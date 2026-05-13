Yuli Ruiz respondió a los rumores sobre fotos íntimas suyas en OnlyFans: “Si hay gente que le gusta, pues bueno”

La modelo respondió sin titubear que se han intentado robar sus fotos para ese tipo de contenido exclusivo - crédito @lareddelosfamosos/IG

Yuli Ruiz, exintegrante de La casa de los famosos Colombia 2026, rompió el silencio sobre los rumores que circulan en redes sociales respecto a la existencia de fotos íntimas suyas en la denominada “página azul”.

Al ser consultada directamente por sus seguidores, afirmó: “Yo nunca en mi vida he tenido este tipo de páginas”. De esta manera, la modelo despejó las dudas sobre su supuesta vinculación con plataformas de contenido para adultos.

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Durante una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram, Yuli Ruiz abordó diversas inquietudes y explicó: “Desde que me metí al medio de las redes sociales, se han querido robar mis fotos y han querido venderme como si yo de verdad saliera en catálogos, pero obviamente es para estafar, para robar a la gente”.

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' afirmó que no tiene página azul y se trata de personas que quieren estafar a su nombr - crédito cortesía RCN

La antioqueña advirtió a sus seguidores para que no se dejen engañar por este tipo de estafas digitales que usan su imagen sin autorización.

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En ese mismo espacio, Ruiz fue clara sobre la posibilidad de ofrecer contenido exclusivo en el futuro: “El día que yo les abra un only o una página diferente en cuanto a contenido exclusivo, obviamente se los voy a publicar por acá”.

Rechazó tajantemente cualquier relación con esas páginas y, al mismo tiempo, manifestó su postura de respeto hacia las personas que sí participan en dichas plataformas: “Tampoco critico a las niñas que lo hacen, los hombres que lo hacen, cada loco con su tema y si hay gente que le gusta, pues bueno, es válido”.

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Esto provocó una serie de reacciones de parte de algunos internautas, que dejaron sus opiniones, como, por ejemplo: “Siempre que se ven caidas con la página azul, dicen que no son ellas”; “No entiendo cuál es el problema de que la tenga, si hay otras que pueden, ella más”; “Con ese cuerpo, cómo no sacarle provecho”, entre otras cosas.

Yuli Ruiz enfrenta críticas por su aparente presencia en la plataforma de la página azul - crédito cortesía RCN

Yuli Ruiz se pronunció sobre su relación con Alejandro Estrada

El final de la relación entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada ha mantenido la atención del público semanas después de la salida de la modelo de La casa de los famosos Colombia.

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A través de sus redes sociales, la modelo compartió su perspectiva sobre la ruptura, aclarando que fue una decisión consciente y que no siente ningún arrepentimiento. “No me arrepiento de nada, mis nenes, así tenía que pasar”, afirmó la exparticipante en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde seguidores indagaron sobre sus sentimientos hacia Estrada.

La historia de ambos tomó relevancia cuando la cercanía entre la modelo y el actor se consolidó poco después de que Estrada terminara su relación anterior con Dominica Duque. El vínculo sentimental entre Ruiz y Estrada generó comentarios y debates tanto dentro como fuera del reality, en especial por la rapidez con la que evolucionó y concluyó su relación.

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Yuli Ruiz manifestó que no siente arrepentimiento por haber puesto fin a su relación con Alejandro Estrada - crédito @rastreandofamosos @yuliruiz017/ Instagram

Según explicó Ruiz, la principal razón para terminar fue el temor a que la relación afectara su rendimiento dentro de la competencia.

La atención del público no decayó tras la ruptura. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de especulación y debate sobre las razones del quiebre. Ruiz avivó la polémica con un mensaje adicional: “Siempre habrá dos versiones”, sugiriendo que existen matices y perspectivas diferentes sobre lo ocurrido.

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Durante el programa, fueron varios episodios como el beso entre Ruiz y Altafulla, captado por las cámaras, que provocaron reacciones en Estrada y mantuvieron el foco sobre la pareja. Mientras el actor permanece en el concurso, Ruiz fue eliminada tras recibir el puntaje más bajo, lo que modificó la dinámica de la atención mediática.

Por ahora, la paisa no ha confirmado ni desmentido si se reencontrará con el actor al finalizar la competencia.

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