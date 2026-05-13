Yeferson Cossio sorprendió a su madre con un emotivo regalo tras su accidente automovilístico: esta fue la lujosa adquisición

Tras el accidente automovilístico que sufrió su madre, Yeferson Cossio decidió sorprenderla con un gesto que conmovió a sus seguidores. El influenciador optó por regalarle una camioneta personalizada, buscando garantizar su seguridad y homenajear una fecha especial en la vida de su mamá - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al compartir el gesto que tuvo con su madre tras el accidente automovilístico que ella sufrió.

El episodio, que ocurrió hace varios meses, dejó a Luz Dary, madre del influenciador, ilesa, pero marcó un antes y un después en la dinámica familiar. Según relató Cossio, el accidente ocurrió cuando su madre “terminó chocando mientras conducía tras sufrir un micro sueño que la llevó a perder el control de su automóvil”.

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Aunque el hecho no tuvo consecuencias físicas graves, el susto fue considerable y llevó a Yeferson y a su hermana Cintia a tomar medidas para proteger a su mamá.

Cossio recordó el impacto que le generó la noticia: “Nos llamó un señor y se me vino el mundo encima. Hola hablo con el hijo de doña Luz Dary, su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito”. Tras conocer la magnitud del susto, los hermanos decidieron ofrecerle a su madre la opción de movilizarse únicamente en vehículos con chofer. Sin embargo, Luz Dary, buscando mantener su independencia, optó por comprarse una moto sin la aprobación de sus hijos, lo que incrementó la preocupación familiar.

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La decisión de su madre motivó a Yeferson Cossio a buscar una alternativa que garantizara su seguridad sin restringir su autonomía.

“No le queríamos dar un carro nuevo, porque nos daba miedo… pero la desgraciada se compró una moto y empezó a andar en moto. Entonces decidí darle un carro, para que no ande más en moto”, explicó el influenciador. Así, decidió sorprenderla con una camioneta nueva, pero no se trató de un vehículo cualquiera: Cossio quiso añadir un detalle emocional que diera un significado especial al regalo.

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Yeferson Cossio homenajeó a su madre con un regalo especial tras el accidente de tránsito - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El detalle elegido fue la inscripción del número 515, una fecha con doble significado en la vida de su madre: marca el día en que falleció su abuela, pero también el momento en el que Luz Dary se convirtió en madre. Este gesto conmovió a sus seguidores, quienes reconocieron la profundidad del homenaje y la preocupación de Cossio por la seguridad y bienestar de su mamá.

En el video se observa a los hermanos Cossio entregando la lujosa camioneta, que aguardaba dentro de una enorme caja negra adornada con un lazo azul. El ambiente se llena de emoción cuando un grupo de mariachis aparece en escena y, al ritmo de la música, se revela el vehículo: una camioneta tipo pick-up de color negro, que según se detalló en el video tuvo un costo de 209 millones de pesos.

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El momento de revelar el regalo, la madre de Yeferson y Cintia rompe en llanto y agradece el gesto. “Ay, qué belleza, muchas gracias, Dios los bendiga y además viene con el 515, qué bonito, gracias por existir”, dijo en medio de las lágrimas.