD

Por estas declaraciones, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría decidió abrir una investigación y suspenderlo de manera provisional hasta el 21 de junio de 2026, tras una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien cuestionó las afirmaciones del congresista.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría decidió abrir una investigación y suspender a Agmeth Scaff de manera provisional hasta el 21 de junio de 2026 - crédito suministrada

En la queja disciplinaria, Pablo Bustos Sánchez indicó que la conducta de Agmeth Scaff “constituye una grave falta disciplinaria, que termina afectando la democracia como un todo, y no solo al movimiento político ‘Defensores de la Patria’ y su candidato Abelardo De La Espriella, y quebranta los deberes éticos y legales del servidor público, como es el trato respetuoso respecto de los ciudadanos”.

PUBLICIDAD

La Procuraduría General de la Nación señaló que las expresiones utilizadas por el congresista del Pacto Histórico podrían generar un ambiente de confrontación verbal durante el panorama electoral que vive Colombia por las elecciones presidenciales, que el 21 de junio tendrá la segunda vuelta presidencial.

“La conducta investigada se enmarca en el escalamiento verbal de descalificaciones e insultos que se vienen dando en la contienda electoral, donde, al parecer, Agmeth José Escaf Tijerino, aprovechando su calidad de alto funcionario del Estado y su facilidad para acceder a los medios de comunicación, irrespetó, al parecer, al candidato presidencial Abelardo De La Espriella”, se lee en el documento emitido por la entidad.

PUBLICIDAD