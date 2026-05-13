Enrique Gómez defendió a Abelardo de la Espriella tras controversia por llamar “ignorante” a la periodista Malú: “Está acostumbrada a la reverencia santa”

Enrique Gómez señaló al “establecimiento” por tergiversar la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM/X - Colprensa

El aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, y la periodista María Lucía Fernández, conocida como Malú, protagonizaron un momento tenso durante una entrevista en Noticias Caracol el 12 de mayo de 2026.

El intercambio se originó cuando Fernández le consultó sobre una frase anterior en la que el candidato aseguraba que la ética no tenía relación con el derecho. De la Espriella sostuvo que su declaración fue “malinterpretada” y defendió que su intención era diferenciar “lo ético, lo moral y lo legal”.

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La periodista insistió en conocer cuál sería su ética para gobernar, a lo que De la Espriella respondió que la pregunta tenía “veneno”. Además, afirmó que Fernández no contaba con formación en derecho ni en filosofía del derecho para comprender la distinción.

Explicó que, a su juicio, la ética corresponde a normas personales, mientras que el derecho regula la vida social. Recalcó que nunca afirmó que un abogado no deba tener ética, sino que buscaba delimitar lo inmoral, lo antiético y lo ilegal.

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El aspirante insistió en la necesidad de distinguir entre normas jurídicas y valores personales, denunciando malinterpretaciones de sus palabras cuando se abordan desde una perspectiva mediática - crédito Noticias Caracol

Durante la charla, Fernández preguntó por qué el candidato suele confrontar a periodistas. De la Espriella respondió: “La ignorancia es atrevida”, insistiendo en que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

Tras lo anterior, Enrique Gómez, abogado y jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, defendió públicamente la posición de su candidato frente a la reciente controversia mediática y cuestionó la actitud de la prensa tradicional.

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A través de un video difundido en la red social X, Gómez afirmó que el verdadero foco de la coyuntura política es la ventaja de De la Espriella en la carrera presidencial y el impulso hacia una victoria en primera vuelta.

Según Gómez, “la prensa tradicional no acepta que alguien rechace sus preguntas ofensivas”, refiriéndose al episodio con Noticias Caracol.

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Jefe de debate de Abelardo la Espriella criticó a medios tradicionales y defendió estrategia de campaña - crédito @Enrique_GomezM/X

El líder del partido Salvación Nacional subrayó que las reacciones mediáticas buscan “distraer de lo importante”, insistiendo en que “Abelardo va a barrer en primera”.

En su declaración, Enrique Gómez minimizó la relevancia de las críticas surgidas desde sectores opuestos, señalando especialmente a usuarios de plataformas digitales: “Son los palomistas los que están recogiendo cualquier cosita y llevándola, obviamente, a la cloaca de X a ver si logran distraer a la opinión pública y a los abelardistas de lo que es importante”.

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Para el jefe de debate del abogado, el foco debe permanecer en la jornada electoral del 31 de mayo, fecha en la que se llevará a cabo la primera vuelta presidencial.

Gómez aprovechó su intervención para respaldar la integridad de Malú, figura pública mencionada en la controversia, y negó que haya expresado molestias por la situación.

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“Yo no he visto a Malú, que es una mujer íntegra, quejarse de nada”, expresó Gómez, reiterando que el debate se ha centrado en interpretaciones promovidas por adversarios y no en hechos concretos.

El mensaje fue acompañado por un escrito en el que Enrique Gómez cuestionó los métodos y la tradición de la prensa nacional.

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Enrique Gómez aseguró que Abelardo de la Espriella lidera la campaña pese a polémicas y acusó a la prensa de buscar distracciones - crédito @Enrique_GomezM/X

“La prensa colombiana está acostumbrada a la reverencia santa, pero no. Tenemos todo el derecho de responder y frenar preguntas malintencionadas”, sostuvo. Añadió que el escándalo es “inexistente” y que “es pura distracción. La realidad es que ganaremos en primera vuelta”.

El entorno de Abelardo ha mantenido la postura de no apartarse de la estrategia electoral y evitar confrontaciones directas con los medios.

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Según Gómez, “Abelardo es la bola de nieve que aplasta siempre a los de siempre y está logrando el triunfo en primera vuelta”.

Hasta el momento, ni Malú ni el canal Caracol se han pronunciado formalmente sobre el cruce de declaraciones, según lo destacado por el propio Gómez en su cuenta en X.

Por último, Enrique Gómez insistió en que el “establecimiento” estaría tergiversando los hechos para afectar la percepción pública y modificar el rumbo de la campaña. “No se dejen distraer de esas cosas pequeñas, de esos refritos periodísticos. En Colombia estamos todos firmes por la patria”, concluyó.