Alexa Torrex lanzó advertencia contra Yuli Ruiz y encendió la polémica en ‘La casa de los famosos’: “Me estresa la gente cínica”

La cucuteña fue enfática al pedirle a Yuli Ruiz, Mariana Zapata, Eidevin y Juanse Laverde que no vuelvan a escribirle ni a contactarla en el futuro. Sin embargo, reveló que, a pesar de las diferencias, Yuli intentó comunicarse con ella, un gesto que Alexa no recibió de buena manera - crédito @gill_soy/ X

Alexa Torrex, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, volvió a generar conversación en redes sociales tras lanzar una contundente advertencia dirigida a Yuli Ruiz, también exparticipante del reality. Durante un encuentro reciente junto a Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo, Torrex se refirió sin rodeos a la posibilidad de que Yuli se convierta en jefa de campaña de Alejandro Estrada de cara a las semifinales del programa.

En la charla, los tres exconcursantes discutieron el próximo ingreso de los jefes de campaña que acompañarán a los semifinalistas en la recta final del concurso. Fue en ese contexto donde Alexa dejó clara su posición: “Ustedes no han entendido que Alejandro no tiene a nadie, no crean que yo voy a permitir que Yuli sea jefe de campaña de Alejandro, están locos, entonces yo mando la hoja de vida…”, afirmó con firmeza.

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Según Torrex, la presencia de Yuli Ruiz como jefa de campaña podría resultar perjudicial para Estrada. Considera que el público no vería con buenos ojos la cercanía entre ambos, sobre todo por el romance que ambos mantuvieron dentro de la casa y que marcó parte de la narrativa del reality. “Sería posiblemente una jugada que podría jugarle en contra del actor”, sostuvo la creadora de contenido, anticipando que esta decisión podría generar polémica entre los televidentes.

Alexa se fue en contra de Yuli tras recibir un mensaje privado y le aseguró que no la quiere cerca - crédito cortesía Canal RCN

En contraste, Alexa comentó que la situación es diferente para otros semifinalistas, como Tebi, quien sí cuenta con varias figuras interesadas en apoyarlo. “En el caso de Tebi es todo lo contrario, pues hay varios exparticipantes que desean ser parte de su campaña, como por ejemplo Sofía Jaramillo”, explicó Torrex, quien resaltó el respaldo que tiene su compañero por parte de otros exconcursantes.

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Durante una transmisión en vivo en redes sociales, Alexa fue directa al señalar a las personas con las que no desea mantener contacto una vez finalizado el reality. Dejó claro que Yuli Ruiz forma parte de ese grupo y reveló que, tras su salida del programa, Ruiz intentó comunicarse con ella, pero decidió rechazar su acercamiento.

“Hay gente que no quiero cerca; a mí que no me hable Yuli, que no me hable Eidevin, que no me hable Juanse, y en esa lista está Mariana, hay más posibilidades de que yo le hable a Juanda que a ella”, dijo Alexa notablemente molesta. Ante las palabras de Torrex, Nicolas se mostró sorprendido por la mención a Yuli, a lo que Sofía explicó que Ruiz habría celebrado la salida de Alexa del programa.

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Yuli Ruiz y Sofía Jaramillo protagonizaron encontrón en medio del juego de Etiquetas en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

Ante esto, Alexa aseguró que vio la celebración de Yuli, pero que le pareció aún más extraño que ella decidiera escribirle como si nada. “Y es que miren lo que me escribió, toda loca; a mí me estresa la gente cínica: ‘Espero que estés bien, quería saludarte y desearte cosas bonitas, siempre recordaré momentos lindos de la casa. La vida real ya es otra y quiero desearte lo mejor’, eso me lo escribió Yuli cuando salí”, explicó Torrex.

En el video, Alexa asegura que le respondió el mensaje reclamándole por la celebración tras su salida, a lo que Yuli le respondió que hacía parte del juego. “Yo le dije; ‘Cómo así, si tú celebraste cuando yo salí’, a lo que ella me dijo: ‘jaja si amor, muchas cosas que hablar; tú sabes que cuando vengas a Medellín, tienes las puertas abiertas de mi casa’, toda rara”, reveló Alexa.

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Alexa Torrex habló sin filtros sobre su cercanía con Tebi Bernal

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia ha sido uno de los temas más comentados dentro y fuera del reality. Las especulaciones sobre lo que ocurría entre ambos durante las noches que compartieron cama no tardaron en circular en redes sociales, lo que llevó a la creadora de contenido a aclarar los rumores y contar su versión de los hechos.

Durante una entrevista reciente para el programa Qué tóxico show, Alexa fue consultada directamente sobre si, además de los besos que se vieron en el programa, hubo algo más entre ella y Tebi. “Yo lo frenaba”, aseguró la influenciadora, dejando claro que, aunque existió cercanía, nunca se cruzaron los límites que algunos seguidores sugerían. Alexa explicó que lo máximo que llegó a pasar entre ambos fue tomarse de la mano debajo de las sábanas, pero negó cualquier acto físico más allá de eso.

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La creadora de contenido también se refirió a los comentarios e insinuaciones que surgieron fuera del programa, especialmente luego de que Karina García insinuara que entre ellos había ocurrido algo más. Alexa confesó que ese tipo de rumores la afectaron emocionalmente. “Me hizo llorar, porque pensé en lo que la gente podría pensar de mí afuera”, relató, mostrando su molestia por la percepción que se generó en redes sociales.

Alexa habló de la cercanía con Tebi en La casa de los famosos - crédito cortesía Canal RCN

Alexa reconoció que Tebi tenía interés en avanzar en la relación, pero ella siempre puso límites. “Yo lo frenaba”, reiteró, y dejó claro que su prioridad era cuidar su imagen y no dar pie a malentendidos. La influenciadora también adelantó que pronto regresará temporalmente a La casa de los famosos como parte de una sorpresa preparada por la producción para Tebi. “Prepárense porque mi entrada a la casa LOS VA A IMPACTAR”, escribió en su cuenta de X, generando expectativa entre los seguidores del reality.

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El regreso de Alexa Torrex, aunque no será como participante oficial, incluirá una cena romántica con Tebi, hecho que ya ha captado la atención del público y promete nuevos momentos de tensión y emoción en el programa.