Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Kris R anunció un concierto en la DaviArena de Medellín para el 20 de noviembre de 2026, tras una campaña de expectativa con vallas publicitarias en la ciudad - crédito @krisrofficial/Instagram

Kris R, una de las voces más representativas del trap colombiano y pionero del género en Medellín, anunció el miércoles 10 de junio su concierto en la DaviArena de la capital antioqueña para el 20 de noviembre de 2026, con un anuncio que fue precedido por una campaña de expectativa con vallas publicitarias en puntos estratégicos de la ciudad.

El show llega en el momento de mayor proyección de su carrera. Semanas atrás, el artista agotó todas las boletas del Movistar Arena de Bogotá para su presentación del 23 de octubre, parte de su gira mundial EL TRAP DE KOLOMBIA, que contempla más de 45 fechas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

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El concierto de Kris R en Medellín se suma a la gira mundial 'EL TRAP DE KOLOMBIA', que incluye más de 45 fechas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa - crédito cortesía Breakfast Live

La demanda en boletería y la respuesta del público en plataformas digitales —donde el artista se ubica en el Top 10 de los artistas más escuchados en Colombia y tiene presencia en rankings de Spotify en 17 países— impulsaron la decisión de sumar a la capital antioqueña en el calendario.

El anuncio se construyó con una campaña de expectativa. Días atrás varias vallas con el nombre de Kris R aparecieron en distintos puntos de Medellín sin mayor explicación, lo que generó conversación en redes sociales antes de que el evento fuera confirmado de manera oficial.

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Nacido en Nueva York y criado en Medellín, el artista ha consolidado su trayectoria con temas como Sople, Las Piponas y TRAPHPHONE, además de su EP Una Valija En Sentimiento, del que se desprendió su sencillo GANAS, el más destacado de su trayectoria musical hasta la fecha.

Kris R llega a la DaviArena después de agotar las boletas del Movistar Arena de Bogotá para su presentación del 23 de octubre - crédito cortesía Breakfast Live

A lo anterior se le suman colaboraciones con algunas de las figuras más importantes del urbano en América Latina, como Rauw Alejandro, J Balvin, Anuel AA, Myke Towers, Ñengo Flow, Jowell & Randy, Ryan Castro y Blessd, entre otros. Fuera de la música, es conocido por su relación sentimental con la modelo y creadora de contenido Karina García.

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Las entradas para el concierto de Kris R se venderán en tres etapas, de acuerdo con lo informado por la productora Breakfast Live. La preventa exclusiva para clientes Davivienda arrancó este martes 10 de junio a las 4:00 p. m. y se extenderá hasta el 12 de junio a las 3:59 p. m., o hasta agotar existencias. La preventa fan estará disponible desde el 12 de junio a las 4:00 p. m. hasta el 13 de junio a las 3:59 p. m. Por último, la venta para el público general se abrirá el 13 de junio a las 4:00 p. m. a través de Tu Boleta, única tiquetera autorizada.

En cuanto a precios, la boletería se divide en dos etapas. Durante el lanzamiento, la Tribuna Fan y la Primavera Lounge (sectores 201–206) tienen un valor total de $329.550 con aforos de 68 y 123 personas respectivamente. Las localidades de Piso 3 oscilan entre $100.200 y $157.250 según el sector, con excepción de los sectores 301–315, que corresponden a vista parcial y tienen un precio total de $157.250. En precio full, la Tribuna Fan sube a $387.700, la Primavera Lounge a $387.700, la Platea a $212.100 con un aforo de 4.900 personas, y los sectores de Piso 3 van desde $117.900 hasta $185.000. Todos los precios mencionados incluyen IVA, más no los costes de servicio estipulados por la tiquetera responsable.

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El concierto de Kris R será para mayores de edad, salvo algunas tribunas para mayores de 12 años en zonas libres de alcohol, y varios sectores tendrán visibilidad restringida por el montaje - crédito cortesía Breakfast Live

El concierto de Kris R será para mayores de edad en la mayor parte de localidades. Las únicas dispuestas para mayores de 12 años en adelante son las tribunas, concretamente en los sectores 306, 305, 310, 311, 406, 405, 414 y 415 de la DaviArena, denominadas como zonas libres de alcohol, donde no habrá venta ni consumo de bebidas embriagantes. El resto del recinto es exclusivo para adultos.

Por otro lado, la organización advirtió que los sectores 301, 315, 401, 402, 418 y 419 pueden presentar restricciones de visibilidad según el montaje del espectáculo —pantallas, escenario, luces y sonido—, condición que el comprador acepta al adquirir la boleta.

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