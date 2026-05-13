Colombia

Alerta del Invima: estarían falsificando medicamentos contra el dolor

La autoridad advirtió que quienes hayan adquirido estos productos deben reportar cualquier reacción inesperada y denunciar los canales a través de los cuales los obtuvieron

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La autoridad sanitaria notificó hallazgos de productos denominados Dolormax y Dolormax Ultra Forte sin registro sanitario, distribuidos principalmente en canales digitales, lo que representa una amenaza para quienes los consumen en el territorio colombiano - crédito Invima
La autoridad sanitaria notificó hallazgos de productos denominados Dolormax y Dolormax Ultra Forte sin registro sanitario, distribuidos principalmente en canales digitales, lo que representa una amenaza para quienes los consumen en el territorio colombiano - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta por la detección de medicamentos falsificados identificados como Dolormax y Dolormax Ultra Forte, que carecen de registro sanitario y representan un riesgo para la salud pública en Colombia.

El organismo regulador colombiano precisó que ambos productos han sido comercializados ilegalmente bajo esos nombres, presentados para el tratamiento de varias dolencias sin contar con autorización, comprobación de seguridad, calidad o eficacia.

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Además, la autoridad sanitaria llamó a la población a evitar la compra o el consumo de estos medicamentos, reiterando que su venta constituye una amenaza directa para los consumidores en el país.

Estos productos, que señalan como fabricante a Center Homeopatic Bogotá (empresa), presentan en su etiquetado el número RSADI812151, pero no aparecen registrados en la base de datos oficial del Invima.

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La institución recomendó a la ciudadanía dejar de emplear productos que no estén avalados oficialmente, reportando cualquier efecto adverso a través de los canales establecidos, y evitar adquirirlos mediante internet o redes sociales - crédito Invima
La institución recomendó a la ciudadanía dejar de emplear productos que no estén avalados oficialmente, reportando cualquier efecto adverso a través de los canales establecidos, y evitar adquirirlos mediante internet o redes sociales - crédito Invima

La entidad detalló que dicho número no corresponde a una nomenclatura válida ni existe constancia de registro otorgado por la autoridad competente, lo que constituye un indicio de fraude y confirma que se trata de medicamentos sin respaldo legal.

Gran parte de la distribución de Dolormax y Dolormax Ultra Forte ocurre a través de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, utilizando información engañosa para resaltar supuestos beneficios ante múltiples enfermedades.

Se desconoce el origen, los ingredientes y las condiciones de conservación de estos productos, incrementando el riesgo para quienes los consumen. El organismo regulador subrayó que la ausencia de registro sanitario significa que estos medicamentos no ofrecen ninguna garantía de calidad o seguridad.

Ante esta situación, el Invima pidió a quienes hayan adquirido o consumido Dolormax o Dolormax Ultra Forte que suspendan su uso de inmediato y reporten cualquier efecto adverso relacionado, así como denuncien los lugares físicos o digitales de venta de estos medicamentos falsificados.

Qué recomienda el Invima ante la alerta sanitaria

El organismo regulador exhorta a la ciudadanía a no usar ni adquirir Dolormax, Dolormax Ultra Forte ni ningún producto sin registro sanitario.

El Invima había alertado en 2024 sobre la distribución fraudulenta de Vitacerebrina Forte - crédito Invima
La falta de validación oficial del número de registro y la inclusión de información engañosa en la etiqueta refuerzan la presunción de ilegalidad en la comercialización de estos productos en el país - crédito Invima

Recomienda informar de inmediato a las autoridades sobre cualquier punto de comercialización detectado, presencial o digital, para facilitar el control y reducir riesgos. Si se ha consumido alguno de estos productos, debe notificarse cualquier reacción inesperada mediante el formulario de farmacovigilancia o el correo electrónico dispuesto por la entidad.

El Invima advierte que muchos productos fraudulentos que circulan en canales digitales pueden contener ingredientes peligrosos y carecen de evaluación científica. Insiste en la importancia de la denuncia ciudadana y en verificar siempre la autenticidad de los medicamentos antes de utilizarlos.

Instrucciones para autoridades y profesionales de la salud

El Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales que refuercen la inspección y control en establecimientos donde puedan encontrarse estos productos. Se debe proceder al decomiso y destrucción de las partidas localizadas.

A las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y al personal sanitario, el organismo indicó la necesidad de identificar a aquellos pacientes que hayan consumido estos medicamentos, recomendar la suspensión de su uso y reportar cualquier información sobre compra o distribución que posean.

Los establecimientos, distribuidores y comercializadores están advertidos: la distribución de Dolormax Ultra Forte puede acumular sanciones administrativas conforme a la legislación vigente en materia sanitaria.

Invima-Colombia
El desarrollo de acciones de monitoreo permanente y la notificación oportuna de reacciones adversas han sido resaltados como elementos clave para proteger a la población de riesgos asociados - crédito Colprensa

Asimismo, el Invima recomendó que los programas institucionales de farmacovigilancia mantengan una búsqueda permanente de reacciones adversas asociadas a estos productos y notifiquen inmediatamente cualquier hallazgo relevante.

Cómo identificar medicamentos legales en Colombia

La vía más segura para confirmar la autenticidad de un medicamento es consultar el registro sanitario en el portal oficial del Invima.

Esta herramienta permite realizar búsquedas por nombre de producto, número de registro sanitario o principio activo, accediendo así a información actualizada sobre medicamentos autorizados y productos médicos aprobados para su distribución y venta.

Verificar previamente en esta base de datos garantiza adquirir únicamente productos cuya composición, origen y eficacia han sido avalados por la autoridad reguladora.

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