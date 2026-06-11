Deportes

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

La piloto cerró una participación sobresaliente al ocupar el tercer puesto en la primera salida de la competencia y ubicarse entre las primeras a nivel general

Guardar
Google icon
Tatiana Calderón
Tatiana Calderón también compite en la Nascar Brasil, integrando un equipo femenino - crédito @Tatacalde7/Instagram

Tatiana Calderón, piloto colombiana de la Escudería Telmex, alcanzó el tercer lugar en el primer heat del GT Challenge de las Américas durante los 500 km de Panamá y, junto a su compañero Carlos Hernández en el Lamborghini Evo GT3*, finalizó cuarta en la clasificación general absoluta.

El desempeño de Calderón la consolidó como una de las protagonistas de la prueba al lograr el podio parcial en el primer heat y ubicar a su equipo entre los mejores en Punta del Este. La competencia se disputó en el Autódromo de Panamá, en una pista de 2.600 km de longitud, durante la segunda fecha de la temporada 2024 del campeonato.

PUBLICIDAD

Tatiana Calderón fue responsable de clasificar y conducir en el primer heat, en una manga programada a 45 minutos más una vuelta. Logró mantenerse en el grupo puntero pese a perder posiciones en la largada y recuperó su lugar de partida antes de concluir en la tercera posición.

Segunda manga marcada por incidentes y cambios de estrategia

La segunda manga resultó accidentada, con varias interrupciones derivadas de banderas amarillas, auto de seguridad y dos banderas rojas, una de ellas causada por fallas de iluminación en el circuito, detalló El País. Carlos Hernández tomó el mando en este heat y enfrentó una fuerte competencia en la categoría estelar GTS FIA GT3.

PUBLICIDAD

Tatiana Calderón
Tatiana Calderón se ubicó en la cuarta posición a nivel general de la competencia en Panamá - crédito @Tatacalde7/Instagram

Al cierre de la manga, el equipo se ubicó cuarto en la clasificación de su categoría y séptimo en la general. Estas circunstancias afectaron la estrategia planificada, incluyendo la posibilidad de que Calderón tomara nuevamente el volante.

Un incidente durante el heat anuló el plan de cambio de piloto y obligó a replantear la gestión de la carrera cuando la bandera roja alteró el ritmo de la competencia.

Valoraciones de Calderón tras los 500 km de Panamá

Tras la carrera, Tatiana Calderón resaltó la presión y exigencia del primer heat, donde, pese a perder posiciones al inicio, evidenció el ritmo competitivo del equipo. La corredora subrayó que el potencial mostrado en su turno fue resultado de la preparación del equipo en condiciones exigentes.

Calderón lamentó que las interrupciones en la segunda manga impidieran ejecutar la estrategia prevista. Sin embargo, reconoció que los incidentes y ajustes en plena carrera forman parte habitual de las pruebas de resistencia.

Tatiana Calderón
Tatiana Calderón es una de las pilotos colombianas con más experiencia en los últimos años - crédito @Tatacalde7/Instagram

Al concluir la prueba, la piloto reafirmó su satisfacción por el rendimiento alcanzado y destacó la competitividad demostrada en la primera manga. La gestión efectiva del equipo permitió mantener el nivel a pesar de los cambios imprevistos.

El desempeño de Tatiana Calderón en los 500 km de Panamá confirmó su fortaleza para enfrentar carreras complejas y contribuyó al reconocimiento internacional del automovilismo colombiano.

Buena actuación de Sebastián Montoya

El colombiano Sebastián Montoya terminó octavo en la carrera principal de la Fórmula 2 disputada el domingo en el circuito urbano de Mónaco, resultado con el que sumó cuatro puntos en la cuarta fecha del campeonato de la FIA. Con ese resultado, el piloto llegó a 20 unidades en la temporada y quedó 12º en la clasificación general.

Montoya, al volante del auto 11 de Prema Racing, largó decimocuarto y fue uno de los primeros en ingresar a boxes para cambiar de neumáticos, al pasar de superblandos a blandos. Después avanzó posiciones con adelantamientos sobre Roman Bilinski y Gabriele Minì.

Sebastián Montoya sigue destacándose en la carrera principal, pero con problemas en los dos primeros días de competencia - crédito FCF
Sebastián Montoya sigue destacándose en la Fórmula 2 y espera dar el salto a la Fórmula 1 en los próximos años - crédito FCF

Hoy conseguimos sumar con el octavo lugar obtenido. Ambas carreras fueron muy peleadas. El ritmo ha sido muy intenso aquí en Mónaco, pero estamos con buen ánimo para todas las fechas en Europa”, declaró el piloto, en declaraciones recogidas por El País.

En la misma competencia, el búlgaro Nikola Tsolov ganó la carrera, seguido por Alexander Dunne (Rodin Motorsport) y Dino Beganovic, según El País. Minì se mantiene como líder del campeonato de pilotos con 63 puntos, con Tsolov a una unidad; Martinius Stenshorne es tercero con 48, seguido por Dunne, también con 48, y el mexicano Noel León ocupa el quinto lugar con 45.

En el campeonato por equipos, Campos Racing encabeza la tabla con 107 puntos, por delante de Rodin Motorsport (96) y MP Motorsport (75), mientras que Prema Racing figura noveno con 30.

Temas Relacionados

GT Challenge de las AméricasPanamáTatiana CalderónEscudería TelmexColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

En la última jornada, el equipo colombiano se impuso a Venezuela en lanzamientos desde el punto penal con un resultado de 4-2, tras igualar a tres goles en tiempo reglamentario

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

"No hubo escándalo ni trato indigno": Fabio Cannavaro responde a la polémica del control a Uzbekistán

Las autoridades en Estados Unidos fueron captadas en un proceso de revisión al equipaje y pertenencias de la delegación, lo que causó escándalo en redes sociales

"No hubo escándalo ni trato indigno": Fabio Cannavaro responde a la polémica del control a Uzbekistán

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Los equipos del fútbol colombiano tendrán hasta el 10 de agosto para inscribir jugadores de cara a la Liga BetPlay 2026-II. Conozca cuáles se han adelantado a realizar los primeros movimientos

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

El volante perdió la titularidad en el cuadro inglés en los últimos partidos, lo que causó preocupación por el tiempo que le queda en su contrato

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Croacia arribó a Estados Unidos y señaló las ausencias de Inglaterra antes de su debut en el Mundial: “Faltan algunos jugadores”

En rueda de prensa, los jugadores Kristijan Jakić e Igor Matanović compartieron sus impresiones sobre su primer rival en el campeonato el próximo 17 de junio en Arlington, Texas

Croacia arribó a Estados Unidos y señaló las ausencias de Inglaterra antes de su debut en el Mundial: “Faltan algunos jugadores”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

Deportes

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad

Selección Colombia: los récords que podrá romper en la Copa del Mundo 2026 con James Rodríguez como protagonista

Duro reto para la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026: este es el invicto de Portugal