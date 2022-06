Exjugador del América defendió a Juan Carlos Osorio tras su salida del equipo ‘escarlata’: ‘Querían aburrirlo’

Gustavo Torres destapó más polémicas en el América de Cali bajo la dirección de Juan Carlos Osorio. Fotos: Twitter @AmericadeCali / Dimayor

Tras más de dos meses de la salida de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica del América de Cali, siguen saliendo nuevos detalles de cómo fue la relación del entrenador colombiano con las directivas del conjunto ‘escarlata’. Aunque los resultados no se dieron bajo su gestión, bien eran conocidos los problemas que hubo entre ambas partes para desarrollar un proyecto deportivo en la institución.

En su momento Tulio Gómez, máximo accionista del club, reveló que se equivocaron con la contratación de Osorio, en diálogo con el programa ESPN F90: “No pensamos que con Osorio nos iba a ir tan mal en los resultados. El cuerpo técnico de Osorio era el más costoso del fútbol colombiano. Las cosas no se dieron. Cuando contratamos a Osorio, le dimos carta blanca, él escogía a los refuerzos y lamentablemente no nos dieron la talla. Tal vez no analizamos bien que esa rotación que le gusta a Osorio no nos sirve tanto”.

Por su parte, Osorio, en conversación con el mismo medio, indicó que son necesarios futbolistas de calidad para estrucutrar un buen proyecto: “Que el club haya tomado la decisión de salir de siete jugadores en diez meses, eso es devastador”, indicó el entrenador colombiano, y agregó que “acá creemos que el único jugador que podemos repatriar es el jugador que tiene 36, 37, 38 años”.

Exjugador de América salió en defensa de Juan Carlos Osorio:

Gustavo Torres fue uno de los futbolistas que coincidió con Osorio en el conjunto ‘escarlata’. El delantero vallecaucano arribó en el segundo semestre del 2021 por pedido del estratega risaraldense, pero su travesía no duró mucho, ya que salió a principios de este año por problemas de indisciplina y bajo rendimiento.

Para la presente temporada, Torres fichó por el Always Ready, de Bolivia, y desde allí entregó detalles del difícil trato entre las directivas y Osorio, quien, según el atacante ‘cafetero’, no recibió un trato adecuado: “Querían aburrir al ‘profe’”, dijo en el comienzo de la conversación.

“Una persona que aguantó mucho, la dignidad de un técnico mundialista, que le ganó a Alemania, tener que vivir esa situación, para mí era penoso. Querían aburrir al profe, básicamente. Un choque de egos entre directivos y cuerpo técnico, de donde al final no quedó nada”, expresó en diálogo con el medio ‘Grueso Calibre’.

Posteriormente, señaló a las directivas del América de no cumplirle a Osorio con los pedidos de jugadores que hizo: “Después le dijeron que no iba a armar la nómina y él trabajó con las herramientas que le dieron. Él se metía la mano al bolsillo para hacer muchas cosas que no hacían en América y no hacen”.

Pompilio Páez, que auspició como asistente técnico de Juan Carlos en el América, relató hace algunas semanas en Win Sports los contratiempos que se presentaron al interior de la institución. “Desde el principio hubo muchos inconvenientes, situaciones financieras, fue traumático y cada uno defendía su posición, al final esto terminó mal en el sentido de que no hubo unión en el trabajo. Para un proyecto deportivo exitoso tiene que haber un trabajo de equipo”.

El proceso de Osorio en los ‘diablos rojos’ finalizó con un rendimiento de apenas el 40 %, muy por debajo de las expectativas que tenían tanto la hinchada como la junta directiva. En total, dirigió 49 partidos, repartidos en 16 triunfos, 11 empates y 22 derrotas; además de 54 goles anotados y 59 recibidos.

