Colombia

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Jacobo Solano habló con Infobae Colombia sobre el fracaso de la “Paz Urbana” en el Atlántico y el silencio del Gobierno nacional

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Asesinato de 'La Mona' - 'Castor' - Digno Palomino
Alias Castor entregó nombres que habrían participado en el asesinato de su pareja sentimental - crédito Visuales IA

El 9 de junio se registró el asesinato de Mayra Alejandra Vera, abogada que en el Atlántico era conocida como “La Mona” y había sido vinculada en repetidas ocasiones con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de la banda delincuencial Los Costeños.

El crimen contra la mujer de 37 años se registró al interior del conjunto residencial Horizonte, en Puerto Colombia, y llamó la atención de la opinión pública por la importancia que había tenido Vera en los acercamientos de “Paz Urbana” entre bandas delincuenciales en el Atlántico.

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Un hombre armado se acercó al vehículo que conducía la víctima, y le disparó siete veces, la mayoría de los tiros en el rostro, lo que le causó la muerte inmediata de la jurista. Las autoridades investigan el crimen como una posible retaliación entre estructuras criminales rivales. Testigos afirmaron que el arma utilizada tenía silenciador, lo que dificultó que se identificara el ataque de inmediato.

Las autoridades informaron que Vera Duarte tenía antecedentes judiciales por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, hurto y falsedad en documento público y se le menciona en informes como la pareja sentimental de alias Castor.

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Mayra Alejandra Vera Duarte, alias La Mona, sigue viva - crédito redes sociales.
Vera Duarte fue clave en los intentos de llegar a acuerdos entre las bandas delincuenciales en el Atlántico - crédito Red Social Facebook

Asesinato de “La Mona” demuestra la realidad de la guerra entre bandas delincuenciales en Barranquilla

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano habló sobre lo que implica para las disputas territoriales entre Los Costeños (al mando de “Castor”) y Los Pepes (liderados por Digno Palomino) el asesinato de Mayra Alejandra Vera.

En primer lugar, afirmó que en la región se afirma que este crimen fue planeado por “El negrito del Rubi”, como se le conoce al jefe de sicarios de Digno Palomino en la actualidad.

Para Solano, este hecho demuestra que los acuerdos anunciados meses atrás por el Gobierno nacional fueron incumplidos por las bandas delincuenciales, que siguen delinquiendo bajo el silencio del Estado y las alcaldías locales.

“Esa guerra está que arde y el Gobierno no hace nada. Las alcaldías callan y son muertos sobre muertos”, indicó el comunicador.

Esta foto quedó como recuerdo del encuentro entre Digno José Palomino Rodríguez, más conocido como Digno Palomino (izq.); y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor (der.) en la cárcel La Picota de Bogotá - crédito @HOLLMANMORRIS/X / RTVC
El comunicador afirmó que ya no existe tregua entre las bandas delincuenciales en Barranquilla - crédito @HOLLMANMORRIS/X / RTVC

Solano compartió el comunicado en el que “Castor”, que está recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, anticipó que tiene conocimiento de la identidad de los criminales que asesinaron a su pareja, señalando a Naín Andrés Pérez Toncel, alias El Menor, líder de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, como uno de los responsables.

“Dejo en manos de las autoridades toda investigación sobre el caso y los demás casos en donde vienen siendo víctimas mis familiares y amigos, también dejo claro que aunque los sicarios ya están identificados y espero que pronto sean judicializados, quiero recalcar que detrás de estas personas hay un grupo de robadores de tierras que se mueven con impunidad ordenando asesinatos y pagando con dinero producto de robo de tierras, narcotráfico y extorsiones a los sicarios de los barrios”.

Comunicado de alias Castor
Este fue el documento que "Castor" entregó a las autoridades tras el asesinato de su pareja sentimental - crédito Suministrado a Infobae

“Castor” nombró en el comunicado a “Joel Piraña” y “Rulay” como los criminales que recibieron la orden de terminar con la vida de su pareja sentimental, y aseguró que son figuras conocidas por las autoridades en Barranquilla, ya que los acusó de entregar dinero a policías y funcionarios de la Fiscalía en la región.

Ellos son quienes manejan la alcaldía; ya está bueno de que en Barranquilla estas personas sigan cometiendo delitos con esa impunidad, yo no soy ejemplo para nadie, pero hoy en día acepto mis errores y estoy pagando una condena y por lo menos yo tuve los pantalones de aceptar lo que hice y confío en que aunque compren a todos los funcionarios de la justicia, de Dios no se van a escapar”.

Jacobo Solano anticipó que en Barranquilla se ha comenzado a hablar de la guerra que se registrará por el asesinato de “La Mona” y de los cuidados que adoptó “Castor” en prisión ante el riesgo de que pueda ser ultimado en el centro carcelario.

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