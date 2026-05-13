Colombia

Esto fue lo que le respondieron Petro y Uribe a Westcol sobre la legítima defensa: “Tienes que tener el derecho de fritarlo”

Las contestaciones opuestas de ambos mandatarios ante una misma situación planteada por el streamer llevaron a que cientos de usuarios analizaran los matices de la reacción frente a la inseguridad en Colombia

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Gustavo Petro y Álvaro Uribe respondieron diferente a polémica pregunta de Westcol sobre legítima defensa: el debate explotó en redes - crédito @clipsdetod77/tiktok

Las respuestas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a un mismo escenario hipotético planteado por el creador de contenido Westcol terminaron convirtiéndose en tema de debate en redes sociales, donde cientos de usuarios compararon las posiciones de ambos líderes políticos sobre el derecho a la legítima defensa en Colombia.

La discusión surgió luego de que el influenciador, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa, formulara la misma pregunta en dos entrevistas distintas: primero al presidente Petro, durante la transmisión en vivo realizada desde la Casa de Nariño el 26 de marzo de 2026 a través de Kick, y posteriormente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el encuentro publicado el 10 de mayo de 2026.

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Las respuestas de ambos dirigentes dejaron en evidencia posturas muy diferentes frente a la posibilidad de reaccionar con violencia cuando un delincuente irrumpe dentro de una vivienda.

La pregunta que ‘encendió’ la conversación

En ambos encuentros, Westcol expuso un escenario relacionado con la inseguridad y la protección de la familia dentro del hogar. El streamer planteó qué ocurriría si una persona mata a un ladrón que entró a su casa, incluso utilizando un arma sin permisos legales.

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Caricatura de Gustavo Petro en podio, Westcol con banda tricolor al centro y Álvaro Uribe Vélez con sombrero vaquero, con fondos distintivos y comida.
Las respuestas de Gustavo Petro y Álvaro Uribe generan debate sobre legítima defensa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la charla con Gustavo Petro, el mandatario optó por una postura enfocada en preservar la vida y evitar la retaliación violenta: “Pues esa es una pregunta difícil, pero yo pondría la vida por primero. Te diría: si tienes el arma, ni mates ni te dejes matar. Primero la vida, las cosas después se recuperan”, respondió el jefe de Estado.

Sin embargo, Westcol insistió en que una situación así puede representar una amenaza directa para la familia de la víctima: “Si alguien se mete a tu casa, tú tienes que tener el derecho de fritarlo, lo que es. Se está metiendo a tu casa, tú no puedes defender a alguien que se meta a tu casa”, expresó el creador de contenido.

La respuesta del presidente generó sorpresa entre algunos usuarios debido a que insistió en que la justicia no debe ejercerse por mano propia y señaló las consecuencias que podría traer una reacción letal: “Y ese señor va a tener un hermano”, dijo Petro. Incluso, ante el panorama de que fuera por proteger a la fmailia, el mandatario respondió: “Lo que debería ocurrir en ese momento es que tuvieras la oportunidad de llamar a la policía, no hacer la justicia tú mismo”.

A lo largo de la conversación, Gustavo Petro insistió en que responder con violencia podría desencadenar ciclos de venganza y profundizar los problemas de inseguridad.

Ilustración en acuarela del presidente Gustavo Petro con gafas y traje, de pie frente a un micrófono en un podio azul con el escudo de Colombia y la bandera colombiana de fondo.
Las posiciones de Petro y Uribe sobre el uso de la fuerza dividen opiniones en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“No, porque entramos a la teoría de te saco un ojo…”, afirmó el presidente, mientras Westcol defendía la necesidad de “mano dura” contra los delincuentes.

Sin embargo, el actual presidente de Colombia también sostuvo que las penas en Colombia ya son elevadas y rechazó la idea de eliminar físicamente a quienes delinquen.

La respuesta rápidamente se viralizó en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron el enfoque del presidente basado en evitar más violencia, mientras otros cuestionaron que, según ellos, la postura dejaba en desventaja a las víctimas frente a los delincuentes.

La respuesta de Álvaro Uribe frente a la justicia a mano propia

Semanas después, Westcol llevó el mismo escenario al expresidente Álvaro Uribe Vélez en una conversación realizada en la finca El Ubérrimo, donde hablaron sobre seguridad, política y el panorama del país mientras compartían comida y aguardiente.

Westcol y el expresidente Álvaro Uribe Vélez comieron chicharrón, empanadas y aguardiente - crédito Westcol
La legítima defensa y la reacción violenta enfrentan a líderes políticos en entrevistas con Westcol - crédito Westcol

A diferencia de Petro, Uribe sí habló directamente de la figura de la legítima defensa, aunque aclaró que esta debe ser proporcional al nivel de peligro.

Yo creo que se aplica ahí la legítima defensa, pero que tiene que ser proporcional. Entonces, empezará el juez a mirar cuál era la dimensión del peligro”, respondió el exmandatario.

Cuando Westcol le preguntó qué haría personalmente en una situación así, Uribe explicó que intentaría agotar primero otras alternativas antes de disparar.

“Yo bregaría, si tengo familia ahí, protegerlos, escóndanse, sálganse por aquí. Si tengo alguna seguridad, ayúdenme, etcétera. Yo dispararía en último recurso”, comentó.

No obstante, el exmandatario reconoció que, llegado un caso extremo, sí consideraría válida la reacción armada: “Ya ante extrema necesidad”, agregó.

- crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube
“Ni mates” vs. “legítima defensa”: las respuestas de Petro y Uribe a Westcol desataron fuerte debate en redes - crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

Westcol insistió en que muchas personas reaccionarían de inmediato para proteger a sus seres queridos: “Yo siento que todo el mundo dispararía al instante”, afirmó el streamer y, frente a eso, Uribe reiteró: “De todas maneras, yo creo que ahí se tipifica una legítima defensa”.

Redes sociales compararon las posiciones de los políticos

Las declaraciones de ambos líderes políticos rápidamente se convirtieron en tema de discusión en plataformas digitales, especialmente porque muchos usuarios señalaron los contrastes entre las dos respuestas.

Mientras Gustavo Petro insistió en priorizar la vida, acudir a las autoridades y evitar hacer justicia por mano propia, Álvaro Uribe habló de la legítima defensa como una posibilidad válida cuando existe una amenaza extrema contra la familia.

Precisamente esos enfoques opuestos generaron una ola de comentarios en redes, donde algunos internautas calificaron la respuesta de Petro como demasiado garantista frente a los delincuentes, mientras otros defendieron su postura al considerar que promueve evitar una escalada de violencia.

Por otro lado, varios usuarios apoyaron la posición de Uribe argumentando que una persona tiene derecho a defender a su familia dentro de su vivienda, aunque otros advirtieron sobre los riesgos de normalizar respuestas armadas en escenarios civiles.

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