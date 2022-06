Juan Carlos Osorio le respondió a Mbappé su polémico comentario: “Si hay una eliminatoria difícil es la sudamericana”

El entrenador le respondió al jugador francés luego de su comentario sobre las Eliminatoria Sudamericanas. Foto: Dimayor

Juan Carlos Osorio tras su salida del América de Cali sigue sin equipo, sin embargo, muchos rumores han surgido con respecto a su futuro, incluso se dice que existen algunos intereses por parte de algunos clubes mexicanos que quisieran contar con él para la segunda mitad del año. Mientras el entrenador risaraldense define su futuro, el técnico se encuentra en Colombia y ha aprovechado su tiempo para poder hablar de diferentes temas con los medios de comunicación, incluso sobre lo dicho por la estrella del PSG, Kylian Mbappé.

El jugador francés generó una enorme controversia luego de que comparara a las selecciones europeas con las sudamericanas. Muchos criticaron y respondieron en las redes sociales donde fue duramente criticado por varios usuarios. La figura del PSG piensa que el fútbol en Sudamérica no es tan avanzado y la ventaja de algunas selecciones en Europa es que juegan “partidos de mucho nivel”.

“La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones, por ejemplo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa”, aseguró Kylian Mbappé en una entrevista

El exseleccionador de México y Paraguay, Juan Carlos Osorio, respondió al francés en una entrevista con Blog Deportivo y señaló que la opinión del jugador es “debatible” ya que las Eliminatorias Sudamericanas a los mundiales son difíciles y representan una dura prueba para los equipos que compiten.

“Yo creo que para empezar hay que decir que esa opinión de Mbappé es, mínimo, debatible, si hay una Eliminatoria difícil es la Sudamericana, por la forma en que se juega acá y no estoy de acuerdo con lo que él dice. La Eliminatoria acá es difícil, eso debe ser claro”, aseguró el exeentrenador del América de Cali.

Luego agregó que, “yo creo que en la Copa del Mundo para Brasil y Argentina lo mínimo es llegar a cuartos de final o pensar en la final del Mundial. Hay varias razones para pensar en eso, por ejemplo en ambos seleccionados el 70 u 80 por ciento la nómina juega en Europa. Obviamente jugar allá les da una competencia única, extraordinaria. Bien se sabe que cualquier ser humano mejora y se consolida como un jugador de alto nivel a través de la toma de decisiones, también se entiende que la toma de decisiones se mejora a través de mejorar en la gestión del cerebro humano”.

El entrenador risaraldense también se refirió a las críticas que ha recibido por parte de Tulio Gómez, presidente del América de Cali quien ha cuestionado su rendimiento por el club vallecaucano. “a mí me parece, para empezar, que es un tema superado de parte mía. Ya que me lo preguntan, cuando a nosotros nos tocó elegir se nos dijo este es el presupuesto que hay, muy diferente a lo que él me propuso cuando vino a convencerme de que me debía ir a trabajar para su club, estando allá la realidad era otra. Nosotros elegimos jugadores de acuerdo a ese presupuesto”.

Y agregó, “que yo escogí jugadores malos, muy debatible. Yo escogí bajo un presupuesto. Que él continúe con esa situación, queriendo a través mío justificar todas las malas decisiones y sus equivocaciones, pues está bien. En este país estamos acostumbrados a eso. Para las verdades el tiempo”

