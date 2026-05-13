‘Campanita’ habló sobre la polémica entre Sheila Gándara y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Todos somos responsables”

Campanita habló de la situación que enfrenta Juanda Caribe con Sheila Gandara debido a la cercanía con Mariana Zapata en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Frank Stiward, conocido en redes sociales como Campanita tras su paso por el Desafío y reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, se pronunció sobre la controversia que involucra a Sheila Gándara y Juanda Caribe.

Durante una entrevista para La Mega Barranquilla, el bailarín fue consultado acerca de su reacción si estuviera en la posición de Sheila, teniendo en cuenta la cercanía de Juanda con Mariana Zapata dentro del reality.

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“Uy, mi vida, qué pregunta difícil. Mira, honestamente, a mí me tocó una situación parecida con el ruso. En ese caso, yo sí me contuve muchísimo, aunque después me besé a toda la casa, pero me contuve muchísimo en avanzar porque sabía que tenía una persona especial afuera con la que he pasado por muchísimos años”, dijo Campanita al compartir su experiencia dentro del programa.

Campanita dice que no está seguro que la mamá de la hija de Juanda Caribe lo espere hasta que acabe la competencia para hablar - crédito cortesía Canal RCN

Refiriéndose a la situación de Sheila, Campanita señaló: “Yo le daría el espacio [a Juanda Caribe] de una explicación, no sé si esperarlo, porque todos somos responsables y sabemos la responsabilidad afectiva que tenemos afuera. Si aun con eso decidimos avanzar con algo que está afectando nuestra realidad, es por algo. Que lo espere, no creo, pero que sí me dé una explicación a ver si podemos como conectar algo ahí”.

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Estas declaraciones se produjeron en el contexto de una polémica generada por la aparición de videos y fotografías en los que Juanda Caribe se muestra en actitudes cercanas con Mariana Zapata.

Estos gestos, interpretados en redes sociales como coqueteos, dieron pie a diversas especulaciones y reavivaron rumores sobre posibles infidelidades previas al ingreso del locutor al programa.

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Contexto de Sheila Gándara y Juanda Caribe tras la polémica

La cena entre Juanda Caribe y Mariana Zapata generó reacciones inmediatas dentro y fuera de 'La casa de los famosos Colombia', involucrando a Sheila Gándara - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla

La participación de Juanda Caribe en el reality generó diversas controversias, sobre todo a raíz de la reacción pública de Sheila Gándara, su pareja. Al principio, Sheila se había posicionado como una de las principales defensoras de Juanda en redes sociales, mostrando confianza y apoyo a pesar de las tensiones dentro del programa.

La dinámica cambió al viralizarse imágenes de Juanda y Mariana en situaciones interpretadas como coqueteo. En una de estas escenas, Juanda expresó a Zapata: “Lo único que tienes que entender es que me hiciste falta”, a lo que Mariana respondió: “Te creo, porque tú a mí también”.

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Ante este cuadro, Sheila Gándara publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que expresó: “Me cuesta creer el nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho. Que hoy quiera acomodar todo a su favor es increíble. Cuando lo apoyé fue porque confié. Le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró”.

Sheila Gándara, quien había defendido a Juanda Caribe en redes sociales, decidió hacer públicas sus experiencias y sentimientos sobre su relación - crédito @sheilafgandara/ Instagram

Sheila también hizo referencia a la diferencia de edad y a una posible manipulación emocional por parte de Juanda Caribe: “Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él. Más aún cuando es alguien que me lleva ocho años. Pero claro, todo se lo aplauden”.

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El mensaje de la creadora de contenido dejó ver su firme rechazo y el límite que establece respecto a las conductas que considera una falta de respeto.

En el transcurso de la polémica, Juanda Caribe ha reconocido frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia sus sentimientos hacia Sheila y su situación con Mariana Zapata. Mientras tanto, la posición de Sheila permanece clara en redes sociales, mostrando el impacto de la controversia en la relación.

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Las reacciones de los seguidores del programa han sido de rechazo por lo delicado de la situación, ya que en repetidas ocasiones pidió respeto para su hija cuando la mencionaban o a su famnilia dentro del formato televisivo.