“Hay que preguntarle al profe Juan Carlos Osorio el porqué no llegó Dayro al América”: Álvaro Muñoz, representante del jugador

Dayro Moreno es el actual goleador de la Liga BetPlay Dimayor con 11 goles. Tomado de @dimayor

A sus 36 años, Dayro Moreno sigue marcando la diferencia en el fútbol profesional colombiano en el que es el actual goleador de la Liga BetPlay Dimayor con 11 dianas. El nacido en Chicoral, Tolima, es el estandarte en delantera del Atlético Bucaramanga que ayer derrotó 2-0 en el Alfonso López al Junior de Barranquilla por la fecha 2 del Grupo A.

Precisamente, uno de los tantos fue convertido por Dayro Moreno, que llegó para este semestre al onceno Leopardo tras su paso por el balompié boliviano en el que defendió los colores del Oriente Petrolero, donde solo convirtió cuatro anotaciones.

Lo cierto es que el registro goleador de Dayro Moreno es impresionante, el delantero tiene en su haber un total de 295 goles, 186 los ha convertido en el campeonato doméstico y ocupa el octavo puesto en la tabla de goleadores histórico del fútbol cafetero. Además, está a cinco anotaciones de romper la barrera de los 300 goles, cifra que solo han logrado Víctor Aristizábal (346) y Radamel Falcao García (338).

Sin embargo, antes de firmar con el Atlético Bucaramanga Dayro Moreno estuvo en la baraja de otros equipos del fútbol profesional colombiano que finalmente declinaron su intención de fichar al artillero ex Talleres de Córdoba.

Según contó el representante del jugador, Álvaro Muñoz Castro, al portal Zona Libre de Humo, el atacante tenía todo arreglado con el Deportivo Cali, pero finalmente las directivas del cuadro Azucarero se decantaron por el argentino Agustín Vuletich.

“Por Dayro con Deportivo Cali ya estaba cuadrado hasta lo económico para que llegara al club, pero decidieron por una mejor opción. Revisaron y se decidieron por Vuletich, imagino que eso tiene que pasar por el comando técnico”

De igual manera, afirmó que el América de Cali también estaba interesado en contar con los servicios del ex Once Caldas, pero las cosas no se dieron al parecer por pedido expreso de Juan Carlos Osorio, entrenador para ese entonces del equipo caleño. “Hay que preguntarle al profe Juan Carlos Osorio del (sic) porqué no llegó Dayro al América, sería bueno hacérsela. No sé en realidad cuál es la base que se tuvo para la no llegada al club”.

“Mauricio Romero en una entrevista habló de la no llegada de Dayro al América, pero eso fue redireccionado, quien le bajó el pulgar fue Juan Carlos Osorio”, señaló

Asimismo, el empresario indicó que hoy en día a los futbolistas de más de 30 se les mira por encima del hombro cuando aún tienen mucho por dar. “A Dayro no creo que le hayan bajado el pulgar por la edad, lo que pasa es que en el mundo es muy usual llamar a los jugadores de 30 años, exjugadores, es muy común usarlo peyorativamente”.

“Somos respetuosos de lo que se firmó con Atlético Bucaramanga, se hizo por un año. Si amerita el club, el proyecto y si el jugador está de acuerdo, se prestaría a una negociación”.

En el próximo sábado 4 de junio, Dayro Moreno espera continuar por la senda goleadora cuando el Bucaramanga reciba en su estadio al Atlético Nacional por la jornada 3 de los cuadrangulares de la liga, en la que esperan sumar los tres puntos para seguir en pelea por llegar a la final.

