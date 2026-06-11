Cristiano Ronaldo tuvo un increíble fallo en la victoria de Portugal ante Nigeria previo al Mundial 2026: así fue la jugada

La selección de los cinco escudos ya quedó lista para su debut ante República Democrática del Congo-crédito @SC_ESPN/X

Este 10 de junio de 2026, Portugal derrotó por 2-1 a Nigeria en el estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, Portugal, con goles de Pedro Neto y de Francisco Conceição.

Cristiano Ronaldo fue titular durante todo el partido y fue el centro de atención por su condición de máximo goleador y jugador con más presencias con la selección portuguesa. Pero, pese a ese atractivo, durante el juego Ronaldo no tuvo un buen partido. Su rendimiento quedó expuesto a lo largo de los 90 minutos, especialmente en una jugada del segundo tiempo ante el equipo africano.

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Cristiano Ronaldo lamentándose por perder una chance ante Nigeria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

La jugada se presentó al minuto 49 de juego, cuando el defensor Nuno Mendes, del París Saint Germain de Francia, hizo un centro al área por la banda izquierda al atacante del Al-Nassr.

Cristiano llegó sin la marca de los defensores nigerianos al punto penal, e intentó definir, pero no logró posicionarse bien en el campo de juego para rematar con la pierna izquierda, al arco defendido por Maduka Okoye (portero del Udinese de Italia), y envió la pelota a las tribunas del estadio.

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Pese al fallo, el volante Bernardo Silva aplaudió el intento de CR7 a la hora de rematar al arco. También se vio visiblemente incómodo al delantero, con mirada de incredulidad y una risa nerviosa.

Así fue la victoria de la selección de Portugal ante Nigeria: los lusos sueñan con llegar a la final y ganar su primera Copa del Mundo

El 10 de junio de 2026, Portugal cerró su preparación para el Mundial con una victoria ante Nigeria definida por el zurdazo de Francisco Conceição, en un partido en el que el equipo de Roberto Martínez pasó de una primera mitad llena de errores y dificultades a un dominio claro tras el descanso, una señal que refuerza el optimismo con el que la selección portuguesa inicia su aventura en tierras americanas.

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El cambio más visible llegó después del intermedio: con nueve sustituciones, Portugal no perdió intensidad y elevó la calidad de su juego, mientras Nigeria se apagó hasta no registrar ni un solo disparo a puerta en la segunda parte. Ese contraste terminó por inclinar un encuentro que hasta entonces había estado marcado por la incomodidad portuguesa ante un rival físicamente fuerte y bien organizado.

La respuesta directa del partido fue esa: Portugal ganó porque resistió un tramo inicial adverso, corrigió su funcionamiento tras el descanso y encontró la diferencia en una acción individual decisiva de Conceição, autor del gol que aseguró la victoria de la selección nacional.

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Portugal pasó de los errores iniciales al control absoluto tras el descanso

Diogo Dalot y Christian Akpan durante el juego de Portugal vs. Nigeria en Leiria-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El arranque expuso varios problemas de Portugal. Nigeria ocupó bien los espacios, disfrazó sus intenciones defensivas y mantuvo una salida desde atrás con calidad individual en todas las líneas, lo que desarmó por momentos la maquinaria portuguesa.

La selección de Roberto Martínez tuvo dificultades para transformar la posesión en peligro y acumuló errores de decisión tanto en ataque como en defensa. También sufrió por la potencia física del conjunto africano, por la intensidad en los duelos individuales y por la facilidad con la que Nigeria convertía balones recuperados en envíos largos a la espalda de Rúben Dias y Gonçalo Inácio.

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De esa manera llegó incluso el gol nigeriano. El equipo africano aprovechó precisamente esa vía para castigar a Portugal en una primera mitad en la que la Seleção también había generado ocasiones claras, aunque sin la precisión necesaria para convertirlas en una ventaja estable, al minuto 37 por medio de Akor Adams tras una definición por debajo de las piernas del portero Diogo Costa.

Pese a ello, la principal mérito del planteamiento de Roberto Martínez fue la serenidad con la que Portugal reaccionó a esas dificultades. El seleccionador apostó por el talento individual y por la fuerza colectiva de un grupo que se conoce mejor que nunca, una decisión que evitó que el equipo cayera en la ansiedad y en una cadena aún mayor de errores.

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João Félix cambió el tono del partido y Conceição resolvió con su zurda

Francisco Trincão fue uno de los principales protagonistas para los lusos-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Tras el descanso, el encuentro cambió de forma nítida. João Félix introdujo una dosis de desequilibrio que intimidó al rival y sostuvo un dominio portugués ya mucho más claro, con más control territorial y más capacidad para instalar el juego cerca del área nigeriana.

La batería de cambios tuvo un efecto inmediato. Las nueve sustituciones no rompieron la estructura del equipo, sino que reforzaron su impulso y aumentaron la calidad de las soluciones ofensivas, hasta reducir a Nigeria a un papel mucho más pasivo que el que había mostrado antes del intermedio.

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Cuando el ritmo parecía caer a un punto muerto y el partido amenazaba con apagarse, apareció el pie izquierdo de Francisco Conceição al minuto 75 de partido. Su remate, descrito como un golazo en la crónica, encendió de nuevo el juego y confirmó que Portugal puede resolver incluso cuando su funcionamiento colectivo no alcanza su mejor nivel.

La actuación del atacante lo convirtió en el jugador del partido. El juicio de la crónica es explícito: de él dependía descifrar el encuentro, y fue él quien lo decidió con el tanto que le dio la victoria a Portugal.

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Este fue el once inicial de Portugal ante Nigeria:

Este fue el once que dispuso Roberto Martínez en el estadio de Leiria-crédito @selecaoportugal/X

Portero: Diogo Costa

Defensores : Nélson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot

Volantes: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes

Delanteros: Pedro Neto, Francisco Trincão, Cristiano Ronaldo

Banco de suplentes: Nuno Mendes, Samú Costa, João Félix, Rúben Neves, Renato Veiga, Tomás Araújo, Francisco Conceição, Bernardo Silva, João Cancelo, Gonçalo Ramos, Matheus Nunes

Cambios: Al descanso se hicieron nueve cambios; Nuno Mendes por Diogo Dalot, Samú Costa por Vitinha, João Félix por Pedro Neto, Rúben Neves por João Neves, Renato Veiga por Gonçalo Inácio, Francisco Conceição por Francisco Trincão, Bernardo Silva por Bruno Fernandes, João Cancelo por Nélnson Semedo, y al minuto 65 de partido Cristiano Ronaldo fue reemplazado por Gonçalo Ramos y Matheus Nunes reemplazó a Nuno Mendes al 80 de partido

Director técnico: Roberto Martínez