La campaña de De la Espriella y Restrepo planteó un acuerdo con el Banco de la República para fijar al 2% la tasa hipotecaria a 30 años

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo propusieron bajar al 2% anual la tasa de interés para compra de vivienda con créditos hipotecarios a 30 años - crédito Jorge Orozco/Colprensa/El País

La fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo anunció que buscará llevar la tasa de interés para compra de vivienda al 2% anual en créditos a 30 años si llega a la Casa de Nariño, con el argumento de que el costo actual del financiamiento impide el acceso de millones de familias a la propiedad.

La propuesta fue planteada en plena segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella enfrentará a Iván Cepeda el próximo 21 de junio, y hace parte de un paquete de medidas impulsado por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria para incentivar la propiedad inmobiliaria en Colombia.

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El plan contempla discutir el esquema con la junta directiva del Banco de la República y con el sector financiero para habilitar créditos hipotecarios de largo plazo. El objetivo es que esos préstamos se otorguen a 30 años y con una tasa cercana al 2% anual.

De la Espriella sostuvo, en declaraciones citadas por Semana: “Tenemos que hacer un acuerdo sobre lo fundamental con la Junta Directiva del Banco de la República y con el sector financiero para aterrizar la posibilidad de que los colombianos tengan acceso a un crédito razonable y justo: 2% a 30 años”.

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El plan prevé negociar con la Junta Directiva del Banco de la República y con la banca un esquema de créditos hipotecarios de largo plazo - crédito Banco de la República

De la Espriella afirmó que las tasas hipotecarias actuales, que pueden llegar al 17%, son una barrera para quienes buscan comprar vivienda. El candidato dijo: “No puede ser que una persona que compra su casa en Colombia tenga que pagar el 17%. Colombia tiene que ser un país de propietarios, pero no de propietarios mortificados por los créditos”.

El planteamiento parte de una comparación con mercados hipotecarios de otros países. De la Espriella explicó que en Italia los créditos hipotecarios pueden ubicarse cerca del 2%, mientras que en Estados Unidos la tasa ronda el 6%.

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Esa comparación sirve para fijar como meta una reducción de la brecha entre Colombia y economías desarrolladas en materia de financiamiento de vivienda. La fórmula sostiene que acercar el costo del crédito colombiano a esos niveles facilitaría la adquisición de inmuebles.

La estrategia también incluiría mecanismos de financiamiento que sean sostenibles para las familias. La intención es ampliar el acceso a la propiedad inmobiliaria sin desligar la propuesta de la capacidad de pago de los hogares.

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Por su parte, José Manuel Restrepo vinculó esa expansión del crédito con efectos económicos más amplios. El candidato consideró que facilitar la compra de vivienda mejora la calidad de vida de las familias, refuerza la estabilidad económica de los hogares y contribuye a la construcción de patrimonio.

Por qué Abelardo de la Espriella quiere desmontar de forma gradual el 4x1.000

La campaña de Abelardo De la Espriella propone eliminar de forma gradual el 4x1.000 en Colombia en un eventual gobierno - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La campaña de Abelardo De la Espriella propone eliminar de forma gradual el 4x1.000 en un eventual gobierno, una medida que, según José Manuel Restrepo, busca reducir el uso de efectivo, estimular la bancarización y recortar una carga que, pese a haber sido concebida como temporal, sigue vigente en el sistema financiero colombiano.

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La discusión llega cuando la exención múltiple aprobada en la reforma tributaria de 2022 todavía no entra en vigencia, aunque la medida apuntaba a evitar que personas con más de una cuenta pagaran el gravamen si sus movimientos totales se mantenían por debajo del umbral exento. Para 2026, ese límite mensual es de $18.330.900; en 2025 era de $17.429.650.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella y exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, dijo a Valora Analitik que el desmonte del impuesto forma parte de un paquete de alivios tributarios que la campaña buscaría ejecutar. Según Restrepo, eliminar ese cobro en el corto plazo ayudaría a profundizar la bancarización.

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El exministro sostuvo que el gravamen “genera también mayores niveles de informalidad, por lo menos en el uso excesivo del efectivo”. También planteó que, en materia financiera, será indispensable continuar con modelos como Bre-B, que definió como “un paso importante en esta dirección”.

Esa visión se conecta con otra propuesta de la campaña: ofrecer incentivos fiscales específicos a 5,2 millones de micronegocios informales para facilitar su tránsito a la legalidad. En el planteamiento expuesto por Restrepo, la reducción de cargas tributarias y la formalización económica hacen parte del mismo objetivo.

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La campaña plantea incentivos fiscales para 5,2 millones de micronegocios informales como parte de su estrategia de formalización económica - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El propio Abelardo de la Espriella había señalado que, si se reduce el tamaño del Estado, el país podría necesitar menos recursos y, con ello, disminuir la carga impositiva que hoy asumen los usuarios del sistema financiero.

Dentro de esa hoja de ruta también aparece la posibilidad de desmontar parte de los impuestos incluidos en el precio de la gasolina.

Hoy, solo las transacciones realizadas desde la cuenta marcada como exenta por cada persona quedan libres del 4x1.000, siempre que se mantengan por debajo del umbral mensual establecido. El problema, según Colombia Fintech, es que esa regla deja por fuera a usuarios que distribuyen sus movimientos entre varias cuentas aunque no superen el límite total permitido.

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“Esa situación está afectando a millones de colombianos que, aunque muevan dinero por debajo del límite de exención, terminan pagando el impuesto por manejar más de una cuenta”, dijo Colombia Fintech.

La organización coincide con Nubank en la necesidad de aliviar esos cobros y, de momento, ambas entidades respaldan la puesta en marcha de la exención múltiple pactada en la reforma de 2022.